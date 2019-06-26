Делегація РФ уже голосує в ПАРЄ - обрано генсека Ради Європи

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) обрала представницю Хорватії Марію Пейчинович-Бурич генеральною секретаркою Ради Європи. Повноваження нової генсекретарки РЄ діятимуть до 2024 року. Повноваження чинного генсека організації завершуються у жовтні 2019 року.

Як повідомляє "Інтерфакс", російська делегація взяла участь у голосуванні на виборах генерального секретаря РЄ. Хоча раніше представники делегації РФ заявляли, що не голосуватимуть до підтвердженняповноважень делегації. Голосування за генсека та щодо повноважень делегації РФ припадали приблизно на один і той самий час. Росіяни заявили про "технічний цейтнот", якого в результаті вдалось уникнути завдяки голові ПАРЄ.

Між тим українська делегація та делегації ще шістьох країн (Грузії, Естонії, Латвії, Литви, Польщі та Словаччини ) залишили засідання ПАРЄ після повного підтвердження повноважень російської делегації в асамблеї. Вони хочуть проконсультуватися зі своїми парламентами та урядами стосовно спільних дій на наступних сесіях.

Нагадаємо, ПАРЄ позбавила права голосу російську делегацію у квітні 2014 року через анексію Росією українського Криму. На знак протесту російські депутати не брали участі в роботі ПАРЄ з 2016 року. Влітку 2017 року Москва припинила платити внески до бюджету Ради Європи, пояснюючи це тим, що делегація Держдуми РФ не має повноцінних прав в ПАРЄ.

У ніч на 25 червня 2019 року ПАРЄ ухвалила резолюцію, що надала можливість Росії направити своїх депутатів в асамблею. Резолюція також заборонила карати національні делегації, позбавляючи їх права голосу, виступів і представництва в ПАРЄ. У той же день голова делегації України заявив про звернення до Верховної Ради щодо необхідності терміново розглянути питання зупинення участі України в ПАРЄ у подальшому.