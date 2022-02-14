Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "День святого Валентина".
Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Коронавірусні обмеження не повинні завадити святкуванню Дня закоханих, який відзначається 14 лютого. Ось деякі поради з різних європейських країн, як зробити незабутнім День святого Валентина навіть у ці нелегкі часи.