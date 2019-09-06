 ДБР обшукує житло власника телеканалу ″Прямий″ через заяву Портнова на Порошенка | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.11.2019

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Новини

ДБР обшукує житло власника телеканалу "Прямий" через заяву Портнова на Порошенка

Державне бюро розслідувань проводить обшук у помешканні власника телеканалу "Прямий" Володимира Макеєнка. Обшук стосується справи про купівлю- продаж телеканалу, ініціатором якої став Андрій Портнов.

ДБР обшукує житло власника телеканалу Прямий через заяву Андрія Портнова на Петра Порошенка

ДБР обшукує житло власника телеканалу "Прямий" через заяву Андрія Портнова на Петра Порошенка (на фото)

Державне бюро розслідувань (ДБР) у четвер, 7 листопада, проводить обшуки у помешканні власника телеканалу "Прямий" Володимира Макеєнка. Цю інформацію агентству "Інтерфакс-Україна" підтвердила речниця ДБР Анжеліка Іванова.

"Можемо підтвердити факт проведення слідчих дій у власника телеканалу", - сказала вона. Іванова додала, що обшуки здійснюються у рамках розслідування кримінального провадження про купівлю-продаж телеканалу.

Раніше на сайті "Прямого" повідомлялося, що обшук у Макеєнка здійснює слідчий, який відмовився повідомляти, який саме правоохоронний орган він представляє. Також він повідомив, що обшук здійснюється відповідно до постанови суду, проте відмовився повідомляти, якого саме і у якій справі.

DW.COM

Слідчі ДБР перевіряють інформацію про можливу організацію незаконного переправлення через державний кордон України людей під час поїздки експрезидента Петра Порошенка на Мальдіви. Справу ініціював Андрій Портнов. (06.08.2019)

Петро Порошенко заявив про спробу рейдерського захоплення телеканалу "Прямий", яку начебто ініціював Андрій Портнов. Експрезидент України також зазначив, що не довіряє Державному бюро розлідувань. (12.08.2019)

"Згодом стало відомо, що у консьєржки записався слідчий Державного бюро розслідувань Роман Давидевич. Всього у квартирі Макеєнка перебувають п'ять правоохоронців", - додали на телеканалі.

У свою чергу, партія експрезидента України Петра Порошенка "Європейська солідарність" вважає обшуки у власника телеканала "Прямий" Володимира Макеєнка наступом на свободу слова в Україні. "Прямий канал є одним із небагатьох засобів масової інформації, який не співає осанну президенту Зеленському. Саме з цим ми пов’язуємо обшуки в офісі Володимира Макеєнка, який є власником Прямого каналу. Ключову роль у цих діях, як завжди, відіграє поплічник Януковича Портнов та його "шістка" керівник ДБР Труба", - повідомляється на сайті партії.

Нагадаємо, 12 серпня Державне бюро розслідувань допитало Порошенка як свідка у справі про можливе ухилення від сплати податків при купівлі телеканалу "Прямий", а 25 липня - у справі про можливе ухилення від сплати податків під час продажу заводу "Кузня на Рибальському".

Ініціатором розслідування проти Порошенка виступає Андрій Портнов, політик і юрист, колишній заступник глави адміністрації Віктора Януковича. У 2014 році він виїхав до Росії, після чого переїхав на Захід, а повернувся до України у травні 2019-го - напередодні вступу на посаду президента Володимира Зеленського. Після повернення Портнов спрямував до ДБР кілька заяв проти Порошенка, зокрема про держзраду, панамські офшори та розкрадання в армії.

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