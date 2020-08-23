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Даля Грібаускайте - президент Литви з 2009 року.
Даля Грібаускайте вперше була обрана на посаду президента Литви 2009 року. У 2014 році її перебрали на другий термін. Раніше Даля Грібаускайте працювала на посаді комісара Єврокомісії з питань бюджету й фінансового планування, була міністром фінансів Литви, заступником міністра закордонних справ і заступником міністра фінансів.
Живий ланцюг за участі майже 50 тисяч людей влаштували у Литві в неділю на підтримку білоруського народу. В акції взяли участь три литовські президенти – Валдас Адамкус, Даля Грібаускайте та чинний лідер Гітанас Науседа.
Країни Балтії можуть розраховувати на військову підтримку з боку Сполучених Штатів та НАТО, запевнив віце-президент США Майк Пенс. Президентка Литви Грібаускайте привітала підтримані Конгресом нові санкції проти Росії.