 Делегація України припинила участь у роботі сесії ПАРЄ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.06.2019

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Новини

Делегація України припинила участь у роботі сесії ПАРЄ

На тлі можливого повернення до Парламентської асамблеї Ради Європи делегації РФ українська делегація припинила роботу в сесії асамблеї. Делегація просить Верховну Раду розглянути питання щодо участі України в ПАРЄ.

Українська делегація в ПАРЄ призупиняє роботу в потоній сесії асамблеї

Українська делегація в ПАРЄ призупиняє роботу в потоній сесії асамблеї

Українська делегація у Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) у вівторок, 25 червня, вирішила припинити роботу в поточній сесії асамблеї на знак протесту проти можливого повернення делегації РФ. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова делегації Володимир Ар'єв.

За його словами, українська делегація не братиме участь у роботі сесії ПАРЄ, крім питань, пов'язаних з позбавленням повноважень російської делегації. Також делегація звертається до Верховної Ради щодо необхідності терміново розглянути питання зупинення участі України в ПАРЄ у подальшому. Окрім того, делегація звертається до президента і МЗС, аби негайно виробити чітку позицію щодо подальшої участі України в органах Ради Європи.

"Ми не будемо продовжувати на цій сесії свою діяльність, окрім щодо питань, які стосуються агресії Росії та оскарження повноважень російської делегації, бо ми не хочемо перебувати поруч у залі з російськими депутатами", - заявив кореспондентці DW заступник голови української делегації Георгій Логвінський. За його словами, якщо ПАРЄ остаточно підтвердить повноваження росіян, "на що є великі шанси", то українська делегація запропонує Верховній Раді припинити участь у сесійних засіданнях асамблеї.

Перша заступниця голови Верховної Ради, членкиня української делегації в ПАРЄ Ірина Геращенко повідомила, що українська делегація покинула зал засідань асамблеї до 27 червня. "Українська делегація оскаржила повноваження російських вбивць. Слухання щодо їхніх повноважень - у четвер. До цього ми не можемо сидіти в одному залі з убивцями", - написала вона на сторінці у Facebook.

Представники української та грузинської делегацій оскаржили повноваження російської делегації в ПАРЄ. Для оскарження повноваження делегації, згідно з правилами ПАРЄ, необхідна підтримка 30 парламентаріїв із п'яти країн.

Тим часом заступника голови російської делегації, голову комітету Держдуми в міжнародних справах Леоніда Слуцького висунуто кандидатом на посаду заступника голови ПАРЄ. Таємне голосування з цього питання відбудеться в другій половині дня.

Нагадаємо, раніше виконувачка обов'язків голови комітету Верховної Ради України з питань євроінтеграції Марія Іонова заявила, що українська делегація може призупинити свою участь у ПАРЄ після повернення повноважень делегації РФ.

DW.COM

Українська делегація в Парламентській асамблеї Ради Європи не бачить себе в одній залі разом з російською, заявила виконувачка обов'язків голови комітету Верховної Ради з питань євроінтеграції Марія Іонова. (25.06.2019)

Права російської делегації в ПАРЄ оскаржили українські та грузинські депутати. Проте депутати від РФ все одно братимуть повноцінну участь у роботі асамблеї. Українська делегація залишила сесійну залу. (25.06.2019)

Як повідомлялося, в ніч на 25 червня ПАРЄ прийняла резолюцію "Посилення процесу прийняття рішень Парламентською асамблеєю щодо повноважень і голосування". Цей документ надав можливість Росії направити своїх депутатів в асамблею. Резолюція також заборонила карати національні делегації, позбавляючи їх права голосу, виступів і представництва в ПАРЄ.

ПАРЄ позбавила права голосу російську делегацію у квітні 2014 року через анексію Криму. Оскільки Москва не виконала жодної вимоги відповідних резолюцій асамблеї, санкції щодо РФ продовжували кілька разів. На знак протесту російські депутати не беруть участі в роботі асамблеї з 2016 року. Влітку 2017 року Москва припинила платити внески до бюджету Ради Європи, пояснюючи це тим, що делегація Держдуми РФ не має повноцінних прав в ПАРЄ.

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