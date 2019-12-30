Державна дума РФ "обнулила" президентські строки Путіна

У середу, 11 березня, Державна дума РФ ухвалила у третьому й остаточному читанні внесений російським президентом Володимиром Путіним законопроєкт щодо змін до конституції. Документ був ухвалений голосами 383 депутатів без жодного голосу "проти".

Закон містить серед іншого поправку, внесену депутаткою і колишньою космонавткою Валентиною Терешковою, щодо "обнулення" попередніх президентських термінів. Вона дозволить Путіну законно обиратися президентом РФ ще два рази, попри те, що зараз він відбуває у президентському кріслі вже четвертий термін.

Пізніше цього ж дня законопроект затвердила і Рада Федерації. За нього проголосували 160 сенаторів, троє утримались і лише один віддав голос "проти" поправок до конституції РФ.

Законопроєкт Путіна

Загалом, за словами спікера Держдуми РФ В'ячеслава Володіна, до закону було внесено близько 390 поправок. Частину з них підготувала спеціальна робоча група, що складалася з депутатів, сенаторів, громадських діячів та експертів, але значну частину вніс сам Володимир Путін.

Серед них - виключення слова "поспіль" щодо двох президентських строків, які може відбути одна й та сама особа. Також вони передбачають, що колишній президент зможе отримати пожиттєвий статус сенатора.

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Узгодження з анексією Криму

Поправки також передбачають, що президентом може бути обрано громадянина Росії, який проживає на території країни не менше 25 років і який ніколи не мав іноземного громадянства.

Значну частину поправок до конституції РФ вніс сам Володимир Путін

При цьому для мешканців анексованого РФ Криму ця норма не діятиме, бо, згідно з ухваленим документом, остання вимога не стосується громадян РФ, які раніше мали громадянство держави, яка була "прийнята чи частина якого була прийнята в РФ у відповідності з федеральними конституційними законами", пише інформаційне агентство "Інтерфакс".

Заборона іноземного громадянства розповсюджуватиметься й на губернаторів, сенаторів, депутатів Державної думи, прем'єр-міністра та всіх членів уряду і суддів.

Бог і СРСР у конституції

Водночас, серед ухвалених поправок - внесення у конституцію положення про те, що РФ є правонаступницею СРСР та згадка бога.

"Російська Федерація, об'єднана тисячолітньою історією, зберігаючи пам'ять пращурів, що передали нам ідеали та віру у Бога, а також спадковість у розвитку Російської держави, визнає державну єдність, що історично склалася", - зазначається у новій редакції конституції РФ.