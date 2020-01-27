Делегація Росії у ПАРЄ може працювати спокійно. Санкції - далека перспектива

Післяобіднє засідання Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) у середу, 29 січня, було повністю присвячене складному питанню провини і покарання. Спочатку переважною більшістю депутати ухвалили резолюцію про "Спільну доповнювальну процедуру ПАРЄ та Комітету міністрів РЄ (КМРЄ) у відповідь на серйозні порушення статутних зобов'язань країною-членом". Відразу ж після цього розпочалися дебати щодо повноважень російської делегації, які були оскаржені за істотними підставами у перший день зимової сесії.

Такими підставами, згідно з регламентом ПАРЄ, вважаються серйозні порушення країною принципу верховенства права і прав людини. Проте моніторинговий комітет ПАРЄ рекомендував асамблеї повноваження делегації РФ ратифікувати. Що і зробили депутати у співвідношенні 96 голосів "за" і 44 "проти".

Новий підхід до санкцій

Необхідність прописати нову процедуру, яка передбачала б найвищу форму покарання країни-члена РЄ за грубе порушення головних принципів організації - поваги до міжнародного права і прав людини - виникла після п'ятирічного періоду санкційного протистояння Росії та ПАРЄ, котре почалось через анексію українського Криму. Щоб дати можливість російській делегації повернутися у ПАРЄ, у регламент асамблеї було внесено зміни, які зробили неможливим накладення жорстких санкцій на країни-порушниці. А в Раді Європи оголосили, що рішення про виключення держави-члена ухвалюватиметься колегіально двома статутними органами: ПАРЄ і Комітетом міністрів РЄ, до них долучиться ще й генеральний секретар РЄ. Відповідну процедуру доручили розробити політичному комітету ПАРЄ.

У тексті резолюції, автором якої є представник групи соціалістів від Німеччини Франк Швабе (Frank Schwabe), детально прописуються усі етапи процедури: від її ініціювання, для якого потрібно зібрати 120 підписів депутатів, до фінального рішення про виключення країни з лав РЄ. Між першим і останнім етапом передбачається кілька голосувань, спільна місія РЄ до країни-порушниці, розробка "дорожньої карти", яка має дати їй шанс виправити усі недоліки і уникнути санкцій. Загалом на весь цей процес має піти близько дев'яти місяців.

Повільна і складна процедура

Лідер партії лівих в ПАРЄ з Нідерландів Тіні Кокс довго дякував всім колишнім і нинішнім членам ПАРЄ, які підготували ґрунт для того, щоб рішення про спільну санкційну процедуру було реалізоване. "Ми подолали кризу в нашій організації і домоглися синергії всіх її органів", - радів Кокс.

Оптимізму Тіні Кокса не поділяв лідер групи консерваторів, поляк Александер Почей. Він висловив сумнів, що КМРЄ, ПАРЄ та генсек зможуть ефективно співпрацювати у рамках процедури, оскільки вони "протягом багатьох років керувалися у своїй діяльності суперечливими підходами". Український депутат Сергій Соболєв, ("Європейська народна партія" - Ред.) наполягав на тому, що процедура надто повільна і "за дев'ять місяців, на які вона розрахована, можна завоювати всю Європу".

Російська делегація за нову санкційну процедуру не голосувала. Її налякало те, що у резолюції не прописується чітке трактування, що саме вважати серйозним порушенням статуту РЄ.

Про анексію Криму ледь не забули

Доповідачем щодо повноважень російської делегації було призначено Тіні Кокса. У його проєкті резолюції не було згадки про анексію Криму Росією, з якої почався конфлікт Москви і Страсбурга. І лише завдяки ухваленій поправці, в остаточному тексті з'явився пункт, в якому "асамблея нагадує про свою позицію щодо незаконної анексії Криму".

Як виконання Росією "деяких рекомендацій" ПАРЄ доповідач відзначив звільнення 24 українських моряків, які були незаконно затримані російськими силовиками у Керченській протоці, та сплату Москвою внесків до бюджету РЄ, які вона не сплачувала протягом двох років на знак протесту проти позбавлення російської делегації права голосу в асамблеї. У тексті також наголошується, що російська влада співпрацює за процедурою моніторингу з ПАРЄ. Тому, говориться у резолюції, асамблея вважає, що повноваження російської делегації повинні бути ратифіковані.

Права підтвердили, але не пробачили

"Я і моя група підтримуємо думку, що Росія повинна бути присутня в ПАРЄ, щоб продовжувалася процедура моніторингу, але якщо права вашої делегації будуть підтверджені, це не означатиме, що члени цієї асамблеї згодні з анексією Криму та тим, що відбувається на Донбасі", - звернувся до російських депутатів Александер Почей.

Консерватор з Великобританії Роджер Гейл пропонував асамблеї відкласти розгляд повноважень російської делегації до квітневої сесії, а за цей час переконатися, чи надасть влада РФ представникам ПАРЄ "можливість поїхати в Крим через материкову Україну і чи дозволить їм відвідати там політичних в'язнів".

Моніторинг покаже

У відповідь голова російської делегації Петро Толстой заявив, що у разі спроби знову накласти санкції на російську делегацію, вона "буде змушена піти, і вся історія повториться по колу". Він також обурився висловлюваннями українських і грузинських депутатів щодо збройної агресії Росії проти їхніх країн і заявив, що "брехня, яку тут всі чули під час відсутності Росії, і досі тиражується". "Грузія і Україна обстрілювали своїх громадян, і це кричуще порушення права залишилося непоміченим. Тепер вони втратили свої території, і вони ніколи не повернуться", - заявив Толстой.

Перед голосуванням за резолюцію голова моніторингового комітету, данець Майкл Єнсен ще раз емоційно звернувся до російських колег із закликом надавати всю необхідну доповідачам ПАРЄ інформацію і відкрити їм доступ до всіх місць, які вони захочуть відвідати. "Це надзвичайно чутливе і принципове питання. Ми стежитимемо за цим", - сказав Єнсен.