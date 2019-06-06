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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "День Д".
"Днем Д" - військовий термін, який використовують, коли йдеться про початок військової операції. Чи не найвідомішим "Днем Д" в історії можна вважати висадку 6 червня 1944 року в Нормандії американських, британських та канадських військ, таким чином в Європі було відкрито західний фронт антигітлерівської коаліції. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Рівно 75 років тому, 6 червня 1944 року, союзницькі війська висадилися в Нормандії і відкрили другий фронт проти Гітлера. Ця грандіозна операція, яка коштувала великих жертв, стала початком кінця Другої світової війни.
Рівно 75 років тому, 6 червня 1944 року, союзницькі війська висадилися в Нормандії і відкрили другий фронт проти Гітлера. Ця грандіозна операція, яка коштувала великих жертв, стала початком кінця Другої світової війни.