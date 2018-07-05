 Дві німецькі компанії запідозрили в постачаннях до Криму в обхід санкцій | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.07.2018

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Новини

Дві німецькі компанії запідозрили в постачаннях до Криму в обхід санкцій

Дві німецькі судноплавні компанії підозрюють у причетності до порушення санкцій ЄС щодо Криму. Йдеться про постачання титанової руди на анексований півострів, що заборонено санкціями ЄС.

Дві німецькі компанії запідозрили в постачанні титанової руди до Криму в обхід санкцій

Кораблі двох німецьких судноплавних компаній мали доправити титанову руду, яку також називають ільменітом, до Росії, натомість вантаж опинився в анексованому Москвою Криму. Про це йдеться в розслідуванні німецької радіостанції Deutschlandfunk, оприлюдненому у п'ятницю, 6 липня. Відповідно до цих даних, кораблі компанії Hansa Heavy Lift з Гамбурга та Heinz Corleis KG зі Штаде транспортували загалом 35 тисяч тонн титанової руди в південноросійський порт "Кавказ", що поблизу Криму.

Вантажі були призначені для Росії, але у підсумку опинилися в Криму, де розташований титановий завод. Титанова руда міститься у переліку товарів , які в рамках санкцій ЄС після анексії Росією українського півострова в 2014 році не можна постачати в Крим.

Судно компанії Hansa Heavy Lift під назвою HHL MISSISSIPPI кинуло якір поблизу Керчі між Кримом і південною частиною Росії у російському порту „Кавказ" 23 листопада 2017 року з 10 тисячами тонн титанової руди на борту. Попри те, що руда була офіційно призначена для Росії, її було у підсумку переправлено до Криму. Як повідомляється, товар було у морі перевантажено на російський фрахтовий човен і перевезено на анексований Росією півострів. 

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Як заявив речник цієї судноплавної компанії Ганс Йорґ Зімон (Hans Jorg Simon), постачання титанової руди до Росії не підпадає під дію обмежувальних заходів. "Ми не прибували до Криму і ми не знали, що кінцевий користувач був у Криму", - сказав він в інтерв'ю Deutschlandfunk.

Як ідеться в розслідуванні, руду з корабля MS Callisto компанії Heinz Corleis KG у грудні 2017 року теж перевантажили в морі на російський фрахтовий корабель, котрий попрямував не в напрямку російського берега, а до кримського порту, розташованого на відстані 20 кілометрів. У цьому випадку йдеться про доставку до 25 тисяч тонн руди, адже саме стільки теоретично здатен був вмістити MS Callisto. 

Як повідомлялося раніше, рік тому до Криму також були доставлені турбіни німецького концерну Siemens, що теж заборонено міжнародними обмежувальними заходами. За даним Siemens, концерн було введено в оману.

Прокуратура Гамбурга нині з‘ясовує, чи йдеться в цих випадках про порушення санкцій ЄС.

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