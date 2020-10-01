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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Державне управління справами".
Державне управління справами (ДУС) є спеціальним державним органом, мета якого полягає, зокрема, в матеріально-технічному та соціально-побутовому забезпеченні діяльності президента України, Кабінету міністрів, Верховної Ради, а також міжнародних дипломатичних представництв в Україні. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.