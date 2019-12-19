Демократи запропонували відкласти процедуру імпічменту - Трамп проти

Спікерка Палати представників Ненсі Пелосі у четвер, 19 грудня, запропонувала відкласти процедуру імпічменту президента США Дональда Трампа. Вона заявляє, що відтермінування необхідне для справедливого розгляду цієї справи у Сенаті, у якому переважають республіканці.

Відразу після голосування за імпічмент демократи попросили дозволити чотирьом ключовим свідкам дати свідчення у Сенаті. Раніше Трамп не дозволив їм свідчити у Палаті представників Когнресу США. Ці четверо свідків - колишні та нинішні співробітники Білого дому, які безпосередньо знають про справи президента США в Україні. Крім того, демократи наполягають на включенні до справи нових документів та свідчень.

Водночас Дональд Трамп наполягає на негайному розгляді справи про його імпічмент у Сенаті, де більшість становлять його однопартійці. "Тож після того, як демократи не забезпечили мені належної процедури в Палаті представників, ні адвокатів, ні свідків, нічого, вони хочуть зараз сказати Сенату, як провести судовий процес (...) Я хочу негайного розгляду!" - написав Трамп у Twitter.

Нагадаємо, 18 грудня Палата представників США, де більшість становлять демократи, проголосувала за початок процедури імпічменту Дональда Трампа. Йому пред'явили обвинувачення за двома статтями - у зловживанні владою та перешкоджанні розслідуванню Конгресу. Йдеться про справу щодо ймовірного тиску американського президента на українського колегу Володимира Зеленського з метою проведення розслідування проти сина можливого конкурента Трампа на наступних виборах Джо Байдена.

Тепер обвинувачення на адресу Трампа має розглянути верхня палата Конгресу США - Сенат, більшість в якому мають республіканців. Як зазначають оглядачі, найімовірніше, сенатори не підтримають імпічмент, і президент збереже свою посаду.