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Громадська рада міжнародних експертів

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Громадська рада міжнародних експертів".

Громадська рада міжнародних експертів (ГРМЕ) є незалежною структурою, завдання якої полягає в підтримці Вищої кваліфікаційної комісії України. Зокрема, ГРМЕ сприяє проведенню "справедливого, прозорого і меритократичного відбору кандидатів" на вакантні посади у Вищий антикорупційний суд України. Діяльність ГРМЕ передбачено Законом України "Про Вищий антикорупційний суд". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Відбір суддів у Антикорупційний суд: до останнього етапу пройшов 71 кандидат

Відбір суддів у Антикорупційний суд: до останнього етапу пройшов 71 кандидат 28.01.2019

Міжнародні експерти пропустили до подальшого конкурсу на посади суддів Вищого антикорупційного суду України 71 кандидата, 39 претендентів відсіяли. ВККС планує завершити конкурсний відбір до 20 лютого.
Порошенко: Антикорупційний суд буде створено в лютому

Порошенко: Антикорупційний суд буде створено в лютому 24.01.2019

Наступного місяця в Україні буде завершено створення Вищого антикорупційного суду, заявив президент Петро Порошенко. З конкурсу на посаду суддів виключено ще дев'ятьох сумнівних кандидатів.
Сито міжнародників: як міжнародні експерти відсіюють недоброчесних суддів

"Сито міжнародників": як міжнародні експерти відсіюють недоброчесних суддів 23.01.2019

Участь міжнародних експертів у відборі суддів до Вищого антикорупційного суду України дає результат. Кандидати, які не можуть пояснити походження своїх статків, вибувають з конкурсу. Чому цього не відбувалося раніше?
Антикорупційний суд: експерти не схвалили вісьмох кандидатів

Антикорупційний суд: експерти не схвалили вісьмох кандидатів 04.01.2019

Міжнародні експерти провели перше засідання, на якому розглянули кандидатури претендентів на посади суддів Вищого антикорупційного суду України.
Формування Антикорупційного суду: чи є прозорим відбір?

Формування Антикорупційного суду: чи є прозорим відбір? 14.11.2018

14 листопада розпочинається наступний етап конкурсу для відбору кандидатів на посади суддів Антикорупційного суду. Закритість доступу до робіт претендентів викликає занепокоєння у антикорупційних активістів.
Затверджено склад громадської ради, що відбиратиме антикорупційних суддів в Україні

Затверджено склад громадської ради, що відбиратиме антикорупційних суддів в Україні 06.11.2018

Вища кваліфікаційна комісія суддів обрала шістьох міжнародних експертів, які обиратимуть суддів до Вищого антикорупційного суду.