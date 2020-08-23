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Даля Грібаускайте

Даля Грібаускайте - президент Литви з 2009 року.

Даля Грібаускайте вперше була обрана на посаду президента Литви 2009 року. У 2014 році її перебрали на другий термін. Раніше Даля Грібаускайте працювала на посаді комісара Єврокомісії з питань бюджету й фінансового планування, була міністром фінансів Литви, заступником міністра закордонних справ і заступником міністра фінансів.

Литва демонструє за Білорусь: живий ланцюг довжиною 32 км (23.08.2020) 23.08.2020

Живий ланцюг за участі майже 50 тисяч людей влаштували у Литві в неділю на підтримку білоруського народу. В акції взяли участь три литовські президенти – Валдас Адамкус, Даля Грібаускайте та чинний лідер Гітанас Науседа.

Гітанас Науседа: на президентських виборах в Литві переміг фінансист та переконаний сім'янин

Гітанас Науседа: на президентських виборах в Литві переміг фінансист та переконаний сім'янин 27.05.2019

Литва вибрала нового президента, який не належить до жодної політичної партії та обіцяє створити в країні соціально орієнтовану економіку.
У Литві на виборах президента перемагає Гітанас Науседа

У Литві на виборах президента перемагає Гітанас Науседа 26.05.2019

За результатами підрахунку більшості бюлетенів, у другому турі виборів президента Литви економіст Науседа набирає майже 70 відсотків голосів, а екс-міністерка фінансів Інгріда Шимоніте - понад 28 відсотків.
У Литві проходить вирішальний тур виборів президента

У Литві проходить вирішальний тур виборів президента 26.05.2019

На головну державну посаду в Литві претендують колишня міністерка фінансів Інгріда Шимоніте та економіст Гітанас Науседа.
У Литві визначились кандидати у другий тур виборів президента

У Литві визначились кандидати у другий тур виборів президента 13.05.2019

Екс-міністерка фінансів Інгріда Шимон та економіст Гітанас Науседа розділили соті частки відсотка голосів. Прем'єр-міністр Скверняліс визнав поразку і 12 липня залишить свій пост.
У Литві обирають президента

У Литві обирають президента 12.05.2019

Після двох п'ятирічних термінів чинна президентка Литви Даля Грібаускайте більше не має права балотуватися на посаду. На її місце претендують дев'ятеро кандидатів, троє з яких мають реальні шанси перемогти.
Литва і Україна нагадали про політичні ризики Північного потоку-2

Литва і Україна нагадали про політичні ризики "Північного потоку-2" 25.01.2019

Президентка Литви і глава МЗС України розчаровані підтримкою Берліна будівництва нового газопроводу. Вони наполягають, що Росія використовує енергію як засіб тиску.
Президентка Литви пропонує ЄС вимагати від Газпрому компенсації

Президентка Литви пропонує ЄС вимагати від "Газпрому" компенсації 10.10.2017

Країни ЄС, які постраждали від монополії "Газпрому", повинні вимагати компенсації від російського газового концерну, переконана президентка Литви Даля Грібаускайте.

Віце-президент США Майк Пенс обіцяє військову підтримку країнам Балтії

Віце-президент США Майк Пенс обіцяє військову підтримку країнам Балтії 31.07.2017

Країни Балтії можуть розраховувати на військову підтримку з боку Сполучених Штатів та НАТО, запевнив віце-президент США Майк Пенс. Президентка Литви Грібаускайте привітала підтримані Конгресом нові санкції проти Росії.
США збільшать військову присутність у Литві під час навчань Захід-2017

США збільшать військову присутність у Литві під час навчань "Захід-2017" 31.07.2017

На час російсько-білоруських навчань "Захід-2017" США подвоять кількість військових літаків, дислокованих у Литві, заявила литовська президентка Даля Грібаускайте.
У Литві відзначили беатифікацію єпископа-борця за віру радянської епохи

У Литві відзначили беатифікацію єпископа-борця за віру радянської епохи 25.06.2017

У Вільнюсі урочисто відзначили беатифікацію першого представника цієї країни - католицька церква визнала блаженним Теофілюса Матульоніса.
Фотогалерея: Найвпливовіші жінки-політики

Фотогалерея: Найвпливовіші жінки-політики 08.03.2017

Дедалі більше країн та політичних рухів у світі очолюють жінки. DW розповідає про деяких з них.
Найвпливовіші жінки-політики

Найвпливовіші жінки-політики 08.03.2017

Дедалі більше країн та політичних рухів у світі очолюють жінки. DW розповідає про деяких з них.
Даля Грібаускайте закликала Європу бути більш терплячою до України

Даля Грібаускайте закликала Європу бути більш терплячою до України 18.02.2017

Президентка Литви заявила на Мюнхенській конференції з безпеки, у чому мінські домовленості можна вважати мертвими. Вона також порівняла інформаційну атаку на солдатів Бундесверу в Литві з методами КДБ.
Трамп похвалив Литву за підтримку України

Трамп похвалив Литву за підтримку України 10.02.2017

Президент США Дональд Трамп у листі президентці Литви схвально відгукнувся про підтримку Вільнюсом територіальної цілісності та суверенітету України.
Міністерка оборони ФРН: Литва ніколи більше не залишиться наодинці

Міністерка оборони ФРН: Литва ніколи більше не залишиться наодинці 07.02.2017

Литва завжди зможе розраховувати на військову підтримку з боку Німеччини та НАТО, заявила міністерка оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн під час відвідування дислокованого в цій балтійській країні батальйону НАТО.
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