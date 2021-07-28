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Депресія – психічне захворювання.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "депресія". Депресія може проявлятись серед іншого у хворобливо поганому настрої, низькій самооцінці, песимізмі, апатії, безрадісності, безнадії, тривалому смутку, небажанні жити. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
На маніакально-депресивний психоз страждають близько 350 мільйонів людей у світі. Серед них - Маартен Хеммен, який шість років тому намагався накласти на себе руки, а тепер допомагає іншим боротися з депресією.
На маніакально-депресивний психоз страждають близько 350 мільйонів людей у світі. Серед них - Маартен Хеммен, вродливий і успішний музичний продюсер. Шість років тому він намагався накласти на себе руки, а тепер допомагає іншим боротися з депресією.