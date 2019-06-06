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День Д

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "День Д".

"Днем Д" - військовий термін, який використовують, коли йдеться про початок військової операції. Чи не найвідомішим "Днем Д" в історії можна вважати висадку 6 червня 1944 року в Нормандії американських, британських та канадських військ, таким чином в Європі було відкрито західний фронт антигітлерівської коаліції. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Фотогалерея: Як відбувалося відкриття другого фронту проти Гітлера 75 років тому

Фотогалерея: Як відбувалося відкриття другого фронту проти Гітлера 75 років тому 06.06.2019

Рівно 75 років тому, 6 червня 1944 року, союзницькі війська висадилися в Нормандії і відкрили другий фронт проти Гітлера. Ця грандіозна операція, яка коштувала великих жертв, стала початком кінця Другої світової війни.
Висадка союзницьких військ у Нормандії: як це було

Висадка союзницьких військ у Нормандії: як це було 06.06.2019

Радянські джерела рідко згадують значущість "Дня Д" для Другої світової війни. Проте саме в цей день союзницькі війська поклали початок новому післявоєнному світовому ладу та звільненню Європи.
Нормандська операція: як відбувалося відкриття другого фронту проти Гітлера

Нормандська операція: як відбувалося відкриття другого фронту проти Гітлера 06.06.2019

Рівно 75 років тому, 6 червня 1944 року, союзницькі війська висадилися в Нормандії і відкрили другий фронт проти Гітлера. Ця грандіозна операція, яка коштувала великих жертв, стала початком кінця Другої світової війни.
Нормандський День Д в тіні української кризи

Нормандський "День Д" в тіні української кризи 05.06.2014

У Франції на урочистості з нагоди 70-ї річниці висадки союзницьких сил у Нормандії чекають лідерів та голів урядів 20 держав. Тема України стане однією з центральних.
День Д: кінематографічні версії

"День Д": кінематографічні версії 05.06.2014

6 червня 1944 року вважається днем встановлення світового порядку. Проте американські та європейські режисери зображують висадку союзників у Нормандії у своїх фільмах по-різному.