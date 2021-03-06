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Далай-лама є духовним лідером тібетського народу. У тібетському буддизмі Далай-лама вважається втіленням бодхісаттви Авалокітешвари, бодхісаттви співчуття. З XVII століття до 1959 року Дала-лами були теократичними правителями Тібета. Вони правили країною з тібетської столиці Лхаси. З 1959 року Далай Лама перебуває у вигнанні. Далай-лама XIV живе в резиденції Дхармасала в Північній Індії. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.