Двоє англійців під Солсбері були отруєні "Новачком" - поліція

Причиною отруєння двох людей, яких знайшли непритомними поблизу Солсбері, стала нервово-паралітична речовина групи "Новачок", за допомогою якої раніше було скоєно замах на колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньку Юлію.

Про це в середу, 4 липня, повідомив очільник антитерористичного управління Скотланд-Ярду Ніл Басу, інформує агенція AFP. За його словами, результати дослідження надійшли з лабораторії міністерства оборони Великобританії Porton Down.

Басу зазначив, що у слідства немає даних, що чоловік і жінка з Еймсбері були "ціллю нападу". Селище Еймсбері розташоване неподалік від міста, де було скоєно напад на Скрипалів, однак у підрозділі з боротьби з тероризмом немає ніяких даних про те, що постраждалі відвідували місця, де відбувалися роботи зі знезараження після отруєння Скрипалів.

Басу повідомив, що ризик можливого отруєння для місцевих жителів залишається низьким.

Нагадаємо, що Сергія й Юлію Скрипалів виявили непритомними 4 березня в Солсбері. Слідство та експерти ОЗХЗ дійшли висновку, що батько і донька були отруєні нервово-паралітичною речовиною типу "Новачок", розробленою в СРСР. Лондон звинуватив Москву в скоєнні хіматакі на британській території.