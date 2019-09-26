Демократи у США хочуть отримати доступ до розмов Трампа з Путіним

Демократична партія США вимагає від американського президента Дональда Трампа надати Конгресу записи його телефонних розмов з президентом Росії Володимиром Путіним та іншими світовими лідерами. Про це у неділю, 29 вересня, заявив голова комітету з розвідки Палати представників США Адам Шифф. За його словами, президент США під час переговорів міг поставити під загрозу національну безпеку.

"Я думаю, що першорядна необхідність тут полягає в тому, щоб захистити національну безпеку Сполучених Штатів і зрозуміти, чи підриває президент в розмовах з іншими світовими лідерами, зокрема з Путіним, нашу безпеку", - заявив Шифф в інтерв'ю телеканалу NBC.

Голова комітету припустив, що таким чином Трамп міг діяти на користь власної передвиборної кампанії. "Якщо є спроба прикрити та приховати це, то так, ми сповнені рішучості це з'ясувати", - додав він.

Сам Трамп раніше неодноразово заявляв, що демократи займаються "полюванням на відьом". Він наголосив, що Адам Шифф образив та обмовив його, і повинен піти з Конгресу.

У Москві своєю чергою заявили, що скандал із телефонною розмовою Трампа та Зеленського показав небезпеку ведення переговорів з Вашингтоном. "Після цього скандалу всі розуміють, що дзвонити в Вашингтон, вести переговори, зустрічатися - небезпечно", - сказала офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова в ефірі "Першого каналу".

Нині у США триває скандал щодо ймовірного тиску Трампа на Володимира Зеленського, аби той домігся розслідування діяльності сина Джо Байдена в Україні. Днями у США було оприлюднено стенограму розмови двох президентів. Потім комітет з питань розвідки Палати представників Конгресу США оприлюднив скаргу анонімного інформатора щодо розмови українського та американського президентів. Інформатор запевняє, що Трамп прагнув "втручання" з-за кордону у президентські вибори в США 2020 року.

Очільник американської розвідки Джозеф Магвайр підтримав інформатора. Інформатор є агентом Центрального розвідувального управління (ЦРУ), повідомило видання The New York Times з посиланням на три джерела, яким відома його особа. 24 вересня спікерка Палати представників Ненсі Пелосі оголосила про початок процедури імпічменту Дональда Трампа через цей скандал.