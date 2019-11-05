 ДБР створило підрозділ із розслідування ″справ Майдану″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.11.2019

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Новини

ДБР створило підрозділ із розслідування "справ Майдану"

Після того як Генпрокуратура завершить усі процесуальні дії та передасть "справи Майдану" до ДБР, з ними почнуть працювати слідчі бюро, зазначив директор ДБР Роман Труба.

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба (архівне фото)

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба (архівне фото)

У центральному апараті Державного бюро розслідувань (ДБР) створено окремий підрозділ із розслідування злочинів, скоєних під час масових протестів у 2013-2014 роках. Про це у понеділок, 18 листопада, повідомив директор ДБР Роман Труба у своєму Telegram-каналі.

За його словами, до підрозділу відібрано кращих, професійних слідчих, щоб ефективно працювати над "справами Майдану" далі. "Щойно ГПУ завершить усі процесуальні дії і передасть нам матеріали кримінальних проваджень, слідчі приступлять до роботи", - заявив він.

Роман Труба також нагадав, що 20 листопада Генпрокуратура завершує досудове розслідування щодо всіх кримінальних проваджень. Після цього у неї є три місяці для того, щоб передати всі матеріали до ДБР. "Наразі в прокуратурі триває інвентаризація матеріалів, щойно колеги її завершать, ми готові розслідувати "справи Майдану", - зазначив Труба.

У повідомленні на сайті ДБР також наголошується, що "створення окремого підрозділу стало можливим лише за рахунок перерозподілу та скорочення посад в інших структурних підрозділах Державного бюро розслідувань". 

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Раніше адвокатка родин загиблих під час протестів у центрі Києва в лютому 2014 року Євгенія Закревська повідомила, що слідство щодо "справ Майдану" зупиниться з 20 листопада на невизначений час, оскільки Верховна Рада "не встигла" проголосувати за необхідні поправки до закону про ДБР і зможе повернутися до цього питання лише 3 грудня.

17 листопада адвокатська дорадча група, яка об'єднує адвокатів родин Небесної сотні, вимагала скликати позачергову сесію Верховної Ради, щоб слідство у "справах Майдану" не зупинилося. 18 листопада в партії "Голос" заявили, що наполягають на скликанні позачергової сесії Верховної Ради для того, щоб розслідування "справ Майдану" не зупинилося. Згодом голова Верховної Ради Дмитро Разумков назвав нереалістичним скликання позачергової сесії для ухвалення закону про Державне бюро розслідувань.

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