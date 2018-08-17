Гроші замість пільг на проїзд: як працює монетизація у Моршині

Надавати українцям гроші замість пільг на проїзд в Кабінеті міністрів України вирішили ще в березні цього року. Своєю постановою уряд затвердив порядок надання пільг у готівці на проїзд у транспорті. Але фінансово забезпечити монетизацію в уряді запропонували місцевому самоврядуванню. Оскільки це рішення уряду було ухвалене вже після затвердження місцевих бюджетів, то більшість місцевих органів влади від ідеї відмовилась, мотивуючи відсутністю передбачених на це грошей. Але з'явились і охочі поекспериментувати - у містечку Моршин, що на Львівщині, монетизувати пільги вирішили з серпня.

Курортне місто

Хоча для реформи системи надання пільг Моршин - місто далеко не показове. За кількістю жителів воно трохи більше селища. Тут мешкає лише шість тисяч жителів, серед яких лише 586 пільговиків. При цьому місто є не бідним. Річний бюджет Моршина становить приблизно 80 мільйонів гривень. Моршин є відомим з кінця позаминулого століття бальнеологічним курортом. Сюди попити мінеральної води та прийняти цілющі ванни щороку приїжджає до 40 тисяч відпочивальників. Вони дають роботу не лише місцевим жителям, але і мешканцям навколишніх сіл і навіть районних центрів.

Бювет у Моршині

Саме місто є невеликим, усі найважливіші об'єкти Моршина можна обійти менш як за годину. Через "курортників" у місті є дві зони, де вирує життя: навколо бювету і на головній вулиці, так званій "стометрівці". Перед обідом, коли відпочивальники після процедур приходять до бювету набрати в води, вся вулична торгівля переміщується туди. "Куротникам" пропонують: від саморобних прикрас, трав'яних чаїв, меду, до яблук і слив. А вже після обіду життя міста поволі пересувається на "стометрівку".

Монетизація через конфлікт з перевізником

Через невелику площу міста своїх міських перевезень в Моршині немає, мешканці користуються послугами міжміських перевізників, які проїжджають через їхнє місто. Власне, через непорозуміння з останніми Моршинська міська влада вирішила монетизувати пільги. Як пояснив секретар Моршинської міськради Микола Воєвода, транспортна компанія виставила міській раді за перевезення пільговиків зависоку суму.

"Перевізник вимагав від нас близько двох мільйонів гривень. При цьому він не мав для цього жодних доказів і обґрунтувань такої суми. Тоді ми порахували, що монетизація нам вийде вдвічі дешевшою", - розповів місцевий чиновник. Крім того, за словами Воєводи, перевізник самовільно звужував перелік пільговиків, що посилювало соціальну напругу. "Тому у нас не було виходу: або погоджуватись на умови перевізника, які були для нас неприйнятні, або монетизувати пільги", - пояснює секретар міськради.

Вулична торгівля у Моршині

У Моршинській міськраді визначили, що надаватимуть компенсацію 14 видам пільговиків. При цьому суми будуть нараховувати відповідно до розпорядження голови Львівської облдержадміністрації про затвердження розміру щомісячної готівкової виплати. Згідно з ним мінімальний розмір такої виплати має становити 135 гривень. Для деяких категорій, наприклад, осіб з інвалідністю І групи, або тих, хто має пільги на міжміське перевезення, суми будуть більшими. Також ветерани АТО, родини загиблих в АТО і інваліди по зору після перемовин з обласною владою отримали право і далі безкоштовно їздити в маршрутках.

Загалом, в Моршинській міськраді порахували, що до кінця року оплата монетизації обійдеться їхньому бюджету в 432 тисячі гривень. Щомісяця до 20 числа компенсація проїзду буде надходити кожному пільговику на їхній рахунок. В серпні, за словами Микола Воєводи, виплатили гроші майже всім пільговикам, за винятком кількох, які не подали документи на компенсацію пільг.

Хто задоволений?

Діана Андруневчин - одна з тих, хто таку компенсацію вже отримав. Вона - багатодітна мама, за законом має право на пільговий проїзд. Поки що їй виплатили 270 гривень - це пільги на двох дітей, оскільки найменшій дитині окремого місця ще не потрібно. Жінка каже, що задоволена. "Я й так завжди платила в маршрутках. Водії, зазвичай, не хотіли возити нас безкоштовно. Доводилось платити. Тому ці гроші для мене, справді, непогана допомога", - розповідає жінка. Вона каже, що планує середню доньку возити на гуртки, тому гроші підуть якраз на оплату дороги.

Задоволені монетизацією і перевізники. "Це те, чого ми домагались. Кожен повинен почуватися гідно і мати можливість оплатити проїзд, а не вислуховувати від водія різні нарікання. Ми хочемо, щоб платив кожен пасажир, а влада компенсувала людині проїзд в громадському транспорті", - каже голова Асоціації перевізників Львівщини Іван Велійка.

Пенсіонери - проти

Невдоволені цією реформою звичайні пенсіонери, які жодних пільг не мають. Колись їх возили за півціни, тепер більшість водіїв вимагають повний проїзд. Про це розповідає пенсіонерка пані Любов, яка якраз чекає автобус на зупинці, виглядаючи знайомого водія. "Деякі водії вже нас знають і жаліють, беруть за півціни. Я часто їжджу в Стрий. Тут в Моршині все дуже дорого, в Стрию - значно дешевше. Для мене це - важливо. В мене пенсія - трохи більше 1,5 тисячі гривень. Тому мушу економити. Та й лікарі в Стрию - кращі", - пояснює вона. Жінка дуже боїться, що скоро водії не захочуть йти на жодні поступки.

Але при цьому компенсації пільгового проїзду, якби раптом простим пенсіонерам також запропонували грошову допомогу, не хоче. "Не треба мені цих 135 гривень. Вони мене не врятують. Мені дорога в один бік до Стрия коштуватиме 17 гривень. За 130 гривень я зможу хіба раз в тиждень туди з'їздити. Мені таке не підходить. Краще, щоб дозволяли за півціни", - каже категорично налаштована пенсіонерка.

Перевізники своєю чергою наполягають, що звичайні пенсіонери повинні платити повну вартість. "Згідно з законами України, якими визначаються пільги, звичайні пенсіонери пільг не мають. І поки Кабмін не вніс їх до списку пільговиків, вони повинні платити за проїзд у повному обсязі", - каже Іван Велійка.

В Моршинській міськраді визнають, що для зняття соціального незадоволення кращою є схема, коли гроші перераховуються безпосередньо перевізнику, тоді мешканці зможуть їздити безкоштовно необмежену кількість разів. Але поки розуміння з перевізниками немає, то, за словами Миколи Воєводи, в Моршині до кінця року пільговикам надаватимуть гроші замість пільг.