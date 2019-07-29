 Гуманітарій в Німеччині - не вирок | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 09.09.2019

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Культура й стиль життя

Гуманітарій в Німеччині - не вирок

Де працюють германісти, історики і філософи у Німеччині та у кого більше зарплата й шанси зробити кар'єру? Нове дослідження дає відповіді.

Кандидатка на посаду під час співбесіди для працвлаштування

У Німеччині трудові перспективи не сильно відрізняються від решти спеціальностей

Гуманітарні науки вивчають приблизно 12 відсотків від всіх студентів німецьких вишів. Вони на третьому місці за популярністю. Разом з тим, проблеми гуманітаріїв на ринку праці в Німеччині - не секрет. Втім, як з'ясував Інститут німецької економіки, насправді не все так погано.

Де більше гуманітаріїв

Дослідники порівняли ситуацію гуманітаріїв з тією, в якій опинилися інші фахівці із вищою освітою. Дійсно, частка безробітних серед тих, хто вивчав філософію, історію, лінгвістику, релігію, етнологію або журналістику, була майже вдвічі більшою. У німецьких компаніях переважають випускники факультетів права, економіки, соціології та інженерної справи. Слід зазначити, що соціологів, політологів та економістів в Німеччині не вважають гуманітаріями, називаючи ці сфери загальною назвою соціальні науки. Втім, навіть у німецькому розумінні поняття гуманітарні науки, про проблематичне становище гуманітаріїв на ринку праці не може бути й мови, - підкреслює керівник опублікованого на початку вересня дослідження Крістіане Конеґен-Ґреньєр (Christiane Konegen-Grenier).

Вчителька під час уроку у першому класі

Велика кількість гуманітаріїв знаходить себе в освітній сфері

Якщо поглянути на загальні показники безробіття по Німеччині незалежно від рівня освіти, то безробіття серед гуманітаріїв не перевищує середніх цифр. Більше половини гуманітаріїв працюють за професіями, де можуть застосувати отримані під час навчання знання. Відмінності за родом діяльності при цьому великі. Головним чином це - робота пов'язана з педагогікою і комунікаціями. Чверть всіх гуманітаріїв (випускників педагогічних факультетів не брали до уваги) присвятили себе вихованню або навчанню інших. Ще чверть виконує роботу, пов'язану зі мовними знаннями. Це фахівці зі зв'язків з громадськістю, співробітники видавництв, журналісти і ті, хто проводять дослідження в сфері гуманітарних наук або займаються перекладацькою діяльністю.

Консалтингом, розвитком персоналу, рекламою, маркетингом або офісною роботою займається майже кожен п'ятий гуманітарій. Сім відсотків пов'язані з торгівлею, закупівлями або туризмом. Стільки ж гуманітаріїв серед персоналу, залученого до виробництва, будівництва, транспорту і логістики або сільського господарства. Є й ті, хто влаштувалися в сферах охорони здоров'я, фінансових послуг, природних наук та IT - щоправда, таких дуже мало.

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Причину такої гнучкості при працевлаштуванні дослідники пояснюють невеликою кількістю оголошень про вакансії, які адресовані безпосередньо фахівцям з гуманітарною освітою.

Робота не за фахом

Таксист зі ступенем доктора з філософії - це лише стереотип, такі випадки - здебільшого виняток. Більше половини гуманітаріїв займаються діяльністю, яка передбачає високий рівень кваліфікації, тобто, наприклад, наявність диплома магістра. Ще 20 відсотків виконують роботу, для якої досить диплома бакалавра. Тільки чверть гуманітаріїв займається низькокваліфікованою для їхньої освіти працею. Серед тих, хто захистив дисертацію, таких лише шість відсотків. Більш того - у кандидатів зі ступенем набагато краще шанси знайти роботу відповідного рівня.

Чим тісніше діяльність пов'язана з вивченими в вузі предметами, тим частіше гуманітаріїв беруть на більш складну роботу. У сферах, далеких від гуманітарних наук, роботу нижчого рівня виконує третину гуманітаріїв. З десяти бакалаврів лише четверо виконують роботу, що вимагає високого рівня освіти, а кожен третій знаходиться на посаді, для якої не потрібно було отримувати диплом.

Грають роль вік і стать. Висококваліфікованою працею займаються 70 відсотків фахівців у віці 45 років і старше, серед гуманітаріїв молодший таких половина. У жінок шанси отримати посаду для висококваліфікованих фахівців гірше, ніж у чоловіків.

Кар'єра і зарплата

Кожен сьомий гуманітарій займає керівну посаду, серед інших фахівців - кожен п'ятий. До того ж, чим молодший гуманітарій, тим гірше у нього шанси на початку шляху зробити кар'єру.

Протест водіїв таксі у Берліні

Доктори філософії, що масово змушені працювати таксистами - це стереотип

Що стосується зарплати гуманітаріїв, то в середньому вона нижче, ніж у інших фахівців: від 2000 до 4000 тисяч євро чистими на місяць отримують 44 відсотки гуманітаріїв і 52 відсотки фахівців інших напрямків, а до 2000 євро - кожен другий і кожен третій відповідно. Це, правда, частково пояснюють тим, що серед гуманітаріїв більше жінок, вони частіше працюють не на повну ставку і не так часто досягають високих позицій. Загалом, у магістра зарплата вище, ніж у бакалавра. Ступінь кандидата, як і досвід роботи, покращують доходи.

Як підвищити свої шанси на ринку праці

Шанси на ринку праці дослідники з Інституту німецької економки пов'язують із дигіталізацією. Крістіане Конеґен-Ґреньєр зазначає, що у гуманітаріїв найбільше можливостей в сфері економіки. Сьогодні ці фахівці працюють в кожній четвертій німецької компанії. Підприємства шукають співробітників, здатних швидко освоювати нові теми і завдання. Перевагою на ринку праці може бути і здатність до спілкування і співпраці з іншими - ці "м'які навички" вже зараз на першому місці за важливістю. Але щоб повною мірою використовувати свої компетенції, вона радить гуманітаріям підвищувати свою цифрову грамотність.

Крім загального уявлення про захист та безпеку даних потрібне вміння працювати з мобільними пристроями, інтернетом, соцмережами, спеціалізованими програмами або цифровими базами. Не зайвими будуть і базові знання статистики.

  • Яких спеціалістів бракує на німецькому ринку праці?

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    Професії, вказані у позитивному списку (Positivliste) Федерального агентства з працевлаштування, передбачають наявність початкової або середньої професійної освіти. Іноземці не з ЄС можуть працювати за ними в Німеччині. Яких спеціалістів бракує на німецькому ринку праці?

  • Робота з металом

    Робітничі професії: хто терміново потрібен у Німеччині?

    Робота з металом

    У Німеччині спостерігають дефіцит кадрів у професіях, пов’язаних із металом. Передусім, бракує кваліфікованих робочих із нарізання металу, технологів-монтажників металевих конструкцій, майстрів-зварювальників, механіків-інструментальників

  • Електронна автоматизація

    Робітничі професії: хто терміново потрібен у Німеччині?

    Електронна автоматизація

    Професії, які передбачають роботу з автоматизованими системами управління, також входять у "позитивний список". Слюсар-механік, спеціаліст з електроніки, промисловий технолог - цих спеціалістів німецьким фірмам дозволяють запрошувати з країн, які не входять до складу ЄС.

  • Будівництво

    Робітничі професії: хто терміново потрібен у Німеччині?

    Будівництво

    Через будівельний бум Німеччина активно залучає з-закордону спеціалістів із контролю на будівельних майданчиках, фахівців, які спеціалізуються на укладанні плитки, паркету, мулярів, теслярів, покрівельників, спеціалістів з установки жалюзі тощо.

  • Фахівці із прокладання каналів

    Робітничі професії: хто терміново потрібен у Німеччині?

    Фахівці із прокладання каналів

    Бракує і фахівців з підземних будівельних робіт, будівництва каналів та прокладання тунелів, а також робочих з укладання асфальту та прокладання рейкових шляхів.

  • Сантехніка, опалення, вентиляція

    Робітничі професії: хто терміново потрібен у Німеччині?

    Сантехніка, опалення, вентиляція

    Потрібні спеціалісти з монтажу та експлуатації систем опалення, внутрішніх сантехнічних пристроїв, кондиціонування повітря та вентиляції, технології, які працюють зі системами електронної автоматизації охолоджувальних установок, фахівці, які спеціалізуються на закладанні камінів і печей, бляхарі та водопровідники.

  • Сфера транспорту

    Робітничі професії: хто терміново потрібен у Німеччині?

    Сфера транспорту

    Наявний і дефіцит машиністів та водіїв вантажного транспорту, техніків обслуговування транспортних засобів, спеціалістів із ремонту кузовів, роботі з металевими конструкціями у сфері будівництва вантажних автомобілів, а також механіків-сільгосптехніків.

  • Медицина

    Робітничі професії: хто терміново потрібен у Німеччині?

    Медицина

    Дедалі більше потрібні операційні медсестри, а також середній медичний персонал у сфері надання невідкладної медичної допомоги, інтенсивного догляду, геріатрії, онкології, нефрології, паліативної медицини або реабілітації. Бракує акушерок, фізіотерапевтів та педіатрів, спеціалістів із виготовлення протезно-ортопедичної, реабілітаційної та слухової техніки.

  • Сфера інформаційних комунікацій та IT

    Робітничі професії: хто терміново потрібен у Німеччині?

    Сфера інформаційних комунікацій та IT

    Вакансії у сфері інформаційних та комунікаційних технологій довгий час залишаються незайнятими. Потрібні спеціалісти з електроніки та систем зв'язку, спеціалісти з інформаційних систем, техніки-електрики. Ще одна затребувана професія з позитивного списку - розробники програмного забезпечення.

  • Вимоги до іноземців

    Робітничі професії: хто терміново потрібен у Німеччині?

    Вимоги до іноземців

    Іноземцям не з ЄС, які мають професійно-технічну освіту, працювати в Німеччині можна за дотримання деяких умов. Професія має бути у позитивному списку. Диплом потрібно підтвердити у Німеччині. Шукач також повинен сам знайти роботодавця.

    Автор: Тетяна Вайнман


DW.COM

Робітничі професії: хто терміново потрібен у Німеччині?

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