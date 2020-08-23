Даля Грібаускайте - президент Литви з 2009 року.

Даля Грібаускайте вперше була обрана на посаду президента Литви 2009 року. У 2014 році її перебрали на другий термін. Раніше Даля Грібаускайте працювала на посаді комісара Єврокомісії з питань бюджету й фінансового планування, була міністром фінансів Литви, заступником міністра закордонних справ і заступником міністра фінансів.