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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Громадська рада міжнародних експертів".
Громадська рада міжнародних експертів (ГРМЕ) є незалежною структурою, завдання якої полягає в підтримці Вищої кваліфікаційної комісії України. Зокрема, ГРМЕ сприяє проведенню "справедливого, прозорого і меритократичного відбору кандидатів" на вакантні посади у Вищий антикорупційний суд України. Діяльність ГРМЕ передбачено Законом України "Про Вищий антикорупційний суд". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Участь міжнародних експертів у відборі суддів до Вищого антикорупційного суду України дає результат. Кандидати, які не можуть пояснити походження своїх статків, вибувають з конкурсу. Чому цього не відбувалося раніше?