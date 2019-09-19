 Гутерріш анонсував створення конституційного комітету Сирії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.09.2019

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Новини

Гутерріш анонсував створення конституційного комітету Сирії

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що розраховує на старт роботи сирійського конституційного комітету в найближчі тижні.

Генсек ООН Антоніу Гутерріш

Генсек ООН Антоніу Гутерріш розраховує на швидкий старт роботи сирійського конституційного комітету

Сирійський конституційний комітет має розпочати свою роботу найближчими тижнями, заявив у понеділок, 23 вересня, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

Генсек ООН назвав комітет "надійним, збалансованим та інклюзивним" і висловив упевненість, що цей комітет "може і має бути початком політичного шляху виходу з трагедії", якою є війна у Сирії. Одним із завдань цього комітету є створення проєкту нової конституції для Сирії, яка роками страждає від громадянської війни.

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"Запуск і робота конституційного комітету повинні супроводжуватися конкретними діями з метою побудови довіри", - цитує Гутерріша агенція АР.

Пізніше верховна представниця ЄС з безпекової та зовнішньої політики Федеріка Могеріні підтримала створення цього комітету та назвала цю подію "довгоочікуваною новиною". За її словами, очікуване перше засідання конституційного комітету зможе "послужити початком процесу, який в кінцевому підсумку приведе до миру", наводить її цитату агентство "Інтерфакс".

Створення сирійського конституційного комітету планувалося ще із січня 2018 року. Однак сторонам знадобилося близько 20 місяців для досягнення домовленостей щодо складу його учасників, зокрема списку експертів, незалежних представників та лідерів на місцях. Скласти цей список мали в ООН, але вибір його учасників зіткнувся із запереченнями, у більшості випадків, з боку представників президента Сирії Башара Асада. 

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