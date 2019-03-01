Дводенні переговори щодо Сирії у Нур-Султані закінчилися безрезультатно

Два дні переговорів щодо мирного врегулювання у Сирії, які відбувалися у столиці Казахстану Нур-Султані за участі Ірану, Россії та Туреччини, не принесли жодних конкретних результатів, окрім рішення провести додаткові перемовини у Женеві. Про це у п'ятницю, 26 квітня, повідомило агентство AFP.

У спільній заяві так званих країн-гарантів перемир'я у Сирії - Ірану, Росії та Туреччини, зазначається, що на зустрічі було вирішено продовжити узгодження деталей створення конституційного комітету за участі спеціального посланця генерального секретаря ООН щодо Сирії Гейра Педерсена.

Сторони заявили про свою відданість ідеям "якомога швидшого створення та скликання у Женеві конституційного комітету", проведення наступного раунду консультацій у Женеві та підтримки зусиль спеціального посланця ООН.

Дивитись відео 02:18 Поділитись Які інтереси переслідують Росія, США та інші гравці у сирійській війні? (12.04.2018) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/2vuve Які інтереси переслідують Росія, США та інші гравці у сирійській війні? (12.04.2018)

Коментуючи хід переговорів, спеціальний представник російського президента щодо Сирії Олександр Лаврентьєв був більш оптимістичним. За його словами, невирішеними залишаються "буквально два-три питання".

"Узгодження конституційного комітету - на фінішній прямій", - зазначив він під час брифінгу після пленарного засідання 12-ої за ліком зустрічі щодо Сирії. Лаврентьєв висловив сподівання, що вирішити із Педерсеном питання, що залишилися відкритими, вдасться вже "найближчим часом".

Лаврентьєв також зазначив, що найвірогідніше переговори у Женеві відбудуться вже після свята Рамадану, який у 2019 році завершується 3 червня.

Сторони також домовилися провести черговий, 13-ий за ліком, раунд переговорів щодо Сирії в так званому "астанинському форматі" у липні, зазначив заступник міністра закордонних справ Казахстану Мухтар Тлеуберди.

"Країни-гаранти вирішили провести наступну зустріч в Нур-Султані у липні 2019 року", - йдеться в тексті спільної заяви Ірану, Росії та Туреччини, який зачитав Тлеуберди. Згідно із заявою, до цих переговорів цього разу будуть залучені Ірак та Ліван.

Нур-Султан, який є столицею Казахстану, раніше називався Астаною, але минулого місяця місто було перейменовано на честь президента країни, який пішов у відставку. З січня 2017 року там періодично проводяться переговори щодо мирного врегулювання у Сирії.