 ДБР допитало мера Києва Віталія Кличка | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.08.2019

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ДБР допитало мера Києва Віталія Кличка

Державне бюро розслідувань допитало мера Києва Віталія Кличка як свідка в справі щодо можливої незаконної оренди земельної ділянки.

Державне бюро розслідувань допитало мера Києва Віталія Кличка

Державне бюро розслідувань допитало мера Києва Віталія Кличка (фото з архіву)

Державне бюро розслідувань (ДБР) у середу, 31 липня, допитало київського міського голову Віталія Кличка, повідомило в четвер, 1 серпня, агентство "Укрінформ" з посиланням на речницю ДБР Анжеліку Іванову.

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“Віталій Кличко був допитаний у ДБР 31 липня”, - сказала вона. Іванова додала, що мер Києва був допитаний як свідок у кримінальній справі стосовно можливих незаконних дій під час укладення договору оренди земельної ділянки для будівництва житлового будинку у Києві.

Нагадаємо, раніше Кличка викликали на допит в ДБР на 26 липня. Однак тоді він на нього не прийшов. Кличко назвав це кримінальне провадження ДБР "абсолютно роздутою нісенітницею" і стверджував, що за ним стоїть ексзаступник глави адміністрації президента часів перебування при владі Віктора Януковича Андрій Портнов. Інших подробиць у ДБР не повідомляють.

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