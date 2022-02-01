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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "гірнича промисловість".
Під гірничою промисловістю розуміють комплекс галузей важкої промисловості, які спеціалізуються на розвідуванні родовищ, видобуванні з надр Землі та збагаченні корисних копалин. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
У Німеччині закінчується ціла епоха - німці більше не видобуватимуть кам'яне вугілля. Це занадто дорого. Дешевше просто імпортувати з Росії, Туреччини та Колумбії. Для німецьких гірників закриття останньої шахти - надзвичайно емоційний момент. Ось, як вони прощалися з гірничою справою.