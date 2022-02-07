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Дезертирство - уникнення солдатом своїх обов'язків під час воєнних дій або в мирний час. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "дезертирство".
Солдатів, котрі вчинили дезертирство, називають дезертирами. Як правило, за дезертирство передбачені тюремні покарання, а в деяких країнах, особливо коли йдеться про дезертирство у воєнний час, - навіть смертна кара. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Колишні військові ЗСУ Баранов та Одинцов, які перейшли на бік РФ після анексії Криму, засуджені за державну зраду до 13 і 14 років позбавлення волі. Адвокат заявив, що їх можуть обміняти на арештованих в РФ українців.