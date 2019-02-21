Гурт Freedom-jazz відмовився від участі в "Євробаченні-2019"

Гурт Freedom-jazz girls band, котрий посів друге місце в українському національному відборі на пісенний конкурс "Євробачення-2019", у вівторок, 26 лютого, відмовився від подальшої участі в змаганні. "Щойно ми отримали дзвінок із НСТУ (Національна суспільна телерадіокомпанія України. - Ред.) і хочемо повідомити, що відмовляємося від участі в "Євробаченні-2019", - йдеться в повідомленні гурту на сторінці в соцмережі Facebook.

При цьому учасники гурту подякували своїм шанувальникам за підтримку під час національного відбору. "Ми дуже щасливі, що ви допомогли посісти нам 2-е місце національного відбору "Євробачення-2019"! Наша головна перемога - це ви! Для вас ми експериментуємо, пишемо пісні, робимо неймовірні постановки і займаємося мистецтвом. Можливо, колись ми ще раз спробуємо свої сили в національному відборі", - повідомили Freedom-jazz. Утім, причини свого рішення у гурті не назвали.

Нагадаємо, що 23 лютого в українському національному відборі на "Євробачення-2019" перемогла співачка Mаruv. Та коли стало відомо, що у співачки заплановані концерти в Росії, НСТУ внесла в контракт про учать у конкурсі пункт про тимчасову заборону концернтої діяльності в Росії. 25 лютого НСТУ оголосила, що компанія і Maruv не знайшли спільного рішення і не підписали договір про участь виконавиці у "Євробаченні".