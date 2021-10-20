Дачіан Чолош - румунський політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Дачіан Чолош".

Румунський політик Дачіан Чолош з 2015 до 2017 року очолював уряд Румунії. Раніше Чолош був єврокомісаром з питань сільського господарства. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.