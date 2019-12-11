ДБР викликало Петра Порошенка на допит щодо державної зради

Державне бюро розслідувань (ДБР) у суботу, 18 січня, оприлюднило повістки про виклик п'ятого президента України, народного депутата Петра Порошенка на допити з низки кримінальних проваджень. Його хочуть допитати як свідка.

Порошенка викликали на допит 21 січня в справі про призначення і звільнення першого заступника глави Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка. Також на 24 січня запланований допит у справі про можливу державну зраду Порошенка під час підписання Мінських угод. При цьому, в бюро зазначили, що згідно з Кримінальним кодексом у разі неявки до слідчого без поважних причин до свідка може бути застосовано привід.

Тим часом партія "Європейська солідарність", до якої надежить експрезидент, заявила, що в Офісі президента України та ДБР очевидно "незаконно" стежать за графіком переміщень Порошенка. "Публічне "запрошення" на допити, не передбачене жодними нормами кримінально-процесуального кодексу, на 21 і 24 січня пролунало через півтори доби після того, як Порошенко забронював квитки для поїздки до Швейцарії туди на 21 і назад на 25 січня. Графік допитів одразу наклали на графік поїздки", - зазначається в заяві, оприлюдненій пресслужбою партії.

У "Європейській солідарності" зазначають, що Порошенко скасував поїздку для того, щоб не давати приводів для спекуляцій, однак явка на допити можлива тільки в тому разі, якщо повістки будуть вручені відповідно до норм, передбачених КПК України.

Як повідомлялося, 10 грудня 2019 року ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом можливого вчинення державної зради Петром Порошенком під час підписання Мінських угод про врегулювання ситуації на Донбасі на 2015 році. При цьому ексзаступник глави адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрій Портнов у своєму телеграм-каналі розмістив копію відповіді ДБР на його ім'я, з якої випливає, що це він звернувся до ДБР з приводу можливої держзради Порошенка під час підготовки і проведення 11 і 12 лютого 2015 року переговорів щодо змісту документа "Комплекс заходів, спрямованих на виконання Мінських угод".

У квітні 2019 року Порошенко звільнив Семочка після того, як ЗМІ повідомили, що його родина володіє будинком вартістю в мільйони доларів, а його родичі мають російське громадянство.

Нагадаємо, що ексглава держави Петро Порошенко фігурує одразу в декількох справах. Національне антикорупційне бюро (НАБУ) зареєструвало кримінальне провадження через можливу службову недбалість Порошенка. Розслідування у НАБУ проводять за рішенням Вищого антикорупційного суду. Водночас ДБР з'ясовує подробиці 12 справ щодо колишнього президента. Вони стосуються інциденту в Керченській протоці, можливого ухиляння від сплати податків, імовірного неправомірного втручання у роботу суддів щодо націоналізації "Приватбанку" тощо. Порошенко неодноразово не з'являвся на допити - загалом він пропустив допити в ДБР щонайменше 27 разів у 16 кримінальних провадженнях.