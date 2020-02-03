Двом російським акторам заборонили в'їзд в Україну на 10 років

Двоє громадян Російської Федерації отримали заборону на в'їзд в Україну терміном на 10 років. Про це повідомив у п'ятницю, 7 лютого, сайт Державної прикордонної служби України. Згідно з повідомленням, російські діячі культури знімалися в ліричній комедії "Ідеальний свідок".

Під час перевірки на одному з пунктів пропуску на молдовсько-українському кордоні виявилося, що двоє з учасників групи акторів свого часу незаконно відвідали територію анексованого Росією півострова Крим.

Спочатку прикордонники відмовили цим акторам у в'їзді в Україну та видали заборону на в'їзд строком на три роки. Однак згодом ця група осіб спробувала перетнути молдовсько-український кордон в іншому місці.

Під час повторної спроби двоє порушників отримали штраф, а термін заборони на в'їзд в Україну їм подовжили до 10 років. "Іншим чотирьом громадянам Росії проставлено заборону в'їзду в Україну терміном на 3 роки", - зазначається на сайті служби.

Нагадаємо, в грудні 2019 року СБУ заборонила російському гурту "Воровайки" в'їзд в Україну.