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Давід Сакварелідзе

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "Давід Сакварелідзе".

Давід Сакварелідзе є грузинським правником. 2015 року його запросили в Україну з метою допомогти в реформування правоохоронних органів. Необхідний досвід він зібрав під час своєї професійної діяльності в Грузії, де пройшов шлях від фахівця з правової експертизи в міністерстві юстиції Грузії до заступника головного прокурора. Сакварелідзе брав активну участь у реформуванні системи правоохоронних органів Грузії. В Україні Сакварелідзе рік пропрацював на посаді заступника генерального прокурора України та півроку був за сумісництвом прокурором Одеської області. Давід Сакварелідзе є членом політради партії "Рух нових сил", заснованої Міхеілом Саакашвілі. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Протест у Києві: пікет під ГПУ та вимоги до влади

Протест у Києві: пікет під ГПУ та вимоги до влади 10.12.2017

Протестувальники приходили до будівель ізолятора, де сидить Саакашвілі, та ГПУ. Владі висунули чотири вимоги.
Чи стала за рік Одеса вітриною реформ?

Чи стала за рік Одеса "вітриною реформ"? 30.05.2016

Наприкінці травня минає рік від моменту призначення Міхеіла Саакашвілі на посаду губернатора Одеської області. Чи вдалося йому за цей час провести у регіоні відчутні реформи - у матеріалі DW.

DW Новини за 100 секунд (29.03.2016) 29.03.2016

Рада відправила генпрокурора Шокіна у відставку. Захоплення єгипетського авіалайнера. Кремль хоче обміняти Савченко на росіян, ув'язнених в США.
Шокін звільнив Сакварелідзе з прокуратури

Шокін звільнив Сакварелідзе з прокуратури 29.03.2016

Заступника генерального прокурора України Давіда Сакварелідзе звільнено з органів прокуратури згідно з наказом Віктора Шокіна.
Діамантовий тест для прокуратури

"Діамантовий тест" для прокуратури 25.03.2016

Справа "діамантових прокурорів" - лакмусовий папірець, який має показати, чи готова прокуратура до самоочищення від корупції, кажуть активісти, які прийшли під стіни ГПУ.
Реформа прокуратури близька до провалу

Реформа прокуратури близька до провалу 15.10.2015

Реформа прокуратури лише почалася, а експерти вже називають її провальною. Чому - розбиралась кореспондент DW.
Порошенко в США похвалив унікальну співпрацю Шокіна і Сакварелідзе

Порошенко в США похвалив "унікальну співпрацю" Шокіна і Сакварелідзе 30.09.2015

В ході свого виступу в Колумбійському університеті Петро Порошенко розповів про реформи в Україні та за яких умов він би пішов з посади як "найщасливіша людина".
Шокін призначив Сакварелідзе новим прокурором Одещини

Шокін призначив Сакварелідзе новим прокурором Одещини 16.09.2015

Генеральний прокурор України Віктор Шокін представив нового прокурора Одещини - Давіда Сакварелідзе.
А Facebook його знає: блог-пости українського уряду

А Facebook його знає: блог-пости українського уряду 10.08.2015

На офіційних акаунтах міністерств у Facebook та Twitter в українців часто питають думку щодо того чи іншого законопроекту. Урядовці вважають це елементом демократії. Соціологи називають це "піаром і дурницею".
Реформи в Україні: Як на відкритому конкурсі обирають місцевих прокурорів

Реформи в Україні: Як на відкритому конкурсі обирають місцевих прокурорів 25.07.2015

Наприкінці року в Україні почнуть працювати 700 місцевих прокурорів, яких відберуть на відкритому конкурсі. Вакантні посади, обіцяють в ГПУ, займуть лише ті, хто готовий ламати стару корумповану систему. Репортаж DW.
Конфлікт всередині ГПУ: Чи вдасться домогтися покарання VIP-корупціонерів

Конфлікт всередині ГПУ: Чи вдасться домогтися покарання VIP-корупціонерів 15.07.2015

Після резозансних затримань прокурорів-високопосадовців за підозрою в корупції оголився конфлікт всередині ГПУ. Генпрокурора Шокіна закликають звільнити двох своїх заступників.
Реформа прокуратури за грузинським сценарієм: суттєві скорочення і зарплата в тисячу євро

Реформа прокуратури за грузинським сценарієм: суттєві скорочення і зарплата в тисячу євро 20.04.2015

Реформу прокуратури за грузинським сценарієм з урахуванням українських реалій обіцяє заступник генпрокурора України Давід Сакварелідзе. DW поспілкувалася з українцем грузинського походження.