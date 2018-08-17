 Громадяни Німеччини працюють менше, ніж в середньому по ЄС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.08.2018

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Новини

Громадяни Німеччини працюють менше, ніж в середньому по ЄС

В середньому громадяни Німеччини працюють 34,9 години на тиждень. Серед країн ЄС менше працюють лише жителі Данії та Нідерландів. Загалом середній показник у Євросоюзі - 36,4 години на тиждень.

Німці працюють менше, але продуктивніше

Німці працюють менше, але продуктивніше

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Робоче навантаження на тиждень у Німеччині в 2017 році в середньому становило 34,9 години, що менше за те, скільки люди в середньому працюють у країнах Євросоюзу. Такі дані федеральне міністерство праці країни надало у відповідь на запит фракції Лівих у Бундестазі. Цю інформацію опублікували газети медіаконцерну RND у понеділок, 20 серпня. Міністерство при цьому посилалося на дані Євростату.

В середньому європейці працюють 36,4 години на тиждень. Найменше працюють нідерландці (31,8 години) та датчани (33,8 години). Більше за всіх у ЄС на роботі проводять греки (40,7 години), болгари (40 годин) та поляки (39,4 години). При цьому продуктивність німецьких працівників на 27,2 відсотка вища, ніж в середньому по ЄС. Ще продуктивнішими статистики називають працівників у Люксембурзі, Ірландії та Данії.

Представниця фракції Лівих Джесіка Татті (Jessica Tatti) вважає дані з відповіді міністерства ілюстрацією того, що робітникам варто надавати більше вільного часу для приватного життя, оскільки "зрештою, це всім піде на користь, також і підприємствам". За словами Татті, надмірна кількість робочих годин не лише знижує продуктивність роботи, але і підвищує ризики помилок і нещасних випадків, а в довгостроковій перспективі - викликає в працівників різного роду захворювання.

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