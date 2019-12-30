 Державна дума РФ ″обнулила″ президентські строки Путіна | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.03.2020

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Новини

Державна дума РФ "обнулила" президентські строки Путіна

Російська Державна дума ухвалила у третьому читанні поправку, яка дозволить Володимиру Путіну ще двічі обиратися на пост президента РФ.

Тепер Володимир Путін зможе залишитися президентом РФ ще на два терміни

Тепер Володимир Путін зможе залишитися президентом РФ ще на два терміни

У середу, 11 березня, Державна дума РФ ухвалила у третьому й остаточному читанні внесений російським президентом Володимиром Путіним законопроєкт щодо змін до конституції. Документ був ухвалений голосами 383 депутатів без жодного голосу "проти".

Закон містить серед іншого поправку, внесену депутаткою і колишньою космонавткою Валентиною Терешковою, щодо "обнулення" попередніх президентських термінів. Вона дозволить Путіну законно обиратися президентом РФ ще два рази, попри те, що зараз він відбуває у президентському кріслі вже четвертий термін.

Пізніше цього ж дня законопроект затвердила і Рада Федерації. За нього проголосували 160 сенаторів, троє утримались і лише один віддав голос "проти" поправок до конституції РФ.

Законопроєкт Путіна

Загалом, за словами спікера Держдуми РФ В'ячеслава Володіна, до закону було внесено близько 390 поправок. Частину з них підготувала спеціальна робоча група, що складалася з депутатів, сенаторів, громадських діячів та експертів, але значну частину вніс сам Володимир Путін.

Серед них - виключення слова "поспіль" щодо двох президентських строків, які може відбути одна й та сама особа. Також вони передбачають, що колишній президент зможе отримати пожиттєвий статус сенатора.

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Узгодження з анексією Криму

Поправки також передбачають, що президентом може бути обрано громадянина Росії, який проживає на території країни не менше 25 років і який ніколи не мав іноземного громадянства.

Значну частину поправок до конституції РФ вніс сам Володимир Путін

Значну частину поправок до конституції РФ вніс сам Володимир Путін

При цьому для мешканців анексованого РФ Криму ця норма не діятиме, бо, згідно з ухваленим документом, остання вимога не стосується громадян РФ, які раніше мали громадянство держави, яка була "прийнята чи частина якого була прийнята в РФ у відповідності з федеральними конституційними законами", пише інформаційне агентство "Інтерфакс".

Заборона іноземного громадянства розповсюджуватиметься й на губернаторів, сенаторів, депутатів Державної думи, прем'єр-міністра та всіх членів уряду і суддів.

Бог і СРСР у конституції

Водночас, серед ухвалених поправок - внесення у конституцію положення про те, що РФ є правонаступницею СРСР та згадка бога.

"Російська Федерація, об'єднана тисячолітньою історією, зберігаючи пам'ять пращурів, що передали нам ідеали та віру у Бога, а також спадковість у розвитку Російської держави, визнає державну єдність, що історично склалася", - зазначається у новій редакції конституції РФ.

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