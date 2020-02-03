Двом російським акторам заборонили в'їзд в Україну на 10 років

Російським акторам, котрі знімалися в ліричній комедії "Ідеальний свідок", заборонили в'їзд в Україну терміном на 10 років. Вони двічі намагалися потрапити в Україну з Молдови, кажуть у Держприкордонслужбі.
Двоє громадян Російської Федерації отримали заборону на в'їзд в Україну терміном на 10 років. Про це повідомив у п'ятницю, 7 лютого, сайт Державної прикордонної служби України. Згідно з повідомленням, російські діячі культури знімалися в ліричній комедії "Ідеальний свідок".
Під час перевірки на одному з пунктів пропуску на молдовсько-українському кордоні виявилося, що двоє з учасників групи акторів свого часу незаконно відвідали територію анексованого Росією півострова Крим.
Спочатку прикордонники відмовили цим акторам у в'їзді в Україну та видали заборону на в'їзд строком на три роки. Однак згодом ця група осіб спробувала перетнути молдовсько-український кордон в іншому місці.
Під час повторної спроби двоє порушників отримали штраф, а термін заборони на в'їзд в Україну їм подовжили до 10 років. "Іншим чотирьом громадянам Росії проставлено заборону в'їзду в Україну терміном на 3 роки", - зазначається на сайті служби.
Нагадаємо, в грудні 2019 року СБУ заборонила російському гурту "Воровайки" в'їзд в Україну.
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