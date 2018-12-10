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Деніс Муквеге

Деніс Муквеге - лікар-геніколог з Конго, лауреат Нобелівської премії миру. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Деніс Муквеге".

63-річний Деніс Муквеге наприкінці 1990-х заснував на сході Конго лікарню. Там лікували жінок-жертв зґвалтувань під час війни в Конго наприкінці 1990-х і на початку 2000-х років. Пацієнтками лікарні були понад 50 тисяч жінок. За словами Деніса Муквеге, він намагається лікувати не лише фізичні, а й психологічні травми пацієнток. Муквеге - кавалер французького Ордена Почесного легіону. У 2008 році він став лауреатом премії ООН з прав людини. У 2014 році лікарю вручили премію імені Сахарова за роботу з реабілітації жінок-жертв сексуального насильства. 2018 року Деніс Муквеге став лауреатом Нобелівської премії миру. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

В Осло вручили Нобелівську премію миру

В Осло вручили Нобелівську премію миру 10.12.2018

Нобелівську премію миру-2018 вручили лікарю-гінекологу з Конго Денісу Муквеге та правозахисниці з Іраку, представниці єзидів Наді Мурад за їхню боротьбу проти сексуального насилля щодо жінок.
Деніс Муквеге: Про сексуальне насильство не можна мовчати

Деніс Муквеге: Про сексуальне насильство не можна мовчати 08.10.2018

Цього року Нобелівську премію миру отримав 63-річний лікар-гінеколог Деніс Муквеге з Конго. В інтерв'ю DW він розповів, як саме обстоює права жінок-жертв зґвалтування і які наслідки це має для злочинців.
Лауреати Нобелівської премії миру-2018: хто вони?

Лауреати Нобелівської премії миру-2018: хто вони? 05.10.2018

Нобелівську премію миру за 2018 рік отримали Надя Мурад та Деніс Муквеге. Нагороду їм присудили за боротьбу проти сексуального насильства, яке використовують як зброю під час збройних конфліктів.
Нобелівська премія миру присуджена лікарю з ДР Конго та іракській правозахисниці

Нобелівська премія миру присуджена лікарю з ДР Конго та іракській правозахисниці 05.10.2018

Нобелівську премію миру 2018 року отримали лікар Деніс Муквеге та правозахисниця Надя Мурад за "за їхні зусилля з припинення використання сексуального насильства як зброї війни і збройних конфліктів".