 Держбюджет-2019 звели з дефіцитом у 1,8 відсотка ВВП - мінфін | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.01.2020

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Новини

Держбюджет-2019 звели з дефіцитом у 1,8 відсотка ВВП - мінфін

Упродовж 2019 року до загального фонду держбюджету надійшло на 3,1 відсотка менше надходжень, ніж планувалося, визнали в міністерстві фінансів.

Дефіцит державного бюджету України

Державний бюджет України за 2019 рік зведено із загальним дефіцитом в понад 72 мільярди гривень. Про це йдеться у повідомленні, опублікованому в четвер, 2 січня, на сайті міністерства фінансів України, що посилається на оперативні дані Державної казначейської служби. "Загальний дефіцит був меншим за плановий і становив 72,4 мільярда гривень", - зазначається на сайті міністерства. У відомстві кажуть, що ця сума, за оцінкою, становить близько 1,8 відсотка валового внутрішнього продукту (ВВП). Дефіцит загального фонду держбюджету був в межах планового показника у 69 мільярдів гривень.

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Як вказується у повідомленні, за січень-грудень 2019 року до загального фонду держбюджету надійшло 879,8 мільярда гривень. Це на 5,5 відсотка перевищує суму надходжень 2018 року, однак на 3,1 відсотка менше від планового розпису. Не вдалося зібрати заплановані обсяги податку на додану вартість з імпорту, що у мінфіні пояснюють зміцненням курсу гривні. А менші порівняно з планом надходження від акцизного податку спричинені зниженням обсягів виробництва тютюнової продукції.

Видатки держбюджету за загальним фондом становили 950 мільярдів гривень, що на 3,2 відсотка менше від плану. У мінфіні відзначили, зокрема, нижчі за планові обсяги коштів, спрямованих на обслуговування державного боргу. Причини - зміцнення гривні та стрімкіше зниження дохідності за запозиченнями.

Дефіцит державного бюджету було профінансовано за рахунок запозичень, оскільки надходження від приватизації становили лише 3 відсотки від запланованих.

Нагадаємо, в ухвалений у листопаді 2018 року держбюджет на 2019 рік було закладено зростання ВВП на три відсотки й рівень інфляції у 7,4 відсотка.

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Протягом 2019 року до загального фонду держбюджету надійшло на 3,1 відсотка менше коштів, ніж планувалося.  

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