 Двоє англійців під Солсбері були отруєні ″Новачком″ - поліція | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.07.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Двоє англійців під Солсбері були отруєні "Новачком" - поліція

Двох людей, котрих виявили непритомними в селищі Еймсбері, за даними поліції, отруїли тією ж речовиною, що й Скрипалів.

Поліція Вілтшира в районі, де виявили постраждалих

Поліція Вілтшира в районі, де виявили постраждалих

Причиною отруєння двох людей, яких знайшли непритомними поблизу Солсбері, стала нервово-паралітична речовина групи "Новачок", за допомогою якої раніше було скоєно замах на колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньку Юлію.

Про це в середу, 4 липня, повідомив очільник антитерористичного управління Скотланд-Ярду Ніл Басу, інформує агенція AFP. За його словами, результати дослідження надійшли з лабораторії міністерства оборони Великобританії Porton Down.

Басу зазначив, що у слідства немає даних, що чоловік і жінка з Еймсбері були "ціллю нападу". Селище Еймсбері розташоване неподалік від міста, де було скоєно напад на Скрипалів, однак у підрозділі з боротьби з тероризмом немає ніяких даних про те, що постраждалі відвідували місця, де відбувалися роботи зі знезараження після отруєння Скрипалів.

Басу повідомив, що ризик можливого отруєння для місцевих жителів залишається низьким.

Нагадаємо, що Сергія й Юлію Скрипалів виявили непритомними 4 березня в Солсбері. Слідство та експерти ОЗХЗ дійшли висновку, що батько і донька були отруєні нервово-паралітичною речовиною типу "Новачок", розробленою в СРСР. Лондон звинуватив Москву в скоєнні хіматакі на британській території.

Дивитись відео 01:52
Now live
01:52 хв

Співрозробник "Новачка": хімічний склад розкриває російське походження (21.03.2018)

DW.COM

Британська поліція повідомила про нові випадки отруєння неподалік Солсбері

Британська поліція повідомляє, що двоє осіб, котрих виявили в непритомному стані неподалік Солсбері, були отруєні "невідомою речовиною". Нині постраждалі перебувають у лікарні в критичному стані. (04.07.2018)  

Отруєння Скрипалів: Скотланд-Ярд підозрює двох чоловіків

Британська поліція вважає, що підозрювані в отруєнні Скрипалів тісно пов'язані з Росією. Вони залишили Великобританію протягом доби після замаху, повідомляють ЗМІ. (03.07.2018)  

Експерт з хімзброї: Захід проявив би недбалість, не досліджуючи "Новачок"

Німецька розвідка ще в 1990-х роках отримала проби отрути "Новачок". Що це змінює у справі про отруєння Скрипалів? DW поговорила з британським експертом з хімічної зброї Річардом Гатрі. (18.05.2018)  

Аудіо й відео до теми

Співрозробник "Новачка": хімічний склад розкриває російське походження (21.03.2018)  

Також за темою

England, Wiltshire: Salisbury District Hospital

Британська поліція повідомила про нові випадки отруєння неподалік Солсбері 04.07.2018

Британська поліція повідомляє, що двоє осіб, котрих виявили в непритомному стані неподалік Солсбері, були отруєні "невідомою речовиною". Нині постраждалі перебувають у лікарні в критичному стані.

Nach dem Anschlag in Salisbury

Отруєння Скрипалів: Скотланд-Ярд підозрює двох чоловіків 03.07.2018

Британська поліція вважає, що підозрювані в отруєнні Скрипалів тісно пов'язані з Росією. Вони залишили Великобританію протягом доби після замаху, повідомляють ЗМІ.

Großbritannien London Julia Skripal, Tochter von Sergej Skripal

Юлія Скрипаль: Одужання після отруєння було надзвичайно болісним 23.05.2018

Вперше після отруєння донька екс-розвідника ГРУ Сергія Скрипаля Юлія розповіла ЗМІ про своє лікування та про намір повернутися в перспективі в Росію.

Докладно

Ukraine Boryspil Flughafen (Picture alliance/NurPhoto/STR)

Дешеві турпутівки як пастка: хто винен і що робити? (відео)

Замість відпочинку на морському узбережжі - зали очікування в аеропортах. Вже майже місяць триває туристичний колапс.  

Враження від відпустки у Тунісі цього року багатьом українцям зіпсували проблеми з вильотом додому

Відпустка як випробування

У розпал туристичного сезону тисячі українців не змогли вирушити у відпустку чи повернутися з неї. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  