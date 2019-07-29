Гуманітарій в Німеччині - не вирок

Гуманітарні науки вивчають приблизно 12 відсотків від всіх студентів німецьких вишів. Вони на третьому місці за популярністю. Разом з тим, проблеми гуманітаріїв на ринку праці в Німеччині - не секрет. Втім, як з'ясував Інститут німецької економіки, насправді не все так погано.

Де більше гуманітаріїв

Дослідники порівняли ситуацію гуманітаріїв з тією, в якій опинилися інші фахівці із вищою освітою. Дійсно, частка безробітних серед тих, хто вивчав філософію, історію, лінгвістику, релігію, етнологію або журналістику, була майже вдвічі більшою. У німецьких компаніях переважають випускники факультетів права, економіки, соціології та інженерної справи. Слід зазначити, що соціологів, політологів та економістів в Німеччині не вважають гуманітаріями, називаючи ці сфери загальною назвою соціальні науки. Втім, навіть у німецькому розумінні поняття гуманітарні науки, про проблематичне становище гуманітаріїв на ринку праці не може бути й мови, - підкреслює керівник опублікованого на початку вересня дослідження Крістіане Конеґен-Ґреньєр (Christiane Konegen-Grenier).

Велика кількість гуманітаріїв знаходить себе в освітній сфері

Якщо поглянути на загальні показники безробіття по Німеччині незалежно від рівня освіти, то безробіття серед гуманітаріїв не перевищує середніх цифр. Більше половини гуманітаріїв працюють за професіями, де можуть застосувати отримані під час навчання знання. Відмінності за родом діяльності при цьому великі. Головним чином це - робота пов'язана з педагогікою і комунікаціями. Чверть всіх гуманітаріїв (випускників педагогічних факультетів не брали до уваги) присвятили себе вихованню або навчанню інших. Ще чверть виконує роботу, пов'язану зі мовними знаннями. Це фахівці зі зв'язків з громадськістю, співробітники видавництв, журналісти і ті, хто проводять дослідження в сфері гуманітарних наук або займаються перекладацькою діяльністю.

Консалтингом, розвитком персоналу, рекламою, маркетингом або офісною роботою займається майже кожен п'ятий гуманітарій. Сім відсотків пов'язані з торгівлею, закупівлями або туризмом. Стільки ж гуманітаріїв серед персоналу, залученого до виробництва, будівництва, транспорту і логістики або сільського господарства. Є й ті, хто влаштувалися в сферах охорони здоров'я, фінансових послуг, природних наук та IT - щоправда, таких дуже мало.

Причину такої гнучкості при працевлаштуванні дослідники пояснюють невеликою кількістю оголошень про вакансії, які адресовані безпосередньо фахівцям з гуманітарною освітою.

Робота не за фахом

Таксист зі ступенем доктора з філософії - це лише стереотип, такі випадки - здебільшого виняток. Більше половини гуманітаріїв займаються діяльністю, яка передбачає високий рівень кваліфікації, тобто, наприклад, наявність диплома магістра. Ще 20 відсотків виконують роботу, для якої досить диплома бакалавра. Тільки чверть гуманітаріїв займається низькокваліфікованою для їхньої освіти працею. Серед тих, хто захистив дисертацію, таких лише шість відсотків. Більш того - у кандидатів зі ступенем набагато краще шанси знайти роботу відповідного рівня.

Чим тісніше діяльність пов'язана з вивченими в вузі предметами, тим частіше гуманітаріїв беруть на більш складну роботу. У сферах, далеких від гуманітарних наук, роботу нижчого рівня виконує третину гуманітаріїв. З десяти бакалаврів лише четверо виконують роботу, що вимагає високого рівня освіти, а кожен третій знаходиться на посаді, для якої не потрібно було отримувати диплом.

Грають роль вік і стать. Висококваліфікованою працею займаються 70 відсотків фахівців у віці 45 років і старше, серед гуманітаріїв молодший таких половина. У жінок шанси отримати посаду для висококваліфікованих фахівців гірше, ніж у чоловіків.

Кар'єра і зарплата

Кожен сьомий гуманітарій займає керівну посаду, серед інших фахівців - кожен п'ятий. До того ж, чим молодший гуманітарій, тим гірше у нього шанси на початку шляху зробити кар'єру.

Доктори філософії, що масово змушені працювати таксистами - це стереотип

Що стосується зарплати гуманітаріїв, то в середньому вона нижче, ніж у інших фахівців: від 2000 до 4000 тисяч євро чистими на місяць отримують 44 відсотки гуманітаріїв і 52 відсотки фахівців інших напрямків, а до 2000 євро - кожен другий і кожен третій відповідно. Це, правда, частково пояснюють тим, що серед гуманітаріїв більше жінок, вони частіше працюють не на повну ставку і не так часто досягають високих позицій. Загалом, у магістра зарплата вище, ніж у бакалавра. Ступінь кандидата, як і досвід роботи, покращують доходи.

Як підвищити свої шанси на ринку праці

Шанси на ринку праці дослідники з Інституту німецької економки пов'язують із дигіталізацією. Крістіане Конеґен-Ґреньєр зазначає, що у гуманітаріїв найбільше можливостей в сфері економіки. Сьогодні ці фахівці працюють в кожній четвертій німецької компанії. Підприємства шукають співробітників, здатних швидко освоювати нові теми і завдання. Перевагою на ринку праці може бути і здатність до спілкування і співпраці з іншими - ці "м'які навички" вже зараз на першому місці за важливістю. Але щоб повною мірою використовувати свої компетенції, вона радить гуманітаріям підвищувати свою цифрову грамотність.

Крім загального уявлення про захист та безпеку даних потрібне вміння працювати з мобільними пристроями, інтернетом, соцмережами, спеціалізованими програмами або цифровими базами. Не зайвими будуть і базові знання статистики.