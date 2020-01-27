 Делегація Росії у ПАРЄ може працювати спокійно. Санкції - далека перспектива | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 29.01.2020

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Європа

Делегація Росії у ПАРЄ може працювати спокійно. Санкції - далека перспектива

ПАРЄ підтвердила повноваження російської делегації без жодних застережень і ухвалила нову процедуру, яка дозволяє виключити країну з лав організації, якщо вона грубо порушила міжнародне право та нехтує правами людини.

В ПАРЄ обговорили дії Росії

В ПАРЄ обговорили дії Росії

Післяобіднє засідання Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) у середу, 29 січня, було повністю присвячене складному питанню провини і покарання. Спочатку переважною більшістю депутати ухвалили резолюцію про "Спільну доповнювальну процедуру ПАРЄ та Комітету міністрів РЄ (КМРЄ) у відповідь на серйозні порушення статутних зобов'язань країною-членом". Відразу ж після цього розпочалися дебати щодо повноважень російської делегації, які були оскаржені за істотними підставами у перший день зимової сесії.

Такими підставами, згідно з регламентом ПАРЄ, вважаються серйозні порушення країною принципу верховенства права і прав людини. Проте моніторинговий комітет ПАРЄ рекомендував асамблеї повноваження делегації РФ ратифікувати. Що і зробили депутати у співвідношенні 96 голосів "за" і 44 "проти".

Новий підхід до санкцій

Необхідність прописати нову процедуру, яка передбачала б найвищу форму покарання країни-члена РЄ за грубе порушення головних принципів організації - поваги до міжнародного права і прав людини - виникла після п'ятирічного періоду санкційного протистояння Росії та ПАРЄ, котре почалось через анексію українського Криму. Щоб дати можливість російській делегації повернутися у ПАРЄ, у регламент асамблеї було внесено зміни, які зробили неможливим накладення жорстких санкцій на країни-порушниці. А в Раді Європи оголосили, що рішення про виключення держави-члена ухвалюватиметься колегіально двома статутними органами: ПАРЄ і Комітетом міністрів РЄ, до них долучиться ще й генеральний секретар РЄ. Відповідну процедуру доручили розробити політичному комітету ПАРЄ.

У тексті резолюції, автором якої є представник групи соціалістів від Німеччини Франк Швабе (Frank Schwabe), детально прописуються усі етапи процедури: від її ініціювання, для якого потрібно зібрати 120 підписів депутатів, до фінального рішення про виключення країни з лав РЄ. Між першим і останнім етапом передбачається кілька голосувань, спільна місія РЄ до країни-порушниці, розробка "дорожньої карти", яка має дати їй шанс виправити усі недоліки і уникнути санкцій. Загалом на весь цей процес має піти близько дев'яти місяців.

Повільна і складна процедура

Лідер партії лівих в ПАРЄ з Нідерландів Тіні Кокс довго дякував всім колишнім і нинішнім членам ПАРЄ, які підготували ґрунт для того, щоб рішення про спільну санкційну процедуру було реалізоване. "Ми подолали кризу в нашій організації і домоглися синергії всіх її органів", - радів Кокс.

Оптимізму Тіні Кокса не поділяв лідер групи консерваторів, поляк Александер Почей. Він висловив сумнів, що КМРЄ, ПАРЄ та генсек зможуть ефективно співпрацювати у рамках процедури, оскільки вони "протягом багатьох років керувалися у своїй діяльності суперечливими підходами". Український депутат Сергій Соболєв, ("Європейська народна партія" - Ред.) наполягав на тому, що процедура надто повільна і "за дев'ять місяців, на які вона розрахована, можна завоювати всю Європу".

Російська делегація за нову санкційну процедуру не голосувала. Її налякало те, що у резолюції не прописується чітке трактування, що саме вважати серйозним порушенням статуту РЄ.

Про анексію Криму ледь не забули

Доповідачем щодо повноважень російської делегації було призначено Тіні Кокса. У його проєкті резолюції не було згадки про анексію Криму Росією, з якої почався конфлікт Москви і Страсбурга. І лише завдяки ухваленій поправці, в остаточному тексті з'явився пункт, в якому "асамблея нагадує про свою позицію щодо незаконної анексії Криму".

DW.COM

Верховна Рада України підтримала постанову про повернення української делегації на січневу сесію Парламентської асамблеї Ради Європи. До цього Україна призупинила свою участь через повернення делегації РФ до ПАРЄ. (16.01.2020)

Як виконання Росією "деяких рекомендацій" ПАРЄ доповідач відзначив звільнення 24 українських моряків, які були незаконно затримані російськими силовиками у Керченській протоці, та сплату Москвою внесків до бюджету РЄ, які вона не сплачувала протягом двох років на знак протесту проти позбавлення російської делегації права голосу в асамблеї. У тексті також наголошується, що російська влада співпрацює за процедурою моніторингу з ПАРЄ. Тому, говориться у резолюції, асамблея вважає, що повноваження російської делегації повинні бути ратифіковані.

Права підтвердили, але не пробачили

"Я і моя група підтримуємо думку, що Росія повинна бути присутня в ПАРЄ, щоб продовжувалася процедура моніторингу, але якщо права вашої делегації будуть підтверджені, це не означатиме, що члени цієї асамблеї згодні з анексією Криму та тим, що відбувається на Донбасі", - звернувся до російських депутатів Александер Почей.

Консерватор з Великобританії Роджер Гейл пропонував асамблеї відкласти розгляд повноважень російської делегації до квітневої сесії, а за цей час переконатися, чи надасть влада РФ представникам ПАРЄ "можливість поїхати в Крим через материкову Україну і чи дозволить їм відвідати там політичних в'язнів".

Моніторинг покаже

У відповідь голова російської делегації Петро Толстой заявив, що у разі спроби знову накласти санкції на російську делегацію, вона "буде змушена піти, і вся історія повториться по колу". Він також обурився висловлюваннями українських і грузинських депутатів щодо збройної агресії Росії проти їхніх країн і заявив, що "брехня, яку тут всі чули під час відсутності Росії, і досі тиражується". "Грузія і Україна обстрілювали своїх громадян, і це кричуще порушення права залишилося непоміченим. Тепер вони втратили свої території, і вони ніколи не повернуться", - заявив Толстой.

Перед голосуванням за резолюцію голова моніторингового комітету, данець Майкл Єнсен ще раз емоційно звернувся до російських колег із закликом надавати всю необхідну доповідачам ПАРЄ інформацію і відкрити їм доступ до всіх місць, які вони захочуть відвідати. "Це надзвичайно чутливе і принципове питання. Ми стежитимемо за цим", - сказав Єнсен.

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ПАРЄ підтвердила повноваження російської делегації без жодних застережень.  

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