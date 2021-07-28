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Депресія

Депресія – психічне захворювання.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "депресія". Депресія може проявлятись серед іншого у хворобливо поганому настрої, низькій самооцінці, песимізмі, апатії, безрадісності, безнадії, тривалому смутку, небажанні жити. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Небезпека депресії. Як пандемія COVID-19 впливає на психіку

Небезпека депресії. Як пандемія COVID-19 впливає на психіку 28.07.2021

Під час пандемії деякі люди переживають різкі зміни настрою, дратівливість й інші симптоми депресії. Епідеміологиня Еліз Пол зазначає - люди мають звертати на це увагу.
Ірена Карпа: Пандемія і психіка, або Як ваше психічне здоров'ячко?

Ірена Карпа: Пандемія і психіка, або Як ваше психічне здоров'ячко? 05.04.2021

"Парижани безпрецедентно щиро цікавляться психічним станом одне одного і скаржаться на життя натхненніше, ніж завжди", - Ірена Карпа, спеціально для DW.

Що таке "зелена" терапія (29.12.2020) 29.12.2020

Садівництво як терапія? Психологи стверджують, що "зелена" терапія допомагає при стресах, депресіях та інших психічних розладах. Дивіться, як саме.

COVID викликає психічні захворювання? Дослідження британських науковців

COVID викликає психічні захворювання? Дослідження британських науковців 12.11.2020

Тривожні розлади, депресії та безсоння можуть бути довгостроковими наслідками коронавірусної хвороби COVID-19. Такого висновку дійшли науковці Оксфордського університету.
Коронавірус відбився на психіці жителів Німеччини

Коронавірус відбився на психіці жителів Німеччини 11.11.2020

Про економічні наслідки локдауну писали та пишуть багато. Про психологічні - менше. Новий "Барометр депресій" демонструє, який вплив мав локдаун на психіку жителів Німеччини.
Психотерапія в часи пандемії. Досвід німецьких спеціалістів

Психотерапія в часи пандемії. Досвід німецьких спеціалістів 01.06.2020

Що робити людям, які страждають від нервових розладів на карантині? Німецькі експерти - про психотерапію під час пандемії COVID-19.
Як не збожеволіти на карантині: поради від астронавта і психолога (відео)

Як не збожеволіти на карантині: поради від астронавта і психолога (відео) 06.04.2020

В умовах пандемії COVID-19 мільйони людей перебувають на карантині чи добровільній самоізоляції. Як психологічно впоратися з таким тривалим "домашнім арештом", DW запитала в астронавта та у психолога.

Як не збожеволіти в самоізоляції через коронавірус (06.04.2020) 06.04.2020

В умовах пандемії коронавірусу мільйони людей перебувають на карантині чи добровільній самоізоляції. Як психологічно впоратися з таким тривалим "домашнім арештом", DW запитала в астронавта та у психіатра. #InThisTogether

Післяпологова депресія у чоловіків: коли народження дитини не приносить радість (12.02.2020) 12.02.2020

Європейські дослідження виявили, що 8-10 відсотків татусів страждають на післяпологову депресію. При цьому батько може водночас відчувати неприязнь до немовляти і докори сумління.
Ірена Карпа: Як стати щасливим в умовах великої зимової депресії

Ірена Карпа: Як стати щасливим в умовах великої зимової депресії 29.01.2020

"Вважаєте себе втраченим для людства лузером, нікчемою, яка не виправдала власних надій і надій двоюрідної бабці? Ви до 4-ї години дня ходите лохматі і з нечищеними зубами?" - Ірена Карпа, спеціально для DW.
Як побороти депресію: від спроби самогубства до порушення табу. Репортаж DW (відео)

Як побороти депресію: від спроби самогубства до порушення табу. Репортаж DW (відео) 05.11.2019

На маніакально-депресивний психоз страждають близько 350 мільйонів людей у світі. Серед них - Маартен Хеммен, який шість років тому намагався накласти на себе руки, а тепер допомагає іншим боротися з депресією.

Депресія: від спроби самогубства до порушення табу. Репортаж DW (05.11.2019) 05.11.2019

На маніакально-депресивний психоз страждають близько 350 мільйонів людей у світі. Серед них - Маартен Хеммен, вродливий і успішний музичний продюсер. Шість років тому він намагався накласти на себе руки, а тепер допомагає іншим боротися з депресією.
Як це - жити та навчатись з депресією

Як це - жити та навчатись з депресією 26.08.2019

Від депресії не застрахований ніхто, але ця тема часто й надалі залишається табу. Водночас саме відкритість може допомогти хворим. Німецька студентка Леа Бюшґес більше не захотіла бути наодинці з цієї хворобою.
Щасливий партнер - еліксир довголіття

Щасливий партнер - еліксир довголіття 28.05.2019

Коли ваш партнер є задоволеним, то вам забезпечена гарна компанія. Але не лише це - згідно з дослідженням, щасливий партнер сприяє продовженню й вашого життя. То ж що робити, якщо ви живете із занудою?
Гормони і депресії. Чи призводять протизаплідні таблетки до самогубств?

Гормони і депресії. Чи призводять протизаплідні таблетки до самогубств? 07.03.2019

Жінок, які приймають протизаплідні пігулки, треба попереджати про небезпеку самогубств. Так рекомендує Європейська агенція лікарських засобів. Що не так із впливом гормональної контрацепції на психічне здоров'я?

Самогубства серед випускників у Південній Кореї (10.12.2018) 10.12.2018

Тиск на школярів у випускних класах шкіл Південної Кореї настільки великий, що вони вдаються до самогубств. Учні вчаться по 12-14 годин на день, а від оцінок залежить усе їхнє подальше життя.

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