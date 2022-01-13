Державне космічне агентство України - державна структура, яка займається реалізацією державної політики в галузі космічної діяльності.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають запиту "Держкосмос". Державне космічне агентство України реалізує не лише космічні програми України, але також бере активну участь у міжнародних програмах. Останнім часом активна співпраця ведеться з Європейським космічним агентством. Держкосмос співпрацює також із США. Внаслідок анексії Росією Криму та підтримки Кремлем проросійських сепаратистів на Донбасі співпраця з РФ на державному рівні була призупинена 2015 року. Робота над проектами міжнародної кооперації, однак, продовжується. Серед визначних міжнародних проектів, в яких задіяне Державне космічне агентство України, - "Морський старт", "Багаторазова авіаційно-космічна система", "Антарес", МКС, "Наземний старт" та інші. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.