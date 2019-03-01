 Дводенні переговори щодо Сирії у Нур-Султані закінчилися безрезультатно | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.04.2019

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Новини

Дводенні переговори щодо Сирії у Нур-Султані закінчилися безрезультатно

Після двох днів переговорів у Казахстані щодо мирного врегулювання у Сирії за участю Ірану, Росії та Туреччини сторони домовилися провести додаткові перемовини у Женеві.

Переговори щодо сирійського мирного врегулювання у Казахстані

Переговори щодо сирійського мирного врегулювання у Казахстані (фото з Архіву)

Два дні переговорів щодо мирного врегулювання у Сирії, які відбувалися у столиці Казахстану Нур-Султані за участі Ірану, Россії та Туреччини, не принесли жодних конкретних результатів, окрім рішення провести додаткові перемовини у Женеві. Про це у п'ятницю, 26 квітня, повідомило агентство AFP.

У спільній заяві так званих країн-гарантів перемир'я у Сирії - Ірану, Росії та Туреччини, зазначається, що на зустрічі було вирішено продовжити узгодження деталей створення конституційного комітету за участі спеціального посланця генерального секретаря ООН щодо Сирії Гейра Педерсена.

Сторони заявили про свою відданість ідеям "якомога швидшого створення та скликання у Женеві конституційного комітету", проведення наступного раунду консультацій у Женеві та підтримки зусиль спеціального посланця ООН.

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Коментуючи хід переговорів, спеціальний представник російського президента щодо Сирії Олександр Лаврентьєв був більш оптимістичним. За його словами, невирішеними залишаються "буквально два-три питання".

"Узгодження конституційного комітету - на фінішній прямій", - зазначив він під час брифінгу після пленарного засідання 12-ої за ліком зустрічі щодо Сирії. Лаврентьєв висловив сподівання, що вирішити із Педерсеном питання, що залишилися відкритими, вдасться вже "найближчим часом".

Лаврентьєв також зазначив, що найвірогідніше переговори у Женеві відбудуться вже після свята Рамадану, який у 2019 році завершується 3 червня.

Сторони також домовилися провести черговий, 13-ий за ліком, раунд переговорів щодо Сирії в так званому "астанинському форматі" у липні, зазначив заступник міністра закордонних справ Казахстану Мухтар Тлеуберди.

"Країни-гаранти вирішили провести наступну зустріч в Нур-Султані у липні 2019 року", - йдеться в тексті спільної заяви Ірану, Росії та Туреччини, який зачитав Тлеуберди. Згідно із заявою, до цих переговорів цього разу будуть залучені Ірак та Ліван.

Нур-Султан, який є столицею Казахстану, раніше називався Астаною, але минулого місяця місто було перейменовано на честь президента країни, який пішов у відставку. З січня 2017 року там періодично проводяться переговори щодо мирного врегулювання у Сирії.

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  • Дівчина в таборі для біженців у Греції

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    Криза біженців

    За даними ООН, за останні шість років понад п'ять мільйонів сирійців втекли з країни. Більшість із них знайшли прихисток у сусідній Туреччині (близько 2,9 мільйона), Лівані (більше мільйона), Йорданії (понад 650 тисяч). Але можливості цих країн з прийому біженців виявилися практично вичерпаними. Сотні тисяч сирійців також вирушили шукати порятунку в Європі, спричинивши кризу біженців у ЄС.

  • Літаки коаліції проти ІД

    Сирія: надія на мир після шести років війни

    Міжнародна коаліція проти ІД

    У вересні 2014 року президент США Барак Обама оголосив про створення міжнародної коаліції проти ІД, до якої увійшли понад 60 держав. Учасники коаліції завдають авіаударів по позиціях бойовиків, ведуть підготовку місцевих сухопутних військ, а також надають гуманітарну допомогу мирному населенню.

  • Мухаммед бен Сальман Аль Сауд оголошує про створення коаліції проти ІД

    Сирія: надія на мир після шести років війни

    Ісламська антитерористична коаліція

    А у грудні 2015 року Саудівська Аравія представила свою антитерористичну коаліцію, до складу якої увійшли 34 ісламські країни. Частина з яких, як і сама Саудівська Аравія, є також членами міжнародної коаліції під проводом США.

  • Кадри авіаударів російських військово-повітряних

    Сирія: надія на мир після шести років війни

    Участь Росії

    З осені 2015 року російські бомбардувальники також завдають ударів у Сирії - як запевняє Москва, лише по позиціях ІД. За даними ж НАТО, 80 відсотків російських авіанальотів спрямовані на противників Асада з поміркованої опозиції. У листопаді 2017 року Путін заявив про швидке завершення місії у Сирії. Контингент скоротять, але в розпорядженні РФ залишаться дві військові бази і деякі інші структури.

  • Переговори по Сирії в Женеві

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  • Після хімічної атаки в Хан-Шейхуні

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  • На міжсирійських переговорах в Астані, січень 2017 року

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    Домовленість про зони безпеки

    Із січня 2017 року в столиці Казахстану за ініціативною Росії, Туреччини та Ірану проходять паралельні женевським міжсирійські переговори з урегулювання у Сирії. На них уперше за одним столом зустрілися представники як режиму Башара Асада, так і опозиційних сил. У травні в Астані підписаний меморандум про створення чотирьох зон деескалації у північній, центральній та південній частинах Сирії.

  • Боєць Сил демократичної Сирії після звільнення Ракки

    Сирія: надія на мир після шести років війни

    Звільнення від ісламістів

    Протягом 2017 року бойовиків ІД витіснили з більшості територій у Сирії та Іраку. Ще у грудні 2016 року було звільнено мегаполіс Алеппо, навесні 2017-го - Хомс, а восени - головний бастіон джихадистів у Сирії Ракку, стратегічно важливий через нафту та близькість до Іраку Дейр-ез-Зор, Аль-Маядін та інші великі міста.

  • Хасан Роухані, Володимир Путін та Реджеп Таїп Ердоган у Сочі

    Сирія: надія на мир після шести років війни

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    У листопаді 2017 року на зустрічі в Сочі лідери Росії, Ірану та Туреччини Володимир Путін, Хасан Роухані та Реджеп Таїп Ердоган виступили з низкою ініціатив. Вони закликали Дамаск та опозицію Сирії взяти участь у засіданні сирійського Конгресу національного діалогу, який має відкрити дорогу до конституційної реформи та вільних виборів у Сирії.

    Автор: Ілля Коваль, Наталія Мехед


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