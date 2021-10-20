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Дачіан Чолош

Дачіан Чолош - румунський політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Дачіан Чолош".

Румунський політик Дачіан Чолош з 2015 до 2017 року очолював уряд Румунії. Раніше Чолош був єврокомісаром з питань сільського господарства. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Політична криза в Румунії: парламент не підтримав кандидатуру прем'єра

Політична криза в Румунії: парламент не підтримав кандидатуру прем'єра 20.10.2021

Дачіану Чолошу не вдалося заручитися підтримкою парламенту, що поглиблює політичну кризу у країні на тлі загострення епідемії COVID-19. Тепер президент Румунії повинен визначитися з новим прем'єром.
Соціал-демократи впевнено перемогли на парламентських виборах у Румунії

Соціал-демократи впевнено перемогли на парламентських виборах у Румунії 12.12.2016

Соціал-демократична партія Румунії здобула близько 46 відсотків голосів на парламентських виборах у країні. Друге місце посіла правоцентристська Національна ліберальна партія.

Екзит-поли свідчать про перемогу соціал-демократів на виборах у Румунії

Екзит-поли свідчать про перемогу соціал-демократів на виборах у Румунії 11.12.2016

Румунські соціал-демократи упевнено виграли парламентські вибори, показують екзит-поли. Правоцентристська Національна ліберальна партія відчутно відстала.

У Румунії проходять вибори до парламенту

У Румунії проходять вибори до парламенту 11.12.2016

На виборах вирішиться, чи зможе нинішній очільник уряду Дачіан Чолош продовжити свою політику. За даними соціологів, найбільшою підтримкою користуються соціал-демократи - попри звинувачення в корупції.
Вибори в Румунії: загроза повернення до націоналізму й популізму

Вибори в Румунії: загроза повернення до націоналізму й популізму 11.12.2016

У Румунії обирають новий парламент. Чи повернеться ця країна до старих політичних практик?
Новий румунський уряд отримав вотум довіри

Новий румунський уряд отримав вотум довіри 17.11.2015

Технократичний уряд Дачіана Чолоша має керувати країною до кінця 2016 року, коли заплановано проведення наступних парламентських виборів.
Прем'єр-міністр Румунії Дачіан Чолош оголосив склад cвого уряду

Прем'єр-міністр Румунії Дачіан Чолош оголосив склад cвого уряду 15.11.2015

Новий технократичний уряд має бути затверджений парламентом у вівторок, 17 листопада.