Дата-саєнтисти та інші перспективні професії у Німеччині

Стрімкий розвиток цифрових технологій, збільшення населення на планеті, кліматичні зміни, екологічні проблеми - ці реалії сьогодення змінюють усі галузі діяльності людини, мають великий вплив на ринок праці та спричиняють появу нових професій. Різноманіття факультетів у німецьких вишах з року у рік зростає. У добірці DW - нові перспективні напрямки для тих, хто хоче отримати одну з таких професій майбутнього.

Управління проєктами цифрової трансформації (Digital Transformation Management)

Ці унікальні за своїм спрямуванням факультети не варто сприймати як модернізовані програми з навчання керівників ІТ-підрозділів. Йдеться про підготовку спеціалістів із безпаперового управління бізнесом у всіх головний його галузях - таких як фінансові операції, закупівлі, виробництво, маркетинг, продажі, сервіс.

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Під час навчання особлива увага приділяється розвитку стратегічного мислення та здатності до оперативного застосування інформаційно-комунікаційних систем, до сучасного впровадження цифрових перетворень у бізнесі. Також велика увага приділяється формуванню уявлення про системи сучасних методів аналізу даних, аналізу діючих та розробці нових цифрових бізнес-моделей із подальшим управлінням ними, соціальним компетенціям.

Акція таксистів у Берліні проти сервісу Uber у 2019 році

Відмінністю програми є і те, що у неї входить навчання аналізувати цифрові витіснення (перевороти, струси, англійською Digital Disruption). Йдеться про вивчення технологічних ІТ-інновацій, поява яких може створити проблеми для певних, зокрема, давно наявних бізнес-моделей або навіть повністю ці моделі замінити. Один з прикладів - мобільний додаток Uber для замовлення таксі, який конкурує з традиційними сервісами в усьому світі. Також тут можна назвати стримінговий відеосервіс Netflix - онлайн-кінотеатр, що змінив кіноіндустрію, а також створив серйозну конкуренцію платному телебаченню. Екстрено реагувати на появу таких моделей, терміново покращуючи наявні цифрові бізнес-концепції та створюючи нові, - це те, чого повинні навчитися майбутні менеджери проєктів цифрової трансформації.

Шерінгова економіка, платформова економіка, індустрія 4.0, автоматизація бізнес-процесів, блокчейн, соціальні мережі, - цифрові бізнес-моделі стають дедалі серйознішою загрозою для традиційних офлайнових бізнес-моделей. Для того щоб впоратися з цими викликами та вижити в умовах ринкової конкуренції, компаніям потрібні експерти з цифрової трансформації.

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Студенти цих факультетів вивчають менеджмент, онлайн-маркетинг, бізнес-аналітику, основи інформатики та економіку. У Німеччині спеціалістів з управління проєктами цифрової трансформації нині готують у таких вишах як Університет прикладних наук Рейн-Майн (Hochschule RheinMain) у Вісбадені, Рейнська вища школа в Кельні (Rheinische Fachhochschule Köln), Франкфуртський університет імені Йоганна Вольфґанґа Ґете (Johann Wolfgang Goethe - Universität Frankfurt am Main), Мюнхенська школа прикладних наук (Hochschule für angewandte Wissenschaften München).

У середньому зарплата менеджера проєктів цифрової трансформації становить у Німеччині 52200 євро на рік.

Громадська охорона здоров'я (Public Health)

Чому деякі люди практично ніколи не хворіють? Які групи населення найбільше ризикують захворіти на рак та як ці ризики зменшити? Як забезпечити стабільне фінансування системи медичного страхування у суспільстві, що старішає? Тих, хто переймається такими питаннями, може зацікавити перспектива вступу на один з факультетів громадської охорони здоров'я.

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Громадська охорона здоров'я - це галузь наукової та практичної діяльності, що спрямована на запобігання хворобам, подовження тривалості життя та покращення здоров'я не окремих людей, а суспільства в цілому. Предметом дослідження є як стан здоров'я груп населення, так і стан системи охорони здоров'я загалом. Громадська охорона здоров'я як інститут з'явилася для боротьби з епідеміями, але нині вона охоплює і такі напрямки як соціальна медицина, пропаганда здорового способу життя, дослідження систем охорони здоров'я та багато іншого.

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Незважаючи на те що громадська охорона здоров'я є міждисциплінарним напрямком, навчальна програма факультетів здебільшого охоплює дисципліни, які тим чи іншим чином пов'язані з медициною та соціологією, але також економіку, менеджмент, статистику, право, природознавство. Перед випускниками факультетів громадської охорони здоров'я відчинені багато дверей. Чотири головні галузі, в яких вони працюють, - це планування в сфері охорони здоров'я, менеджмент та маркетинг, консалтинг, освітня галузь. У Німеччині таких спеціалістів готує низка вишів як Бременський університет (Universität Bremen), Європейський університет Фленсбурга (Europa-Universität Flensburg), Гамбурзький університет (Universität Hamburg), Університет Любека (Universität zu Lübeck), Мюнхенський технічний університет (Technische Universität München).

У середньому зарплата спеціалістів у галузі громадської охорони здоров'я складає від 75 до 90 тисяч євро на рік.

Дослідження даних (Data Science)

Робота з великими даними (англійською Big Data) у цифрову епоху має визначальне значення. Неструктуровану масу інформації потрібно за допомогою наукових методів ретельно опрацьовувати, аналізувати, оцінювати, систематизувати - щоб потім будувати моделі, які дозволяють прогнозувати попит на товари та сервіси, робити прогнози погоди та завантаженості доріг, підбирати оптимальні маршрути, ухвалювати рішення про надання кредитів, рекомендувати книжки чи фільми.

Дата-саєнтисти дедалі більш затребувані в Німеччині

До програми факультетів з навчання дата-саєнтистів входять такі дисципліни як теоретична інформатика, статистика, стохастика, основи інформаційної безпеки, структури даних і алгоритми, програмування та розробка програмного забезпечення, бізнес-аналітика.

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Дата-саєнтисти допомагають ухвалювати оптимальні рішення і в науці, і в бізнесі, і в повсякденні. Тому вони затребувані в усіх галузях, чи то банківська чи фінансова галузь, онлайн-маркетинг чи фармацевтична промисловість.

У Німеччині таких експертів готують, наприклад, у Марбурському університеті (Philipps-Universität Marburg), Технічному університеті Дортмунда (Technische Universität Dortmund), Вищій школі Дармштадта (Hochschule Darmstadt), Вищій школі Аалена (Hochschule Aalen), Вищій технічній школі Кельна (Technische Hochschule Köln), Вищій технічній школі Ульма (Technische Hochschule Ulm), Європейському університеті прикладних наук (University of Applied Sciences Europe) в Гамбурзі та Берліні.

У середньому зарплата дата-саєнтиста становить у Німеччині 73500 євро на рік.