 Депутати Європарламенту вперше проголосували дистанційно | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.03.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Депутати Європарламенту вперше проголосували дистанційно

У Європарламенті вперше відбулося дистанційне голосування - за допомогою електронної пошти. Деякі депутати вважають цей метод небезпечним, оскільки хакери зможуть втручатися в процес голосування.

Порожній зал засідань Європарламенту

Порожній зал засідань Європарламенту

Через пандемію коронавірусу депутати Європарламенту в четвер, 26 березня, вперше голосували дистанційно. Процес був здійснений за допомогою електронної пошти, повідомляє агенція AFP. Адміністрація парламенту розіслала усім депутатам бюлетені для голосування. Вони роздрукували їх, заповнили від руки та підписали.

Тих, хто не мав принтеру для друку, голова Європарламенту Давід Сассолі попросив "скопіювати виборчий бюлетень у рукописному та розбірливому вигляді". Після цього депутати мали сфотографувати або відсканувати документ та відправити його назад. Для швидкого голосування бюлетень складався з однієї сторінки тексту. Перше дистанційне голосування завершилося успішно - віддати свої голоси за нові заходи для боротьби з пандемією змогли 687 з 705 членів парламенту.

Перед цим протягом тижня Європарламент провів дві репетиції дистанційного голосування. Під час них відбувалися збої, оскільки деякі депутати помилково чи навмисно відіслали заповнені бюлетені не лише на центральну адресу, але на всіх членів Європарламенту.

"Шановні колеги, будь ласка, не надсилайте свої бюлетені всім колегам", - попросив депутат від Зелених Размус Андрезен (Rasmus Andresen), додавши, що підтримує прозорість у процесі голосування, але не хоче, щоб його поштова скринька була переповнена.

Не всі депутати задоволені системою дистанційного голосування. "Процедура несе в собі ризик маніпуляцій з боку хакерів", - вважає депутат від "Партії піратів" Патрік Бреєр (Patrick Breyer). За його словами, в маніпуляції голосами можуть бути зацікавлені, зокрема, російські спецслужби. Він вважає за краще голосувати через звичайну пошту або через веб-камери наживо.

Дивитись відео 01:35

Вибори до Європарламенту: головні наслідки для України (27.05.2019)

DW.COM

Кількість померлих від коронавірусу у світі перевищила 20 тисяч

Епіцентром захворювання на COVID-19 залишається Італія. Втім, у в інших країнах також стрімко зростає кількість померлих від коронавірусу. (25.03.2020)  

Також за темою

Indien Neu Delhi | Coronavirus

Пандемія коронавірусу: роботу можуть втратити 25 мільйонів людей 18.03.2020

Якщо уряди не вживатимуть оперативних заходів для боротьби з наслідками пандемії коронавірусу, роботу втратять мільйони людей, підрахували в Міжнародній організації праці.

Arbeiter bei Mercedes-Benz

Коронавірус може коштувати економіці ФРН понад 700 мільярдів євро - експерти 23.03.2020

Пандемія коронавірусу призведе до значно менших обсягів виробництва, скорочення робочого часу, а подекуди й безробіття, переконані експерти. Обсяги шкоди залежатимуть від тривалості обмежень.

Symbolbild Virologe

Коментар: Коронавірус треба стримати, але не за будь-яку ціну 25.03.2020

Ясна річ, треба подбати, аби від коронавірусу померли якомога менше людей. Але чи є економічна катастрофа правильним засобом? Ізолювати слід лише тих, хто у групах ризику, але не все населення, вважає Бернд Ріґерт.

Реклама

Докладно

Донецьк (архівне фото)

Коронавірус і Донбас

Що буде, якщо COVID-19 прийде в "ДНР" і "ЛНР"?  

Повернути собі націоналізований Приватбанк Ігорю Коломойському буде важче

Український компроміс із МВФ щодо "Приватбанку"

Новий закон, який подав уряд до Ради, має унеможливити повернення націоналізованих банків колишнім власникам.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  