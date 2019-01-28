На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Громадська рада міжнародних експертів".

Громадська рада міжнародних експертів (ГРМЕ) є незалежною структурою, завдання якої полягає в підтримці Вищої кваліфікаційної комісії України. Зокрема, ГРМЕ сприяє проведенню "справедливого, прозорого і меритократичного відбору кандидатів" на вакантні посади у Вищий антикорупційний суд України. Діяльність ГРМЕ передбачено Законом України "Про Вищий антикорупційний суд". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.