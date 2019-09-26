 Демократи у США хочуть отримати доступ до розмов Трампа з Путіним | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.09.2019

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Новини

Демократи у США хочуть отримати доступ до розмов Трампа з Путіним

З міркувань захисту нацбезпеки Дональд Трамп має надати Конгресу записи своїх телефонних розмов із російським президентом Володимиром Путіним, заявив голова комітету з розвідки Палати представників США Адам Шифф.

Демократи хочуть отримати доступ до розмов Дональда Трампа та Володимира Путіна

Демократи хочуть отримати доступ до розмов Дональда Трампа та Володимира Путіна

Демократична партія США вимагає від американського президента Дональда Трампа надати Конгресу записи його телефонних розмов з президентом Росії Володимиром Путіним та іншими світовими лідерами. Про це у неділю, 29 вересня, заявив голова комітету з розвідки Палати представників США Адам Шифф. За його словами, президент США під час переговорів міг поставити під загрозу національну безпеку.

"Я думаю, що першорядна необхідність тут полягає в тому, щоб захистити національну безпеку Сполучених Штатів і зрозуміти, чи підриває президент в розмовах з іншими світовими лідерами, зокрема з Путіним, нашу безпеку", - заявив Шифф в інтерв'ю телеканалу NBC.

Голова комітету припустив, що таким чином Трамп міг діяти на користь власної передвиборної кампанії. "Якщо є спроба прикрити та приховати це, то так, ми сповнені рішучості це з'ясувати", - додав він.

Сам Трамп раніше неодноразово заявляв, що демократи займаються "полюванням на відьом". Він наголосив, що Адам Шифф образив та обмовив його, і повинен піти з Конгресу.

У Москві своєю чергою заявили, що скандал із телефонною розмовою Трампа та Зеленського показав небезпеку ведення переговорів з Вашингтоном. "Після цього скандалу всі розуміють, що дзвонити в Вашингтон, вести переговори, зустрічатися - небезпечно", - сказала офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова в ефірі "Першого каналу".

DW.COM

Демократи хочуть змусити держсекретаря США Майка Помпео надати документи, пов'язані з Україною, для їхнього розслідування в рамках можливої процедури імпічменту Дональда Трампа. (28.09.2019)

Слова Володимира Зеленського, що Дональд Трамп жодним чином не тиснув на нього, мають покласти край "полюванню на відьом", заявив американський президент. (29.09.2019)

Нині у США триває скандал щодо ймовірного тиску Трампа на Володимира Зеленського, аби той домігся розслідування діяльності сина Джо Байдена в Україні. Днями у США було оприлюднено стенограму розмови двох президентів. Потім комітет з питань розвідки Палати представників Конгресу США оприлюднив скаргу анонімного інформатора щодо розмови українського та американського президентів. Інформатор запевняє, що Трамп прагнув "втручання" з-за кордону у президентські вибори в США 2020 року.

Очільник американської розвідки Джозеф Магвайр підтримав інформатора. Інформатор є агентом Центрального розвідувального управління (ЦРУ), повідомило видання The New York Times з посиланням на три джерела, яким відома його особа. 24 вересня спікерка Палати представників Ненсі Пелосі оголосила про початок процедури імпічменту Дональда Трампа через цей скандал.

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