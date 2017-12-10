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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "Давід Сакварелідзе".
Давід Сакварелідзе є грузинським правником. 2015 року його запросили в Україну з метою допомогти в реформування правоохоронних органів. Необхідний досвід він зібрав під час своєї професійної діяльності в Грузії, де пройшов шлях від фахівця з правової експертизи в міністерстві юстиції Грузії до заступника головного прокурора. Сакварелідзе брав активну участь у реформуванні системи правоохоронних органів Грузії. В Україні Сакварелідзе рік пропрацював на посаді заступника генерального прокурора України та півроку був за сумісництвом прокурором Одеської області. Давід Сакварелідзе є членом політради партії "Рух нових сил", заснованої Міхеілом Саакашвілі. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Наприкінці року в Україні почнуть працювати 700 місцевих прокурорів, яких відберуть на відкритому конкурсі. Вакантні посади, обіцяють в ГПУ, займуть лише ті, хто готовий ламати стару корумповану систему. Репортаж DW.