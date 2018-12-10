Деніс Муквеге - лікар-геніколог з Конго, лауреат Нобелівської премії миру. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Деніс Муквеге".

63-річний Деніс Муквеге наприкінці 1990-х заснував на сході Конго лікарню. Там лікували жінок-жертв зґвалтувань під час війни в Конго наприкінці 1990-х і на початку 2000-х років. Пацієнтками лікарні були понад 50 тисяч жінок. За словами Деніса Муквеге, він намагається лікувати не лише фізичні, а й психологічні травми пацієнток. Муквеге - кавалер французького Ордена Почесного легіону. У 2008 році він став лауреатом премії ООН з прав людини. У 2014 році лікарю вручили премію імені Сахарова за роботу з реабілітації жінок-жертв сексуального насильства. 2018 року Деніс Муквеге став лауреатом Нобелівської премії миру. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.