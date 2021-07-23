Вибори в Україні: як перевірити кандидата

Чим ближче до виборів, тим більше кандидатів і тим складніше визначитися, кому ж саме віддати свій голос. Громадські організації та медіа створили низку платформ, які можуть допомогти виборцю в Україні зорієнтуватись.