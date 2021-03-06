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Далай-лама

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Далай-лама".

Далай-лама є духовним лідером тібетського народу. У тібетському буддизмі Далай-лама вважається втіленням бодхісаттви Авалокітешвари, бодхісаттви співчуття. З XVII століття до 1959 року Дала-лами були теократичними правителями Тібета. Вони правили країною з тібетської столиці Лхаси. З 1959 року Далай Лама перебуває у вигнанні. Далай-лама XIV живе в резиденції Дхармасала в Північній Індії. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Коронавірус: Далай-лама вакцинувався Covishield

Коронавірус: Далай-лама вакцинувався Covishield 06.03.2021

Духовний лідер тибетців Далай-лама вакцинувався від коронавірусу виробленою в Індії вакциною Covishield, яка використовується також в Україні.

Далай-лама вчив єврочиновників боротися зі спекою (15.09.2016) 15.09.2016

Щоби ефективно працювати, слід тримати голову холодною, вважає Далай-лама. Колегам з ЄС він показав, як цього досягти.

DW Новини за 100 секунд (28.06.2016) 28.06.2016

Лідери ЄС зустрічаються на дводенний кризовий саміт ЄС. Standard&Poor's та Fitch знизили кредитний рейтинг Великобританії. Volkswagen заплатить 15 мільярдів доларів для залагодження “дизельного сакандалу”.

Геофактор коротко: 6.07.2015 15:00 (Київ) 06.07.2015

Позачерговий саміт ЄС. Відставка Варуфакіса. День народження Далай-лами.
Лауреати Нобелівської премії миру закликали до припинення насильства в Україні

Лауреати Нобелівської премії миру закликали до припинення насильства в Україні 10.08.2014

Низка лауреатів Нобелівської премії миру закликали Росію, Україну, США та ЄС припинити військове протистояння в Україні. Серед них Далай-лама та екс-президент Польщі Лех Валенса.
Випускник Гарварду змінить Далай-ламу на чолі тибетців

Випускник Гарварду змінить Далай-ламу на чолі тибетців 27.04.2011

Після того, як духовний і політичний лідер тибетського народу Далай-лама подав у відставку з політичної посади, тибетці у вигнанні обрали нового прем’єр-міністра. Ним став 42-річний юрист із елітною освітою.
Далай Ламу приймають у Білому домі

Далай Ламу приймають у Білому домі 18.02.2010

Тибетський духовний лідер Далай Лама прибув з візитом до Вашингтона. Програмою його перебування у США передбачені зустрічі з американським президентом і держсекретарем.
Далай-лама: У Китаї ніхто не говорить про марксизм

Далай-лама: "У Китаї ніхто не говорить про марксизм" 03.08.2009

Духовий лідер тибетців Далай-лама вже кілька днів перебуває в Німеччині. Він дає буддистські настанови на стадіоні у Франкфурті. 74-річний "звичайний монах", як він себе називає, дав інтерв’ю "Німецькій хвилі".
Далай Лама отримує «Відзнаку німецьких медіа»

Далай Лама отримує «Відзнаку німецьких медіа» 10.02.2009

У Баден-Бадені сьогодні відбувається щорічна церемонія нагородження «Відзнакою німецьких медіа». Її отримає духовний лідер Тибету Далай Лама. Експерти застерігають від перебільшеного захоплення його особою у Європі.
Далай Лама виступив у Європарламенті

Далай Лама виступив у Європарламенті 04.12.2008

45 депутатів Європарламенту проводять голодування на знак протесту проти політики Китаю у Тибеті.
Духовний лідер тибетців їде до Німеччини

Духовний лідер тибетців їде до Німеччини 13.05.2008

Улюбленець німців – Далай Лама знову збирається до Німеччини. Утім, на відміну від попередніх візитів, цього разу німецькі політики набагато більш обережні у демонстрації своїх симпатій.
Ціна запрошення. Далай Лама завітав до Анґели Меркель.

Ціна запрошення. Далай Лама завітав до Анґели Меркель. 23.09.2007

Федеральний канцлер Німеччини все таки вирішила провести зустріч із духовним лідером Тибету Далай Ламою. Китай же, який весь час вимагав її скасувати, почав виконувати свої погрози.