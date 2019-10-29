"Гідну зарплату". Тисячі вчителів вийшли на акцію протесту в Києві

Поки школярі відпочивають на осінніх канікулах, українські освітяни зібралися у центрі Києві на акцію протесту. Велелюдна колона під гаслами "Гідну зарплату" й "Ні безглуздим реформам в освіті" пройшлася у вівторок, 29 жовтня, вулицею Михайла Грушевського в напрямку Верховної Ради. "Тут точно буде кілька тисяч", - припустив один з поліцейських на прохання кореспондента DW оцінити кількість учасників демонстрації. За даними організаторів, участь в акції взяли близько 20 тисяч осіб з різних регіонів України.

Серед демонстрантів - Богдан Дудяк, учитель історії з Києва. "Ми вийшли на цю акцію у зв'язку з тим, що розробляються зміни щодо оплати праці, відповідно до яких передбачається зняти надбавки за класне керівництво, перевірку зошитів і вислугу років.

Учитель історії Богдан Дудяк

Якщо це ухвалять, наша зарплата буде набагато гіршою, ніж зараз є", - висловлює свої побоювання чоловік. За словами цього вчителя, зараз він отримує, враховуючи надбавку за вислугу років, приблизно дев'ять тисяч гривень щомісяця.

Скептичні настрої серед освітян

Можливого зменшення виплат остерігаються майже всі учасники акції, з якими вдалося поспілкуватися кореспонденту DW. Освітяни не вірять у те, що найближчим часом їм суттєво підвищать зарплати, а от ідей, які ускладнять їм роботу - більш, ніж достатньо, кажуть вони.

26-річна Єлизавета Касрадзе викладає англійську мову та є вихователькою групи подовженого дня у столичній школі. Каже, що за шість років роботи на собі відчула всі плюси й мінуси професії вчителя. "Дуже важко працювати. Нам хочуть додати години роботи, забрати надбавки. Тоді ми будемо по три тисячі взагалі отримувати. Як жити на такі гроші?", - обурюється молода вчителька.

Єлизавета Касрадзе викладає англійську

Поки Єлизавета скаржиться на життя, з гучномовця лунає пісня Святослава Вакарчука "Все буде добре". Саме його фракція "Голос" є ініціатором поправок до прийнятого в першому читанні законопроєкту "Про повну загальну середню освіту".

Відміна надбавок, сертифікація та контракт для пенсіонерів

Серед іншого депутати пропонують скасувати доплати за окремі види педагогічної роботи, наукові ступені та вчені звання, надбавки за вислугу років. Також йдеться про обов'язкову сертифікацію для всіх педагогічних працівників, запровадження 40-годинного робочого тижня і переведення учителів-пенсіонерів на строковий трудовий договір від одного до трьох років.

Саме проти цих новацій виступили організатори акції. Політикам також нагадали про обіцяні чотири тисячі доларів, які обіцяли в "Слузі народу" напередодні виборів. З облаштованої біля Верховної Ради сцени вчителі та представники профспілок закликали не погіршувати умови вчителям та "не заганяти їх у глухий кут".

"Голос": зміна структури зарплати, але не її обсягу

Депутатка з фракції "Голосу" Інна Совсун у розмові з DW пояснила, що запропоновані правки до проєкту змінюють структуру зарплати вчителя, але аж ніяк не її обсяг.

Святослав Вакарчук вийшов до освітян

"Головна мета фракції "Голос" і тих правок, які ми подавали, це зробити зрозумілу, прозору, мотиваційну систему оплати праці вчителів, гарантуючи при цьому, що ця оплата буде високою і водночас буде мотивувати вчителів працювати якісно і не зарегульовуватиме їхню роботу", - каже Совсун.

За словами депутатки, зараз середня зарплата українського вчителя становить 7300 гривень. Натомість, якби вказані правки були втілені, ця сума, на її переконання, зросла би від 8,5 до 18 тисяч гривень. "Ми просто пропонуємо розмежувати, де є вчительські обов'язки, а де є інший вид роботи", - каже Совсун.

МОН за реформування системи оплати вчителів

У міністерстві освіти і науки України (МОН) погоджуються, що система оплати праці педагогів потребує реформування. "Ненормальна ситуація, коли надбавки за своєю вагою у заробітній платі вчителів можуть переважати над посадовим окладом. Це робить учителів вразливими до зловживань з боку місцевої влади та адміністрації шкіл", - цитує профільного міністра Ганну Новосад пресслужба відомства.

У МОН виступають за те, щоб зменшити кількість надбавок "але лише за рахунок їхнього внесення в посадовий оклад, від якого буде розраховуватися все подальше зростання заробітної плати". Наразі освітянам обіцяють звернути увагу на всі їхні пропозиції.

Зменшення видатків на освіту

Тим часом до мітингувальників перед Верховною Радою звернувся лідер "Голосу" Святослав Вакарчук, якого натовп зустрів викриками "Ганьба!". У відповідь народний депутат запевнив, що його політсила ніколи не піде проти вчителів і запропоновані правки не несуть жодних загроз. Натомість він розкритикував, чому правляча партія не заклала в держбюджеті на наступний рік підвищення зарплат учителям. Суперечку навколо цього питання Вакарчук розгорнув прямо на сцені з головою комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергієм Бабаком ("Слуга народу"). Бабак запевнив, що у парламентському комітеті окремо розглянуть кожну правку до закону.

Говорити про підвищення зарплат учителям немає сенсу без перегляду бюджету, вважають у Профспілці працівників освіти і науки України. Там зауважують, щозагальний обсяг видатків на освіту на наступний рік буде скорочено. Замість передбачених законом не менше семи відсотків ВВП у Держбюджеті-2020 закладено 5,6 відсотка. "Можна скасувати надбавки й доплати, але варто збільшити посадовий оклад. Але щоб у вчителів збільшилася зарплата, по-перше, треба збільшити видатки на освіту", - говорить DW заступник голови профспілки Сергій Романюк.

Але, як визнав Сергій Бабак зі "Слуги народу", додаткових мільярдів на освіту в держави не знайдеться. Поправки ж до законопроєкту розглядатимуть у профільному Комітеті ВРУ уже наступного тижня.