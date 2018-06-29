Двоє українських військових загинули на Донбасі у День Конституції

Двоє українських військовослужбовців загинули під час бойових дій на Донбасі у четвер, 28 червня. Як повідомили у штаб операції об'єднаних сих (ООС), обидва військових загинули у бою проти проросійських сепаратистів в районі населеного пункту Південне, що на Горлівському напрямку.

Згідно із повідомленням, зранку у четвер бойовики під прикриттям вогню з мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів впритул наблизилась до Південного. Під час бою, який тривав близько 30 хвилин, загинули 25-річний Андрій Волос та 57-річний Валерій Шишан, уточнили у штабі ООС.

У середині дня ситуація навколо Південного була стабілізована, наголосили у штабі. За даними Києва, з боку бойовиків самопроголошеної "ДНР" також були втрати - п'ять убитих та вісім поранених. Утім, підтверджень цих даних від сепаратистів немає. Загалом протягом дня було зафіксовано сім випадків ведення прицільного вогню по підрозділах Збройних сил України, з них шість разів - із застосуванням мінометів та танків, повідомили в штабі ООС.

У неділю, 1 липня, у зоні бойових дій на Донбасі має розпочатись перемир'я у зв'язку із періодом збору врожаю. Відповідні домовленості були досягнуті напередодні, 27 червня, під час засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання конфлікту на Донбасі. У той же день на Донбасі загинуло троє військових ЗСУ.