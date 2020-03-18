Депутати Європарламенту вперше проголосували дистанційно

Через пандемію коронавірусу депутати Європарламенту в четвер, 26 березня, вперше голосували дистанційно. Процес був здійснений за допомогою електронної пошти, повідомляє агенція AFP. Адміністрація парламенту розіслала усім депутатам бюлетені для голосування. Вони роздрукували їх, заповнили від руки та підписали.

Тих, хто не мав принтеру для друку, голова Європарламенту Давід Сассолі попросив "скопіювати виборчий бюлетень у рукописному та розбірливому вигляді". Після цього депутати мали сфотографувати або відсканувати документ та відправити його назад. Для швидкого голосування бюлетень складався з однієї сторінки тексту. Перше дистанційне голосування завершилося успішно - віддати свої голоси за нові заходи для боротьби з пандемією змогли 687 з 705 членів парламенту.

Перед цим протягом тижня Європарламент провів дві репетиції дистанційного голосування. Під час них відбувалися збої, оскільки деякі депутати помилково чи навмисно відіслали заповнені бюлетені не лише на центральну адресу, але на всіх членів Європарламенту.

"Шановні колеги, будь ласка, не надсилайте свої бюлетені всім колегам", - попросив депутат від Зелених Размус Андрезен (Rasmus Andresen), додавши, що підтримує прозорість у процесі голосування, але не хоче, щоб його поштова скринька була переповнена.

Не всі депутати задоволені системою дистанційного голосування. "Процедура несе в собі ризик маніпуляцій з боку хакерів", - вважає депутат від "Партії піратів" Патрік Бреєр (Patrick Breyer). За його словами, в маніпуляції голосами можуть бути зацікавлені, зокрема, російські спецслужби. Він вважає за краще голосувати через звичайну пошту або через веб-камери наживо.