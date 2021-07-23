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Громадські організації

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "громадські організації".

Громадські організації - об'єднання громадян за інтересами. Для утворення громадської інтереси, як правило, слугує конкретний політичний, економічний, культурний або, наприклад, екологічний привід. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У Білорусі ліквідували понад 40 громадських організацій

У Білорусі ліквідували понад 40 громадських організацій 23.07.2021

45 громадських організацій ліквідовані рішенням білоруського мін'юсту за один день. Серед них - правозахисні організації, журналістські об'єднання, інформаційно-просвітницькі та освітні організації.
Боєздатний резерв чи гра у війну? Як тренуються бійці тероборони

Боєздатний резерв чи гра у війну? Як тренуються бійці тероборони 11.03.2021

Бійці українських підрозділів тероборони, що входять до ЗСУ, вправляються у військовій справі на закинутих заводах та в лісах. Проводити вишколи їм допомагають громадські організації.

Територіальна оборона: хто тренується захищати Україну (05.03.2021) 05.03.2021

Війська територіальної оборони - важлива складова безпеки в таких країнах, як Польща та Естонія. Натомість в Україні такі підрозділи, що входять до складу ЗСУ, існують значною мірою завдяки ентузіазму учасників, а проводити військові вишколи допомагають громадські організації. Репортаж DW з тренування.
На кордоні Росії і Білорусі затримали трьох членів Відкритої Росії

На кордоні Росії і Білорусі затримали трьох членів "Відкритої Росії" 08.08.2020

Троє членів "Відкритої Росії" прямували до Білорусі для спостереження за президентськими виборами. Їх зняли з рейсового автобуса і затримали без пояснення причин. Серед затриманих голова організації Андрій Пивоваров.
У Франції дядька Башара Асада засудили до 4 років ув'язнення

У Франції дядька Башара Асада засудили до 4 років ув'язнення 17.06.2020

Ріфаата Асада визнали винним у придбанні нерухомості на сто мільйонів євро, які мають незаконне походження. Про злочин заявляли антикорупційні громадські організації.
Право на життя: поборола рак - бореться за донорство органів (відео)

Право на життя: поборола рак - бореться за донорство органів (відео) 14.11.2019

Ірина Заславець переборола рак та пережила трансплантацію кісткового мозку. Її врятували у ФРН. Нині вона керівниця ГО "IDonor". Її мета - створити дієву системи трансплантації органів в Україні. Проект DW #LocalHeroes.

Важкохворі пацієнти як заручники політичних чвар у МОЗ (02.10.2019) 02.10.2019

Заблоковані закупівлі ліків для важкохворих, скорочення бюджетних витрат на лікування орфанних хвороб, операцій за кордоном. Команда ексочільниці МОЗу Уляни Супрун заявляє про зрив реформи медицини. Команда нової міністерки Зоряни Скалецької хоче провести ії аудит. Що думають пацієнти?
Як шеф-кухар проти нудних шкільних обідів бореться (відео)

Як шеф-кухар проти нудних шкільних обідів бореться (відео) 30.05.2019

Телезірка і шеф-кухар Євген Клопотенко відомий не лише своїми доступними рецептами. Як громадський діяч він ініціював програму "Нове шкільне харчування". Хоче, аби обіди в українських школах стали смачними і корисними.

ЦВК та Нацполіція: голосування і підрахунок відбулися без суттєвих порушень

ЦВК та Нацполіція: голосування і підрахунок відбулися без суттєвих порушень 01.04.2019

Центрвиборчком та Нацполіція України, а також громадські організації відзначили відсутність значних порушень на виборах президента України.

Як борються за якісний міський транспорт у Львові? (відео)

Як борються за якісний міський транспорт у Львові? (відео) 28.02.2019

Громадська організація "За якісний транспорт" моніторить усі рішення мерії Львова, пов'язані з рухом міського транспорту. Як саме активісти роблять громадський транспорт якіснішим - дивіться у проекті DW #LocalHeroes.
Вибори в Україні: як перевірити кандидата

Вибори в Україні: як перевірити кандидата 30.01.2019

Чим ближче до виборів, тим більше кандидатів і тим складніше визначитися, кому ж саме віддати свій голос. Громадські організації та медіа створили низку платформ, які можуть допомогти виборцю в Україні зорієнтуватись.
Неурядові організації під прицілом влади багатьох країн світу

Неурядові організації під прицілом влади багатьох країн світу 24.01.2019

Не лише у Росії та країнах Азії неурядовим організаціям ідеться несолодко. Тепер і у Бразилії, де новий авторитарний президент прагне перевірити роботу закордонних організацій із надання допомоги.
Жебрівський склав повноваження аудитора НАБУ

Жебрівський склав повноваження аудитора НАБУ 19.12.2018

Призначення екс-глави Донеччини Павла Жебрівського аудитором НАБУ в суді раніше оскаржили антикорупційні громадські організації.
Чому в Херсоні небезпечно боротися проти корупції (відео)

Чому в Херсоні небезпечно боротися проти корупції (відео) 15.11.2018

Із загибеллю Катерини Гандзюк у Херсоні, фактично, більше не залишилося активних борців з корупцією. Її справа продемонструвала, наскільки пасивна громада Херсона в протидії місцевим корупціонерам.
МАФи замість парків - як з цим борються у Кропивницькому (відео)

МАФи замість парків - як з цим борються у Кропивницькому (відео) 02.08.2018

Спилювання здорових дерев - новий "тренд" у Кропивницькому. Надія Паливода з ГО "Озеленення Кропивницький" бореться за кожен зелений шматочок у місті і змогла врятувати не один парк.
Громадські організації оскаржили призначення Жебрівського аудитором НАБУ

Громадські організації оскаржили призначення Жебрівського аудитором НАБУ 27.06.2018

Активісти громадських організацій оскаржують у суді призначення Павла Жебрівського аудитором НАБУ. Вони вважають, що Жебрівський не відповідає вимогам посади.
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