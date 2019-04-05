Девід Мелпас - американський економіст. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Deutsche Post".

Девід Мелпас очолив Світовий банк 9 лютого 2019 року терміном на п'ять років. Мелпас вважається соратником Дональда Трампа. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.