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"Демократична партія народів" (HDP)

Прокурдська "Демократична партія народів", HDP, у Туреччині.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Демократична партія народів (HDP)".

У Туреччині затримали німецьку співачку з курдським корінням

У Туреччині затримали німецьку співачку з курдським корінням 23.06.2018

Після політичної акції прокурдської опозиційної Демократичної партії народів у Туреччині затримали співачку з Кельна. Жінка має курдське коріння.
Туреччина: Ердоган вимагає притягнути до відповідальності конкурента на виборах

Туреччина: Ердоган вимагає притягнути до відповідальності конкурента на виборах 11.06.2018

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав винести вирок лідеру прокурдської "Демократичної партії народів" Селахаттіну Демірташу, який знаходиться у в'язниці з 2016 року.
У Туреччині масово арештовують противників операції у Сирії

У Туреччині масово арештовують противників операції у Сирії 23.01.2018

Турецька поліція провела в країні низку рейдів, арештувавши десятки противників військової операції проти сирійських курдів, в тому числі журналістів.
Прокурдська турецька партія обрала нову лідерку

Прокурдська турецька партія обрала нову лідерку 20.05.2017

Турецька "Демократична партія народів" обрала собі нову співголову замість заарештованих за підозрою у пропаганді тероризму Фіген Юксекдаг та Селахаттина Демірташа. Новою співкерівницею партії стала Серпіль Кемальбай.
Турецька опозиція хоче оскаржити рішення виборчкому щодо референдуму

Турецька опозиція хоче оскаржити рішення виборчкому щодо референдуму 20.04.2017

Відмову виборчкому Туреччини скасувати результати референдуму планує оскаржити в суді опозиційна Народно-республіканська партія. Утім, шансів у опозиціонерів небагато - закон такої процедури не передбачає.
Турецький виборчком відмовив у скасуванні результатів референдуму

Турецький виборчком відмовив у скасуванні результатів референдуму 19.04.2017

Верховна виборча комісія Туреччини відхилила скарги щодо конституційного референдуму. Опозиційні партії вказували на порушення під час агітації та підрахунку голосів.
Турецька опозиція ставить під сумнів результати референдуму

Турецька опозиція ставить під сумнів результати референдуму 16.04.2017

Обидві опозиційні партії Туреччини, представлені в парламенті, заявили про фальсифікації та наміри оскаржити результати підрахунку голосів на референдумі.
У Туреччині поліція затримала кількох журналістів

У Туреччині поліція затримала кількох журналістів 25.12.2016

Турецькі правоохоронці заарештували журналістів з прокурдських видань, а також кількох представників лояльної до нацменшин партії.
У Туреччині затримали вже більше 200 членів прокурдської партії, у тому числі нардепів

У Туреччині затримали вже більше 200 членів прокурдської партії, у тому числі нардепів 13.12.2016

У прокурдській Демократичній партії народів заявляють про затримання протягом доби майже 300 їхніх однопартійців. В турецькому МВС кажуть, що було затримано 235 осіб.
Після теракту в Стамбулі у Туреччині затримують прокурдських політиків

Після теракту в Стамбулі у Туреччині затримують прокурдських політиків 12.12.2016

Затриманих членів прокурдської Демократичної партії народів обвинувачують у пропаганді забороненої Робітничої партії Курдистану. Загалом у країні затримали 118 осіб.

Європарламент скасував візит своєї делегації до Туреччини

Європарламент скасував візит своєї делегації до Туреччини 17.11.2016

Делегація Європарламенту не поїде, як планувалося, до Туреччини. Візит відкладено доти, доки Анкара не визнаватиме "привілею парламенту".

Туреччина попереджає ЄС про наслідки припинення переговорів

Туреччина попереджає ЄС про наслідки припинення переговорів 09.11.2016

В Анкарі відреагували на слова єврокомісара з питань розширення ЄС Йоганнеса Гана про критичний стан переговорів між Євросоюзом та Туреччиною.

Прокурдська опозиційна партія бойктуватиме роботу парламенту Туреччини

Прокурдська опозиційна партія бойктуватиме роботу парламенту Туреччини 06.11.2016

Турецька "Демократична партія народів" заявила, що бойкотуватиме роботу парламенту країни після низки арештів її політиків.

У боротьбі з опозицією Ердоган ризикує посилити конфронтацію із Заходом (04.11.2016) 04.11.2016

Турецький президент продовжує "закручувати гайки" опозиції: за кілька днів після арешту низки критичних журналістів поліція затримала більше десятка опозиційних політиків. Критика Заходу зростає. Турецького посла у ФРН викликали "на килим".
Вибух у Діярбакирі: вісім загиблих, понад сотня поранених

Вибух у Діярбакирі: вісім загиблих, понад сотня поранених 04.11.2016

За словами прем'єр-міністра Туреччини Біналі Їлдирима, теракт організувала "Робітнича партія Курдистану" (РПК), один з членів якої також загинув.
Турецька поліція затримала групу курдських політиків

Турецька поліція затримала групу курдських політиків 04.11.2016

Серед затриманих депутатів турецького парламенту - співголови прокурдської "Демократичної партії народів" Селахаттін Демірташ та Фіген Юксекдаг. Після затримання у населеному курдами місті Діярбакир пролунав вибух.
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