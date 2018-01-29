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Григорій Родченков

Григорій Родченков – російський хімік, колишній директор Московського антидопінгового центру".

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Григорій Родченков". Російський хімік та фахівець з виявлення допінгу подав у відставку з посади директора Московського антидемпінгового центру після звинувачень з боку незалежної комісії WADA в навмисному знищенні у вересні 2015 року понад тисячі проб з метою приховати використання допінгу російськими спортсменами. Весною 2016 року він розповів газеті The New York Times про використання допінгу під час Олімпіади в Сочі. За його словами, використання відбувалось у межах державної програми за участю російських спецслужб. Невдовзі після цього Всесвітнє антидопінгове агентство ініціювало розслідування відносно російських спортсменів. Десятки атлетів, яких запідозрили у використанні заборонених речовин, були відсторонені від участі в міжнародних змаганнях. Слідчий комітет Росії завів на Родченкова кримінальну справу. Як повідомляється, Родченков через побоювання за своє життя втік до США. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Родченков назвав Путіна співучасником системи допінгу в Росії

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NYT: Щонайменше 15 російських призерів Олімпіади-2014 приймали допінг

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WADA: Український антидопінговий центр не відповідає кодексу

WADA: Український антидопінговий центр не відповідає кодексу 19.11.2015

Український антидопінговий центр визнаний таким, що не відповідає кодексу Всесвітнього антидопінгового агентства через використання лабораторій, не акредитованих WADA.