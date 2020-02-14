День святого Валентина у часи коронавірусу: кілька ідей від закоханих європейців

Ідеальний подарунок - не лише квіти

День закоханих не можна уявити без квітів. У Німеччині, Франції та Нідерландах нагадують: якщо у вашому місті закриті квіткові салони, то звернуться до флористів, які мають онлайн сервіс click and collect. Це означає, що на сайті ви можете самі скомпонувати букет для своєї половинки і за кілька годин забрати його у салоні. Шоколад - це один з найпопулярніших подарунків на День святого Валентина. У Бельгії, яка відома на весь світ своїм якісним шоколадом, радять у цей день купувати не традиційні сорти шоколаду, а віддати перевагу креативним солодким виробам з оригінальними смаками.

Але продемонструвати своїй коханій чи коханому, що ви про неї думаєте, можна й просто склавши, скажімо, любовного листа. Такий подарунок є дуже інтимним, зберігається вічність - й, крім того, є абсолютно безплатним, зауважує, наприклад, німецький RND.

Романтична вечеря, або кухарський дует

Неодмінною частиною вечора Дня закоханих, як правило, є святкова вечеря на двох. Але складно уявити собі справді романтичну атмосферу в ресторані в ці дні, коли за вікном буяє пандемія коронавірусної хвороби. Аби не озиратись щоразу, коли в ресторані хтось кашлянув, можна організувати таку вечерю при свічках і з тихою музикою вдома. Аби довго не морочити собі голову, що саме приготувати, але при цьому зберегти якусь інтригу, французи радять, наприклад, взяти кулінарну книгу й вибрати навмання будь-яку сторінку - нехай це буде кількість днів, місяців чи років, протягом яких ви знайомі. Ви зможете разом приготувати обрану страву. Звичайно, для цього знадобиться певний набір продуктів, але буде навіть цікавіше, якщо ви адаптуєте рецепт відповідно до того, що маєте в холодильнику.

Якщо спільно чаклувати над однією стравою не виходить, раціональні німці радять розділити відповідальність. "Один опікується, наприклад, закускою та десертом, інший - головною стравою. Один відповідає за чистоту на кухні, інший - за прикрашання столу і т.д., таким чином можна влаштувати справді незабутній вечір", - переконана сімейна психологиня Зіґрід Зонненгольцер (Sigrid Sonnenholzer), яку цитує інформаційне агентство dpa.

Домашній кіносеанс з попкорном та чіпсами

Святковий вечір потребує ще й розваг. У День святого Валентина найулюбленішим способом провести час удвох традиційно вважається похід на вечірній кіносеанс. У часи пандемії коронвірусної хвороби такий похід, однак, може завершитись доволі сумно. А в тих країнах чи регіонах, де діє жорсткий локдаун, кінотеатри взагалі під замком.

Не біда, адже не так складно перетворити на кінотеатр свою вітальню. Сучасна техніка все це й без того дозволяє. На німецькі інформаційні портали радять, наприклад, скласти й роздрукувати власну кіноафішу , включивши до репертуару домашнього кінотеатру, скажімо, фільм жахів, романтичну комедію та мелодраму. А спільне приготування попкорну - солоного чи солодкого - додасть особливої принади такому кіновечору.

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Настільні ігри й вечір спогадів або танці донесхочу

На День святого Валентина у Бельгії радять згадати про настільні ігри, які дадуть змогу відчути тісний зв'язок з партнером, азарт або й просто вдосталь насміятися. Французи не проти провести вечір за приємною бесідою: переглянути фотографії, згадуючи приємні миті, проведені удвох, спланувати майбутні мандрівки, потішити одне одного анекдотами чи розповідями з дитинства. А якщо ви маєте поетичний хист, то День святого Валентина стане чудовою нагодою, щоб продемонструвати його своїй коханій. А от у Німеччині, де цього року День святого Валентина співпадає з традиційним карнавалом, можна знайти чимало порад щодо влаштування у власних чотирьох стінах танцювального вечора, але звичайно виключно вдвох. На YouTube можна знайти чимало відео з порадами, як влаштувати такі танці донесхочу.

Невтомні ж нідерландці наполягають, що не може бути нічого романтичнішого за нічну прогулянкою засніженими стежками. Або ж пропонують влаштувати парне катання на ковзанах. Не біда, якщо вам бракує вправності, ви проведете незабутній День святого Валентина. Секрет успіху таких розваг по-нідерландськи - теплий одяг та залишені вдома мобільники. Незмінний нідерландський лайф-хак - термос з глінтвейном.

Романтичний вечір у стилі SPA вдома

У дні пандемії дуже добре зміцнює почуття та відновлює зв'язок з партнером вечір у стилі SPA, вважають бельгійські психотерапевти. Для цього не обов'язково відправлятись до спеціалізованих готелів, SPA-салонів чи курортних центрів. Цю атмосферу тепла, запахів і дотиків можна відтворити вдома за допомогою ароматичних свічок, розслабляючого масажу, медитативної музики. Знавці, однак, застерігають від медичного масажу на День закоханих: такий масаж може бути доволі болісним задоволенням, а, крім того, без спеціальних знань, як його проводити, можна серйозно зашкодити здоров'ю своєї партнерки чи партнера.

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День закоханих щодня!

Для багатьох 14 лютого є доброю нагодою, аби ще раз продемонструвати коханій чи коханому свої почуття. Психологиня Зіґрід Зонненгольцер радить, однак, не обмежуватися лише цим єдиним днем, а зробити так, аби кожен день був також трошечки Днем святого Валентина з увагою одне до одного та турботою одне про одне, тоді не потрібні будуть надмірні хвилювання й клопоти 14 лютого.