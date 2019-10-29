Греція, Ізраїль і Кіпр підписали угоду про спорудження газогону EastMed

Міністри енергетики Греції, Ізраїлю та Кіпру підписали в четвер, 2 січня, в Афінах тристоронню угоду про спорудження газопроводу EastMed. Цей газогін протяжністю близько 1,9 тисячі кілометрів має постачати видобутий у Східному Середземномор'ї газ до Греції, а вже звідти - до інших європейських країн.

Підписання урядовцями документа відбулося після переговорів глав держав та урядів трьох країн - прем'єр-міністрів Греції та Ізраїлю Кіріакоса Міцотакіса й Біньяміна Нетаньяху, а також президента Кіпру Нікоса Анастасіадеса, повідомляє агенція новин AFP.

Лідери трьох держав, які були присутні при підписанні, запевнили, що ця угода не спрямована проти третіх країн. Водночас цей проєкт досить критично сприймають в Анкарі.

За планами, газовід мають спорудити до 2025 року. Щорічна пропускна здатність трубопроводу, більша частина якого проляже під водою, становитиме від 9 до 11 мільярдів кубічних метрів. У майбутньому передбачається також прокладання цього газопроводу аж до Італії.

Як повідомлялося, з моменту виявлення значних покладів природного газу поблизу узбережжя Кіпру триває суперечка між ЄС та Туреччиною щодо прав на його видобуток.