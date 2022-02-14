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День святого Валентина

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "День святого Валентина".

Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Історія кохання між двома містами (14.02.2022) 14.02.2022

Неллі і Ярослав Гладкі не святкують День закоханих. Кажуть, для їхніх почуттів не потрібно окремого свята. Подружжя, яке разом майже 40 років, ділиться секретами того, як зберегти кохання. 
День святого Валентина у часи коронавірусу: кілька ідей від закоханих європейців

День святого Валентина у часи коронавірусу: кілька ідей від закоханих європейців 12.02.2021

Коронавірусні обмеження не повинні завадити святкуванню Дня закоханих, який відзначається 14 лютого. Ось деякі поради з різних європейських країн, як зробити незабутнім День святого Валентина навіть у ці нелегкі часи.

День святого Валентина: сім свіжих ідей як відсвяткувати 14 лютого

День святого Валентина: сім свіжих ідей як відсвяткувати 14 лютого 14.02.2020

Ви ще не визначились, як зустріти та провести День закоханих 14 лютого? День святого Валентина всім закоханим хочеться провести так, щоб він запам'ятався надовго. У нас є для вас варіанти, як це можна влаштувати.

День святого Валентина і коронавірус - що спільного? (14.02.2020) 14.02.2020

Хочете зробити приємне коханій людині в День святого Валентина? Подбайте про її безпеку! Флористи на Філіппінах пропонують дарувати букет із профілактичними засобами проти коронавірусу.

Наукові пояснення відомих фраз про кохання (фотогалерея) 14.02.2019

Кохання засліплює! Протилежності притягуються! Або: шлях до серця лежить через шлунок. Чи справді це так? Що відбувається з нашим тілом унаслідок кохання? Наукові пояснення поширених фраз - у добірці DW.
День святого Валентина: кохання з наукової точки зору

День святого Валентина: кохання з наукової точки зору 14.02.2019

Кохання засліплює! Протилежності притягуються! Або: шлях до серця лежить через шлунок. Чи справді це так? Що відбувається з нашим тілом унаслідок кохання? Наукові пояснення поширених фраз - у добірці DW.

День закоханих - не лише для молодих (14.02.2019) 14.02.2019

Це київське подружжя познайомилося, коли обом було за 70. Любов та Анатолій цього року святкуватимуть вже 10-ту річницю шлюбу. Своїм способом життям вони спростовують міфи про те, що кохання приходить лише до молодих.

Стрілянина в школі у Флориді: щонайменше 17 загиблих

Стрілянина в школі у Флориді: щонайменше 17 загиблих 15.02.2018

На День святого Валентина 19-річний юнак приніс до школи містечка Паркленд рушницю з набоями та вчинив стрілянину. Внаслідок нападу загинули щонайменше 17 осіб, у тому числі восьмеро школярів.
Сайти знайомств: чи можливе кохання з першого кліку?

Сайти знайомств: чи можливе кохання з першого кліку? 14.02.2018

"Кожні 11 хвилин у нас закохується одна самотня людина", - обіцяє реклама відомого німецького сайту знайомств. Але чи дотримують такі онлайн-сервіси своїх обіцянок?

День закоханих: про святого Валентина і правильні подарунки

День закоханих: про святого Валентина і правильні подарунки 14.02.2017

Чому День святого Валентина називається саме так, і що рекомендують дарувати в цей день сімейні психологи?

Екстремальне китайське весілля над прірвою (12.08.2016) 12.08.2016

Молодята провели весільну церемонію над прірвою на висоті 180 метрів. У такий спосіб вони також відзначили "китайський" День Святого Валентина.
Свято для закоханих і для… магазинних кас

Свято для закоханих і для… магазинних кас 14.02.2012

14 лютого - свято закоханих: одні заклопотано бігають, в останню хвилину шукаючи подарунок, інші задоволено потирають руки. Для роздрібної торгівлі День святого Валентина - чергова нагода збільшити оборот.