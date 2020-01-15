Демократи призначили "менеджерів імпічменту" Трампа

Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі у середу, 15 січня, представила сімох "менеджерів імпічменту" президента США Дональда Трампа. Вони - конгресмени і представники Демократичної партії, які виконуватимуть роль прокурорів під час слухань стосовно Трампа у Сенаті. Відповідне повідомлення вона опублікувала у Twitter.

Цю групу очолюватимуть голова комітету з розвідки Палати представників Адам Шифф і очільник юридичного комітету Джеррі Надлер. Серед інших "менеджерів імпічменту" - Зої Лофгрен, Хакім Джефріс, Вал Демінгс, Джейсон Кроу і Сильвія Гарсія.

Їхні кандидатури ще має затвердити Палата представників. Це має відбутися у середу, 15 січня.

Нагадаємо, до скандалу в США призвела телефонна розмова в липні 2019 року між президентами Сполучених Штатів та України Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським. Критики Трампа закидають, що у цій розмові він чинив тиск на Зеленського, аби той дав новий імпульс розслідуванню в Україні стосовно Хантера Байдена. Останній - син ймовірного головного конкурента Трампа на президентських виборах 2020 року, ексвіцепрезидента США Джо Байдена.

У зв'язку зі скандалом у середині грудня Палата представників Конгресу США проголосувала за початок процедури імпічменту Трампа. Йдеться про обвинувачення за двома статтями - у зловживанні владою та перешкоджанні розслідуванню Конгресу. Утім, як відзначають оглядачі, позбавлення Трампа посади президента вважається малоймовірним, адже для цього імпічмент має підтримати Сенат, більшість у якому контролює Республіканська партія, від якої був обраний Трамп.