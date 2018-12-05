Гройсман: Облгази перевірять через завищені рахунки населенню

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман ініціює перевірку Національною комісією державного регулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) операторів газорозподільних систем (облгазів) у зв'язку зі скаргами на виставлення завищених рахунків населенню. Про це Гройсман повідомив у п'ятницю, 7 грудня, інформує агенція "Українські новини".

"Я думаю, ми ухвалимо рішення в дорученні уряду в середу, щоб НКРЕКП провела глибоку перевірку всіх облгазів країни, тому що (…) вони виходять за рамки своїх повноважень, і люди через це страждають", - заявив Гройсман.

Крім того, прем'єр повідомив, що люди мають платити тільки за фактично спожитий газ. Ціна складає не більш як 8,55 гривень за кубометр і жодних попередніх боргів бути не може, заявив Гройсман.

23 листопада Національна комісія держрегулювання енергетики і комунальних послуг заборонила операторам газорозподільних систем (облгазам) проводити донарахування в платіжки за природний газ залежно від температури. Асоціація газового ринку у свою чергу вважає, що заборона облгазам проводити донарахування в платежі за природний газ залежно від температури призведе до річних втрат галузі в 6 мільярдів гривень.