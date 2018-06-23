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Прокурдська "Демократична партія народів", HDP, у Туреччині.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Демократична партія народів (HDP)".
Турецький президент продовжує "закручувати гайки" опозиції: за кілька днів після арешту низки критичних журналістів поліція затримала більше десятка опозиційних політиків. Критика Заходу зростає. Турецького посла у ФРН викликали "на килим".