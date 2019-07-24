ДБР вирішило розслідувати поїздку Порошенка на Мальдіви

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) перевірять інформацію щодо організації експрезидентом України незаконного переправлення через державний кордон з використанням завідомо підроблених документів. Про це бюро повідомило у вівторок, 6 серпня, на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Крім того, буде з'ясовано можливе внесення посадовими особами державних митних і прикордонних органів до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей з метою забезпечення перетину кордону", - йдеться в повідомленні. Досудове розслідування розпочато за статтями Кримінального кодексу щодо службового підроблення, незаконного переправлення осіб через державний кордон України та використання завідомо підробленого документа.

Ім'я колишнього глави держави в повідомленні не називається. Однак зазначена справа стосується поїздки колишнього президента України Петра Порошенка на Мальдівські острови, повідомила пресслужба ДБР агенції новин "Інтерфакс-Україна". Петро Порошенко поки не прокоментував цю справу.

Напередодні колишній заступник глави адміністрації президента України часів Віктора Януковича, юрист Андрій Портнов на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook повідомив, що ДБР зареєструвало кримінальне провадження в цій справі за його ініціативою. Як стверджує Портнов, йдеться про "факт організації незаконного перетину кордону та поїздки близьких до Порошенка осіб у 2018-му році за чужими паспортами на Мальдівський архіпелаг". Про цей факт, зазначив Портнов, стало відомо з журналістського розслідування.

Раніше Андрій Портнов, який нещодавно повернувся до України після того, як п'ять років проживав у Москві та Відні, заявив, що позиватиметься проти Порошенка та його оточення. Самого Портнова раніше розшукувало Головне управління боротьби з організованою злочинністю МВС України за обвинуваченням у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем. 12 листопада 2015 року його розшук було припинено через встановлення місцеперебування.

Прокуратура Криму перевіряла причетність Портнова до постанови Верховної Ради Криму під час початку окупації півострова. А народний депутат Андрій Левус (фракція "Народний фронт") заявляв про розслідування СБУ щодо можливої причетності Портнова до анексії Росією Криму в рамках кримінального провадження за статтею "державна зрада". Сам Портнов наполягає, що всі кримінальні провадження проти нього закриті.

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