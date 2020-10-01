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Державне управління справами

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Державне управління справами".

Державне управління справами (ДУС) є спеціальним державним органом, мета якого полягає, зокрема, в матеріально-технічному та соціально-побутовому забезпеченні діяльності президента України, Кабінету міністрів, Верховної Ради, а також міжнародних дипломатичних представництв в Україні. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Венедіктова пояснила причини переїзду у державну резиденцію

Венедіктова пояснила причини переїзду у державну резиденцію 01.10.2020

Переїзд генеральної прокурорки України Ірини Венедіктової у державну резиденцію викликаний "винятково міркуваннями безпеки". Вона також не збирається залишатися там надовго, запевнила посадовиця.
Зеленський призначив керівником ДУС колишнього гравця КВК

Зеленський призначив керівником ДУС колишнього гравця КВК 01.08.2019

Володимир Зеленський призначив Сергія Борзова на посаду керівника Державного управління справами. Борзов раніше грав у КВК, а його дружина Ірина Борзова є кандидаткою-мажоритарницею у Верховну Раду від "Слуги Народу".
Президент Зеленський звільнив голову Держуправління справами

Президент Зеленський звільнив голову Держуправління справами 11.06.2019

Обов'язки екс-керівника Державного управління справами Івана Куцика тимчасово виконуватиме його заступник.

Російський суд заарештував екс-главу Нафтогазу Ігоря Бакая до 12 листопада

Російський суд заарештував екс-главу "Нафтогазу" Ігоря Бакая до 12 листопада 31.10.2017

Суд у Москві санкціонував утримання під вартою колишнього керівника Державного управління справами та НАК "Нафтогаз України" Ігоря Бакая. За даними ЗМІ, його звинувачують у крадіжці 12 мільйонів доларів США.
ЗМІ: Ігоря Бакая затримали в Росії за підозрою у шахрайстві

ЗМІ: Ігоря Бакая затримали в Росії за підозрою у шахрайстві 31.10.2017

Колишнього керівника Державного управління справами та екс-главу НАК "Нафтогаз України" Ігоря Бакая затримали в Москві, повідомляють українські ЗМІ.