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Дезертирство

Дезертирство - уникнення солдатом своїх обов'язків під час воєнних дій або в мирний час. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "дезертирство".

Солдатів, котрі вчинили дезертирство, називають дезертирами. Як правило, за дезертирство передбачені тюремні покарання, а в деяких країнах, особливо коли йдеться про дезертирство у воєнний час, - навіть смертна кара. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Януковича викликають на допит у справі про дезертирство працівників УДО

Януковича викликають на допит у справі про дезертирство працівників УДО 07.02.2022

Колишнього президента Віктора Януковича викликають на допит 9 лютого як підозрюваного Захист експрезидента говорить, що підозра у цій справі не вручалася.

СБУ передала прокуратурі одного зі звільнених сепаратистами українців

СБУ передала прокуратурі одного зі звільнених сепаратистами українців 29.06.2019

Щодо звільненого 28 червня з полону сепаратистів Донбасу українця Дмитра Великого розслідується справа про дезертирство. СБУ передала його військовій прокуратурі.
Чому дезертирство залишається проблемою української армії

Чому дезертирство залишається проблемою української армії 22.01.2019

В українській армії - близько п'яти відсотків дезертирів. Міноборони пропонує виключити їх зі складу ЗСУ, аби доукомплектувати військо. DW розбиралася, чи допоможе цей крок.
У Києві засудили двох військових до 13 та 14 років в’язниці за держзраду й дезертирство

У Києві засудили двох військових до 13 та 14 років в’язниці за держзраду й дезертирство 13.02.2018

Колишні військові ЗСУ Баранов та Одинцов, які перейшли на бік РФ після анексії Криму, засуджені за державну зраду до 13 і 14 років позбавлення волі. Адвокат заявив, що їх можуть обміняти на арештованих в РФ українців.
Ще один солдат втік з КНДР в Південну Корею

Ще один солдат втік з КНДР в Південну Корею 21.12.2017

З Північної в Південну Корею втік ще один військовослужбовець. Військові з обох боків відкривали вогонь, проте про вбитих або постраждалих не повідомляється.
Дезертир з КНДР отримав п'ять куль під час втечі

Дезертир з КНДР отримав п'ять куль під час втечі 14.11.2017

Військовослужбовець армії КНДР втік до Південної Кореї, отримавши п'ять куль від товаришів по службі. Стрілянина на кордоні між Кореями сталась вперше за понад 30 років.

Німецький суд відмовив у наданні притулку американському солдату-дезертиру

Німецький суд відмовив у наданні притулку американському солдату-дезертиру 17.11.2016

Американський військовий Андре Шеферд, який утік з військової бази США у Баварії ще у 2007 році та подав заявку на політичний притулок, має намір оскаржити судовий вердикт.
Гюмрі: Імовірного вбивцю вірменської родини засудили до 10 років в’язниці

Гюмрі: Імовірного вбивцю вірменської родини засудили до 10 років в’язниці 12.08.2015

Російський суд засудив до десяти років ув'язнення за дезертирство і крадіжку зброї солдата Пермякова, якого звинувачують у вбивстві вірменської родини. Суд щодо вбивства відбуватиметься у Вірменії.
Десятки сирійських солдатів втекли до Туреччини

Десятки сирійських солдатів втекли до Туреччини 03.07.2012

Із Сирії надходять повідомлення про нові випадки дезертирства в сирійській армії. За даними інформаційних агентств, близько 85 військових разом зі своїми родинами втекли до сусідньої Туреччини.