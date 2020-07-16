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Деніз Юджель

Деніз Юджель - німецько-турецький журналіст. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Деніз Юджель".

Німецько-турецький журналіст Деніз Юджель утримувався під вартою в Туреччині з 17 лютого 2017 року до 18 лютого 2018 року. У ФРН гостро розкритикували арешт журналіста німецького видання Die Welt. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Суд у Стамбулі засудив німецького журналіста Юджеля до ув'язнення

Суд у Стамбулі засудив німецького журналіста Юджеля до ув'язнення 16.07.2020

Суд визнав Деніза Юджеля винним у пропаганді забороненої в Туреччині Робітничої партії Курдистану. Журналіст назвав вирок йому "політичним".
Конституційний суд Туреччини визнав неправомірним арешт журналіста Юджеля

Конституційний суд Туреччини визнав неправомірним арешт журналіста Юджеля 28.06.2019

Конституційний суд Туреччини постановив, що арешт німецького журналіста Деніза Юджеля був неправомірним. Юджелю мають виплатити компенсацію.

Туреччина відкинула звинувачення у тортурах щодо журналіста Деніза Юджеля

Туреччина відкинула звинувачення у тортурах щодо журналіста Деніза Юджеля 12.05.2019

За словами кореспондента Die Welt Деніза Юджеля, його били і принижували під час утримання у в'язниці у Стамбулі. В турецькому МЗС заперечили ці обвинувачення.
Звільнений з турецького ув'язнення журналіст Юджель розкритикував Меркель

Звільнений з турецького ув'язнення журналіст Юджель розкритикував Меркель 18.03.2018

У першому великому інтерв'ю після свого звільнення Деніз Юджель дякує німецькому урядові за всі зусилля щодо його звільнення, але водночас критикує канцлерку ФРН Анґелу Меркель.

У Туреччині залишаються ув'язненими з політичних причин четверо громадян ФРН

У Туреччині залишаються ув'язненими з політичних причин четверо громадян ФРН 23.02.2018

Влада Туреччини звільнила наступного громадянина ФРН, утримуваного за ґратами з політичних причин. Таким чином число політичних в'язнів серед німецьких громадян у Туреччині скоротилося до чотирьох.
Коментар: Мюнхенська конференція з безпеки - дипломатія при смерті?

Коментар: Мюнхенська конференція з безпеки - дипломатія при смерті? 18.02.2018

Мюнхенська конфереція з безпеки відобразила міжнародне становище. На ній панували взаємні докори. Натомість конструктивних підходів до пошуку конкретних рішень - не вистачало, вважає Маттіас фон Гайн.

Ми стали найвідомішими в'язнями у світі. Бо люди бачать цю дурну несправедливість

"Ми стали найвідомішими в'язнями у світі. Бо люди бачать цю дурну несправедливість" 17.02.2018

Ці слова засудженого у Туреччині до довічного ув'язнення журналіста Ахмета Алтана переказала світу його донька.

Коментар: Звільнення Деніза Юджеля - розслаблятися зарано!

Коментар: Звільнення Деніза Юджеля - розслаблятися зарано! 17.02.2018

За радістю від звільнення Деніза Юджеля ми не повинні забувати, що за ґратами у Туреччині досі залишаються близько 100 журналістів, вважає шеф-редакторка DW Інес Поль.
Звільнений журналіст Юджель повернувся до Німеччини

Звільнений журналіст Юджель повернувся до Німеччини 17.02.2018

Через кілька годин після звільнення з турецької в'язниці кореспондент газети Die Welt Деніз Юджель залишив територію Туреччини та прибув до ФРН.
У Туреччині кілька журналістів отримали довічні терміни

У Туреччині кілька журналістів отримали довічні терміни 16.02.2018

Ахмет та Мехмет Алтан, а також Назлі Ілічак визнані виннними у зв’язках з рухом радикального проповідника Фетхуллаха Гюлена. "Репортери без кордонів" обурені рішенням суду.
У Туреччині звільнили німецького журналіста Деніза Юджеля

У Туреччині звільнили німецького журналіста Деніза Юджеля 16.02.2018

Кореспондент газети Die Welt Деніз Юджель, котрий більше року перебував за ґратами в Туреччині, вийшов на волю. Очікується, що найближчим часом журналіст зможе залишити територію Туреччини.
Деніз Юджель: рік тюрми без суду і слідства

Деніз Юджель: рік тюрми без суду і слідства 16.02.2018

Більше року провів у турецькій тюрмі журналіст Die Welt Деніз Юджель, який має подвійне німецько-турецьке громадянство. Юджеля звільнили на тлі спроб Анкари нормалізувати відносини з Берліном.

Зустріч Ґабріеля і Чавушоглу: перезапуск діалогу Берлін-Анкара

Зустріч Ґабріеля і Чавушоглу: перезапуск діалогу Берлін-Анкара 06.01.2018

Глави МЗС Німеччини і Туреччини обговорили питання ув'язнених Анкарою журналістів та постачання німецьких озброєнь.
Мінюст Туреччини висловився щодо затримання журналіста з ФРН

Мінюст Туреччини висловився щодо затримання журналіста з ФРН 04.01.2018

Міністерство юстиції підтверджує висунуті раніше німецькому журналісту звинувачення у пропаганді тероризму. Деніз Юджель перебуває в ув'язненні з лютого 2017 року.

Понад 200 митців закликали звільнити журналіста Деніза Юджеля

Понад 200 митців закликали звільнити журналіста Деніза Юджеля 09.12.2017

Із закликом звільнити кореспондента газети Die Welt звернулися Світлана Алексієвич, Герта Мюллер, Орхан Памук, Боно, Стінг і інші діячі мистецтва і журналісти.
Турецький суд звільнив німецького правозахисника Штойдтнера

Турецький суд звільнив німецького правозахисника Штойдтнера 26.10.2017

Петера Штойднера разом з ще сімома його колегами, яких звинувачували у тероризмі, на прохання турецької прокуратури суд звільнив з-під варти. Штойдтнер збирається вилетіти у четвер до Берліна.

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