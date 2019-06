Гумор та сатира на німецькій залізниці: кумедні оголошення співробітників Deutsche Bahn

Чимало провідників та машиністів німецьких поїздів, а також співробітники вокзальних диспетчерських могли б сміливо йти працювати гумористами і сатириками.

Співробітники німецьких залізничних компаній, яким за службовим обов'язком доручено робити оголошення для пасажирів — провідники, машиністи, диспетчери, нерідко проявляють при цьому свій веселий характер, демонструють гумор, а також приємно дивують самоіронією і сарказмом. Стосується це персоналу не тільки концерну Deutsche Bahn, а й інших транспортних фірм, що працюютьв Німеччині.

Уже багато років такі дорожні перли, які надсилають численні добровольці, збирає німецький журналіст Марк Крюґер (Marc Krüger). Цитати голосових оголошень і фотографії різних незвичайних написів на інформаційних табло публікують в соціальних мережах (www.facebook.com/BahnAnsagen, twitter.com/BahnAnsagen) та навіть були видані кілька років тому у книжці "Машиніст запізнився на потяг: курйозні оголошення на залізниці"("Der Lokführer hat den Zug verpasst: Kuriose Bahnansagen").

Ми вибрали і переклали (не завжди дослівно!) 25 прикладів такого залізничного фольклору, додавши оригінальні цитати німецькою.

Швидкісний німецький потяг ICE

1.

Знайдено мобільний телефон. Можете забрати в службовому купе, але не приходьте всі одразу!

Wir haben ein Handy gefunden. Bitte in unserem Dienstabteil abholen. Aber jetzt nicht alle kommen!

2.

Будь ласка, яким би практичним це не здавалося, але не запихайте дітей на багажні полиці.

Wir bitten Sie - egal, wie praktisch es ist - keine Kinder in den Gepäckablagen unterzubringen!

3.

Бажаю всім школярам веселих канікул, і не переживайте за оцінки. У мене була одиниця з математики, а зараз я маю право водити потяг!

Ich wünsche allen Schülern tolle Ferien. Wegen der Zeugnisse: Ich hatte eine 5 in Mathe und darf jetzt Zug fahren!

4.

Оголошення про причини затримки відправлення:

На колію вибігла собака, слідом за нею побігла її власниця, а тепер за ними біжать поліцейські.

Ein Hund ist ins Gleis gelaufen, das Frauchen ist hinterhergelaufen - und nun läuft auch noch die Bundespolizei hinterher.

5.

Будь ласка, не забудьте залишити ваші цінні речі! Мені потрібні новий мобільний телефон та електронна книжка.

Bitte vergessen Sie nicht, ihre Wertgegenstände liegen zu lassen! Ich suche noch ein neues Handy und einen E-Bookreader.

6.

Безбілетники в туалетах, видихніть з полегшенням! Сьогодні в нашому складі немає кондуктора.

Heute fahren wir ohne Fahrbegleiter, das heißt: Die ganzen Schwarzfahrer auf dem Klo können ausatmen.

7.

Всім, хто блокує двері: дістали мобільні і гуглимо "фотоелектричний сенсор"!

So, alle Türblockierer jetzt mal Handy raus und "Lichtschranke" googeln!

8.

Це лише один маленький крок для всіх, хто стоїть біля дверей і закриває сенсор, але гігантський стрибок для подальшого просування нашої електрички.

Es ist nur ein kleiner Schritt für alle, die in der Lichtschranke stehen. Aber es wäre ein großer Schritt für die Weiterfahrt dieser S-Bahn.

9.

Після різкого гальмування:

Прошу вибачення, тільки що отримав есемеску, що стану батьком.

Sorry, ich habe gerade eine SMS bekommen, dass ich Vater werde.

Перевірка квитків у регіональному потязі в Німеччині

10.

Кондуктор - пасажиру, який пред'явив електронний квиток на телефоні:

Може, ви спочатку хочете прочитати повідомлення від Жасмін на Тіндері?

Wollen Sie erst mal die Tinder-Nachricht von Jasmin lesen?

11.

Прохання до бригади потяга: відкрийте ще раз двері - впустіть машиніста.

An das Zugpersonal: Bitte die Türen noch einmal öffnen, damit der Zugführer einsteigen kann!

12.

Потяг нашого машиніста скасували, він зараз добирається на таксі.

Der Zug des Lokführers ist ausgefallen. Er kommt jetzt mit dem Taxi.

13.

Це потяг далекого прямування InterCity. Квитки на приміські поїзди, в кіно і в асоціацію рибалок-любителів тут недійсні.

Dies ist ein IC. Nahverkehrs-Fahrscheine, Kinokarten und Angelscheine haben bei uns keine Gültigkeit!

14.

Заборона на куріння також поширюється на вживання канабісу. Завершуйте, інакше доведеться викликати сюди ще кілька пасажирів!

Auch der Konsum von Cannabis fällt unters Rauchverbot. Aufhören, sonst bestelle ich ein paar zusätzliche Fahrgäste!

15.

Потяг прибуває за розкладом. Якщо бажаєте, можу відкрити двері з п'ятихвилинним запізненням, щоб не псувати наш імідж.

Der Zug ist pünktlich. Wenn Sie möchten, öffne ich die Türen mit 5 min Verspätung, um unseren Ruf nicht zu beschädigen.

16.

Шановні пасажири, сьогодні за ваші гроші ви отримаєте додаткові двадцять хвилин в дорозі.

Sehr geehrte Reisende, heute bekommen Sie für Ihr Geld 20 Minuten mehr Fahrzeit geboten.

17.

Через повороти їздити на велосипедах в поїзді заборонено, зокрема і на чотириколісних.

Wegen der Kurven ist das Fahrradfahren im Zug verboten. Auch mit Stützrädern!

18.

Будь ласка, заберіть сумки з крісел. У нашому поїзді можна зав'язати нові знайомства - ймовірно, навіть швидше, ніж на сайті (пошуку партнерів - Ред.) Parship.

Bitte nehmen Sie Ihre Taschen von den Sitzen. Man kann hier sogar neue Leute kennenlernen - vielleicht sogar schneller als bei Parship.

19.

Незабаром ми прибудемо до кінцевого пункту призначення - вокзалу Мюнхена. Прохання всім пасажирам покинути потяг, інакше вас помиють.

In Kürze erreichen wir unseren Endbahnhof in München. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Ansonsten werden Sie gewaschen.

Вокзал Франкфурта-на-Майні

20.

У Дюссельдорфі ви можете продовжити шлях на потягах ближнього і далекого прямування або піти пішки в усіх напрямках.

In Düsseldorf haben Sie Anschluss an den Fern- und Regionalverkehr - und zu Fuß in alle Richtungen!

21.

Шановні пані та панове, в цьому поїзді немає придатного для використання туалету, так що відмовтесь, будь ласка, під час поїздки від пиття!

Sehr geehrte Damen und Herren, dieser Zug verfügt über kein funktionierendes WC. Bitte Stellen Sie Ihr Trinken ein!

22.

А зараз - службове оголошення для колеги в хвості поїзда. Говорить твоя кава. Я стою в купе провідників. З (поки що) гарячим привітом, я і колеги чекаємо.

Hier noch eine dienstliche Durchsage für die Kollegin am Zugschluss: Hier spricht dein Kaffee. Ich stehe im Dienstzimmer und bin noch warm. Die Kollegen und ich, wir warten.

23.

Увага, до нас звернулася молода жінка, яка дуже мило розмовляла в дорозі з чоловіком у дев'ятому вагоні, який допоміг з валізою. Якщо йому було так само приємно, він може зайти до провідників за номером її мобільного телефону.

Eine junge Dame hat das Zugpersonal angesprochen. Sie habe sich gut mit einem Mann in Wagen 9 unterhalten, der ihr auch mit dem Koffer geholfen habe. Falls es diesem auch so gegangen sei: ihre Handynummer könne er abholen.

24.

Повідомлення для молодого хлопця в першому вагоні: припиніть розмовляти по мобільному телефону. Ви заважаєте машиністу зосередитися.

An den jungen Mann im ersten Wagen: Hören Sie bitte auf zu telefonieren oder werden Sie leiser! Der Lokführer kann sich nicht konzentrieren.

25.

Бажаю вам приємної поїздки. На відміну від мене, у більшості з вас сьогодні вихідний, а це значить в таку прекрасну погоду - відриватись з пивом і шашличком!

Ich wünsche Ihnen eine gute Fahrt! Die meisten von Ihnen haben ja im Gegensatz zu mir frei. Das Wetter ist gut. Ich sag mal: Grillen, chillen, Kiste killen.