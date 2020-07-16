Деніз Юджель - німецько-турецький журналіст. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Деніз Юджель".

Німецько-турецький журналіст Деніз Юджель утримувався під вартою в Туреччині з 17 лютого 2017 року до 18 лютого 2018 року. У ФРН гостро розкритикували арешт журналіста німецького видання Die Welt. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.