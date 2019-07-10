Грузія погрожує Україні наслідками у разі призначення Саакашвілі в уряд

Грузія має намір відкликати свого посла в Україні в разі, якщо колишнього грузинського президента, нинішнього голову політичної партії "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі буде призначено віцепрем'єр-міністром Кабінету міністрів України. Таке застереження висловив у п'ятницю, 24 квітня, прем'єр-міністр Грузії Георгі Гахарії, виступаючи перед журналістами.

"Українці - це братній народ для грузинів. Україна - наш стратегічний партнер, і жодні вузькі політичні розрахунки не змінять цього в довгостроковій перспективі. Однак для нас категорично неприйнятно призначення віцепрем'єром когось, хто розшукуваний і засуджений у Грузії, навіть стратегічним партнером. Звісно, за таким кроком піде відповідна реакція з боку Грузії. Ми ще не відкликали посла з України, але якщо це рішення буде ухвалено, то ми відкличемо нашого посла щонайменше для консультацій", - сказав він, цитує інформагенція "Українські новини" з посилання на грузинське видання Georgian Journal.

Загрожує підірвати співпрацю

Із застереженням щодо можливого призначення Саакашвілі виступив і голова парламенту Грузії Арчіл Талаквадзе. "Якщо таке рішення буде ухвалено, гадаю, воно серйозно зашкодить політичній співпраці між нашими країнами. Таке рішення буде для Грузії незрозумілим і неприйнятним", - сказав Талаквадзе журналістам, цитує "Інтерфакс-Україна".

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За словами спікера грузинського парламенту, питання про відкликання грузинського посла з Києва є прерогативою МЗС і уряду Грузії.

МЗС України поки нічого не отримало

Щодо цього міністерство закордонних справ України поки не отримувало від Грузії жодного офіційного попередження про відкликання посла. "Жодного офіційного звернення від грузинської сторони про можливе відкликання посла Грузії МЗС України не отримувало", - відповіла пресслужба на запит "Українських новин".

В українському дипломатичному відомстві також наголосили, що розраховують на подальший розвиток стратегічного партнерства.

"Слуги народу" ще не визначилися

Тим часом за даними голови партії "Слуга народу", першого заступника голови фракції в Раді Олександра Корнієнка, призначення Саакашвілі може відбутися під час позачергового засідання наступного тижня, 27-30 квітня. А депутат від "Слуги народу" Олександр Качура повідомив, що у фракції поки що немає єдиної позиції щодо призначення Саакашвілі.

Нагадаємо, що 21 квітня українські ЗМІ повідомили про те, що Міхеіла Саакашвілі можуть призначити віцепрем'єром із питань реформ. А вже наступного дня цю інформацію підтвердив не тільки сам Саакашвілі, але і в офісі президента України Володимира Зеленського.

У січні 2018 року суд у Грузії заочно засудив Саакашвілі до трьох років в'язниці за зловживання владою.