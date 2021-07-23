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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "громадські організації".
Громадські організації - об'єднання громадян за інтересами. Для утворення громадської інтереси, як правило, слугує конкретний політичний, економічний, культурний або, наприклад, екологічний привід. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Війська територіальної оборони - важлива складова безпеки в таких країнах, як Польща та Естонія. Натомість в Україні такі підрозділи, що входять до складу ЗСУ, існують значною мірою завдяки ентузіазму учасників, а проводити військові вишколи допомагають громадські організації. Репортаж DW з тренування.
Заблоковані закупівлі ліків для важкохворих, скорочення бюджетних витрат на лікування орфанних хвороб, операцій за кордоном. Команда ексочільниці МОЗу Уляни Супрун заявляє про зрив реформи медицини. Команда нової міністерки Зоряни Скалецької хоче провести ії аудит. Що думають пацієнти?