 Демократи запропонували відкласти процедуру імпічменту - Трамп проти | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.12.2019

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Демократи запропонували відкласти процедуру імпічменту - Трамп проти

Демократка Ненсі Пелосі пропонує відкласти процедуру імпічменту президента США Дональда Трампа, щоб "забезпечити його справедливий розгляд у Сенаті". Водночас Трамп вимагає негайного розгляду.

Демократи пропонують відкласти імпічмент Дональда Трампа, щоб забезпечити його справедливий розгляд у Сенаті

Демократи пропонують відкласти імпічмент Дональда Трампа, щоб "забезпечити його справедливий розгляд у Сенаті"

Спікерка Палати представників Ненсі Пелосі у четвер, 19 грудня, запропонувала відкласти процедуру імпічменту президента США Дональда Трампа. Вона заявляє, що відтермінування необхідне для справедливого розгляду цієї справи у Сенаті, у якому переважають республіканці.

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Палата представників США підтримала початок процедури імпічменту Дональда Трампа. Він став третім президентом США, якому було проголошено імпічмент. Трамп назвав його "маршем самогубств" і додав, що він "не переживає". (19.12.2019)

Комітет з питань юстиції затвердив обвинувачення проти Дональда Трампа у зловживанні владою та перешкоджанні розслідуванню щодо "українського скандалу". (13.12.2019)

Президент США Дональд Трамп написав гнівного листа спікерці Палати представників Ненсі Пелосі через затвердження пунктів обвинувачення проти нього. Президент США назвав спробу імпічменту "війною проти демократії". (18.12.2019)

Відразу після голосування за імпічмент демократи попросили дозволити чотирьом ключовим свідкам дати свідчення у Сенаті. Раніше Трамп не дозволив їм свідчити у Палаті представників Когнресу США. Ці четверо свідків - колишні та нинішні співробітники Білого дому, які безпосередньо знають про справи президента США в Україні. Крім того, демократи наполягають на включенні до справи нових документів та свідчень.

Водночас Дональд Трамп наполягає на негайному розгляді справи про його імпічмент у Сенаті, де більшість становлять його однопартійці. "Тож після того, як демократи не забезпечили мені належної процедури в Палаті представників, ні адвокатів, ні свідків, нічого, вони хочуть зараз сказати Сенату, як провести судовий процес (...) Я хочу негайного розгляду!" - написав Трамп у Twitter.

Нагадаємо, 18 грудня Палата представників США, де більшість становлять демократи, проголосувала за початок процедури імпічменту Дональда Трампа. Йому пред'явили обвинувачення за двома статтями - у зловживанні владою та перешкоджанні розслідуванню Конгресу. Йдеться про справу щодо ймовірного тиску американського президента на українського колегу Володимира Зеленського з метою проведення розслідування проти сина можливого конкурента Трампа на наступних виборах Джо Байдена.

Тепер обвинувачення на адресу Трампа має розглянути верхня палата Конгресу США - Сенат, більшість в якому мають республіканців. Як зазначають оглядачі, найімовірніше, сенатори не підтримають імпічмент, і президент збереже свою посаду. 

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