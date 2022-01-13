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Державне космічне агентство України

Державне космічне агентство України - державна структура, яка займається реалізацією державної політики в галузі космічної діяльності.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають запиту "Держкосмос". Державне космічне агентство України реалізує не лише космічні програми України, але також бере активну участь у міжнародних програмах. Останнім часом активна співпраця ведеться з Європейським космічним агентством. Держкосмос співпрацює також із США. Внаслідок анексії Росією Криму та підтримки Кремлем проросійських сепаратистів на Донбасі співпраця з РФ на державному рівні була призупинена 2015 року. Робота над проектами міжнародної кооперації, однак, продовжується. Серед визначних міжнародних проектів, в яких задіяне Державне космічне агентство України, - "Морський старт", "Багаторазова авіаційно-космічна система", "Антарес", МКС, "Наземний старт" та інші. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Український супутник і космічні амбіції України: здобутки і провали (13.01.2022) 13.01.2022

Український супутник "Січ 2-30" 13 січня успішно запустили з космодрому компанії Ілона Маска SpaceX. Але чи все так райдужно у "вітчизняному космосі"? DW зібрала головні здобутки та провали української космічної галузі.

SpaceX вдало запустив український супутник (13.01.2022) 13.01.2022

Ракета-носій Falcon компанії Ілона Маска SpaceX вивів на орбіту український супутник "Січ-2-30". Ось як це відбулося…

Ракета SpaceX відправила у космос український супутник

Ракета SpaceX відправила у космос український супутник 13.01.2022

За даними голови Держкосмосу Володимира Тафтая, загальна вартість проєкту запуску українського супутника становить 250 мільйонів гривень, чверть із яких - послуги SpaceX.

Україна й Канада побудують новий космодром

Україна й Канада побудують новий космодром 20.11.2021

Новий космічний пусковий майданчик для української ракети-носія "Циклон-4М" побудують у Канаді на атлантичному узбережжі провінції Нова Шотландія.

Українські ракетні двигуни для КНДР: за і проти гучного припущення

"Українські" ракетні двигуни для КНДР: за і проти гучного припущення 16.08.2017

Звинувачення, що ракетні двигуни могли потрапити до Північної Кореї з України, викликало значне збурення. DW з'ясувала, з якими труднощами могла би стикнутися оборудка з доправлянням двигунів до КНДР.
У Держкосмосі запевнили у непричетності України до постачання ракетних двигунів КНДР

У Держкосмосі запевнили у непричетності України до постачання ракетних двигунів КНДР 15.08.2017

У Державному космічному агентстві зазначили, що Україна ніколи самостійно не поставляла ракетні двигуни, які могли опинитися в Північній Кореї. Генконструктор КБ "Південне" припустив, що двигуни могли бути скопійовані.

Як Україні реагувати на закиди в постачанні ракетних двигунів КНДР?

Як Україні реагувати на закиди в постачанні ракетних двигунів КНДР? 15.08.2017

Лише спростування звинувачень у постачанні ракетних двигунів КНДР з боку офіційного Києва не достатньо. Україні варто залучити американських спеціалістів до розслідування закидів, наполягають експерти.
Що гальмує космічні амбіції України

Що гальмує космічні амбіції України 28.10.2016

Українська космічна промисловість має великі плани - і не менші складнощі з їх реалізацією. Мало того, що бракує інвестицій, так ще й в управлінні повний безлад.
Українсько-американська ракета запустила вантажний корабель до МКС

Українсько-американська ракета запустила вантажний корабель до МКС 18.10.2016

Розроблений за допомогою українських підприємств американський ракетоносій Antares успішно стартував із вантажним кораблем Cygnus на борту до Міжнародної космічної станції.
Український космос: тролейбусом до зірок

Український космос: тролейбусом до зірок 03.03.2016

Українсько-російський конфлікт зачепив і співпрацю у космосі. Які надії плекає українська ракето-космічна галузь, яка попри амбітні плани переживає не найкращі часи, з'ясовувала DW.
Експерт: Українська космічна галузь виживе і без російських замовлень

Експерт: Українська космічна галузь виживе і без російських замовлень 23.07.2015

Українські інженери сподіваються отримати замовлення на виробництво ракетних двигунів для космічних програм США. Про шанси на успіх і майбутнє галузі DW розповів генконструктор КБ "Південне" Олександр Дегтярьов.