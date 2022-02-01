Гірнича промисловість

Закриття останньої шахти у Німеччині: емоційне прощання гірників (11.12.2018)

У Німеччині закінчується ціла епоха - німці більше не видобуватимуть кам'яне вугілля. Це занадто дорого. Дешевше просто імпортувати з Росії, Туреччини та Колумбії. Для німецьких гірників закриття останньої шахти - надзвичайно емоційний момент. Ось, як вони прощалися з гірничою справою.