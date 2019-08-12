Державне бюро розслідувань проводить обшуки на митниці та постах ДФС

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) України проводять сім санкціонованих обшуків на митницях Державної фіскальної служби (ДФС), митних постах та у відділах митного оформлення у Волинській області. Про це у понеділок, 12 серпня, повідомила перша заступниця директора ДБР Ольга Варченко.

За її словами, на початку липня слідчі викрили протиправну схему, у якій брали участь співробітники ДФС. Вони покривали діяльність тіньового ринку з торгівлі податковими кредитами та отримували за такі "послуги" відсоток.

Митники навмисно занижували митну вартість транспортних засобів, які імпортували за підробленими документами, зазначила Варченко. За її даними, діяльність цієї групи за сприяння волинських податківців завдала збитків державі на 190 мільйонів гривень.

Наразі триває досудове розслідування. Кримінальне провадження зареєстроване за статтями Кримінального кодексу щодо ухилення від сплати податків і зборів, підроблення та використання документів та зловживання владою, повідомила представниця ДБР.