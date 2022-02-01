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Гірнича промисловість

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "гірнича промисловість".

Під гірничою промисловістю розуміють комплекс галузей важкої промисловості, які спеціалізуються на розвідуванні родовищ, видобуванні з надр Землі та збагаченні корисних копалин. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У компанії Метінвест Ахметова заявили про обшуки

У компанії "Метінвест" Ахметова заявили про обшуки 01.02.2022

На підприємствах "Метінвесту" Ріната Ахметова в Кривому Розі обшуки, які нібито пов'язані з податковими порушеннями компанії.
Прорив греблі в Бразилії: товщина грязьової суміші сягає 15 метрів

Прорив греблі в Бразилії: товщина грязьової суміші сягає 15 метрів 28.01.2019

Після прориву греблі на шахті на південному сході Бразилії у рятувальників майже не залишилось надії ще знайти когось живим. Сотні людей досі вважаються зниклими безвісти. Трагедія сталася в п'ятницю, 25 січня.
Кінець епохи вугілля: остання німецька шахта (відео)

Кінець епохи вугілля: остання німецька шахта (відео) 12.12.2018

Німці більше не видобуватимуть кам'яне вугілля. Це неекологічно і дорого. Дешевше просто імпортувати з Росії, Туреччини та Колумбії. Для німецьких гірників закриття останньої шахти - дуже емоційний момент.

Закриття останньої шахти у Німеччині: емоційне прощання гірників (11.12.2018) 11.12.2018

У Німеччині закінчується ціла епоха - німці більше не видобуватимуть кам'яне вугілля. Це занадто дорого. Дешевше просто імпортувати з Росії, Туреччини та Колумбії. Для німецьких гірників закриття останньої шахти - надзвичайно емоційний момент. Ось, як вони прощалися з гірничою справою.

Spiegel: Україна втрачає мільярди через податкові схеми

Spiegel: Україна втрачає мільярди через податкові схеми 23.09.2018

Україна щороку втрачає до 750 мільйонів євро податків через сумнівні схеми ухиляння від податків, повідомило німецьке видання Der Spiegel.
Знищення іммератського собору

Знищення іммератського "собору" 10.01.2018

З-під села Іммерат мають видобувати буре вугілля, тому село разом з його так званим "собором" - церквою доби ґрюндерства - руйнують. Громадяни виступали проти, але енергокомпанія RWE думку не змінила.

У Росії зносять буддистський монастир (01.03.2017) 01.03.2017

Російські буддисти на Уралі непокояться за свій монастир. Металургійний концерн хоче потіснити їх, аби видобувати на горі Качканар залізну руду.

"Долина сліз": як животіють румунські шахтарі 01.04.2013

Ідилія долини річки Жіу в румунських Карпатах оманлива. У колись квітучому вуглевидобувному регіоні панують злидні та безробіття. За п'ять років тут закриють останню шахту.