ДБР обшукує житло власника телеканалу "Прямий" через заяву Портнова на Порошенка

Державне бюро розслідувань (ДБР) у четвер, 7 листопада, проводить обшуки у помешканні власника телеканалу "Прямий" Володимира Макеєнка. Цю інформацію агентству "Інтерфакс-Україна" підтвердила речниця ДБР Анжеліка Іванова.

"Можемо підтвердити факт проведення слідчих дій у власника телеканалу", - сказала вона. Іванова додала, що обшуки здійснюються у рамках розслідування кримінального провадження про купівлю-продаж телеканалу.

Раніше на сайті "Прямого" повідомлялося, що обшук у Макеєнка здійснює слідчий, який відмовився повідомляти, який саме правоохоронний орган він представляє. Також він повідомив, що обшук здійснюється відповідно до постанови суду, проте відмовився повідомляти, якого саме і у якій справі.

"Згодом стало відомо, що у консьєржки записався слідчий Державного бюро розслідувань Роман Давидевич. Всього у квартирі Макеєнка перебувають п'ять правоохоронців", - додали на телеканалі.

У свою чергу, партія експрезидента України Петра Порошенка "Європейська солідарність" вважає обшуки у власника телеканала "Прямий" Володимира Макеєнка наступом на свободу слова в Україні. "Прямий канал є одним із небагатьох засобів масової інформації, який не співає осанну президенту Зеленському. Саме з цим ми пов’язуємо обшуки в офісі Володимира Макеєнка, який є власником Прямого каналу. Ключову роль у цих діях, як завжди, відіграє поплічник Януковича Портнов та його "шістка" керівник ДБР Труба", - повідомляється на сайті партії.

Нагадаємо, 12 серпня Державне бюро розслідувань допитало Порошенка як свідка у справі про можливе ухилення від сплати податків при купівлі телеканалу "Прямий", а 25 липня - у справі про можливе ухилення від сплати податків під час продажу заводу "Кузня на Рибальському".

Ініціатором розслідування проти Порошенка виступає Андрій Портнов, політик і юрист, колишній заступник глави адміністрації Віктора Януковича. У 2014 році він виїхав до Росії, після чого переїхав на Захід, а повернувся до України у травні 2019-го - напередодні вступу на посаду президента Володимира Зеленського. Після повернення Портнов спрямував до ДБР кілька заяв проти Порошенка, зокрема про держзраду, панамські офшори та розкрадання в армії.

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