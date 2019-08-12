 Державне бюро розслідувань проводить обшуки на митниці та постах ДФС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.08.2019

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Новини

Державне бюро розслідувань проводить обшуки на митниці та постах ДФС

Слідчі ДБР підозрюють, що співробітники ДФС у Волинській області занижували митну вартість автомобілів, які імпортували в Україну. Схема завдала державі збитків на 190 мільйонів гривень.

Митники навмисно занижували митну вартість автомобілів, говорять у ДБР України

Митники навмисно занижували митну вартість автомобілів, говорять у ДБР України

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) України проводять сім санкціонованих обшуків на митницях Державної фіскальної служби (ДФС), митних постах та у відділах митного оформлення у Волинській області. Про це у понеділок, 12 серпня, повідомила перша заступниця директора ДБР Ольга Варченко.

DW.COM

Майбутній керівник нової української митниці Максим Нефьодов розповів у інтерв'ю DW про те, які зміни очікують на Державну митну службу. (28.06.2019)

Упродовж останнього місяця власники автомобілів з іноземною реєстрацією оформили на митниці 11 тисяч таких транспортних засобів, повідомили в Державній фіскальній службі України. (27.12.2018)

За її словами, на початку липня слідчі викрили протиправну схему, у якій брали участь співробітники ДФС. Вони покривали діяльність тіньового ринку з торгівлі податковими кредитами та отримували за такі "послуги" відсоток.

Митники навмисно занижували митну вартість транспортних засобів, які імпортували за підробленими документами, зазначила Варченко. За її даними, діяльність цієї групи за сприяння волинських податківців завдала збитків державі на 190 мільйонів гривень.

Наразі триває досудове розслідування. Кримінальне провадження зареєстроване за статтями Кримінального кодексу щодо ухилення від сплати податків і зборів, підроблення та використання документів та зловживання владою, повідомила представниця ДБР.

Дивитись відео 16:13

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