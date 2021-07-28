Депресія: від спроби самогубства до порушення табу. Репортаж DW (05.11.2019)

На маніакально-депресивний психоз страждають близько 350 мільйонів людей у світі. Серед них - Маартен Хеммен, вродливий і успішний музичний продюсер. Шість років тому він намагався накласти на себе руки, а тепер допомагає іншим боротися з депресією.